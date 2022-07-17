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На Украине снова грозят ударить по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2022
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На Украине снова грозят ударить по Крымскому мосту
На Украине снова грозят ударить по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2022
На Украине снова грозят ударить по Крымскому мосту
Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность". Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей... РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T08:42
2022-07-17T08:42
крымский мост
украина
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность". Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.Накануне о возможных ударах по Крыму заявил также представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, Киев может использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS против целей в Крыму. Ими могут стать "системы Калибр, фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки".Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав посоветовал украинскому военному командованию нанести удар по Крымскому мосту.Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что у российских военных более чем достаточно средств противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы прикрыть полуостров, в том числе и Крымский мост, от возможных ударов со стороны Украины.
https://crimea.ria.ru/20220705/oborona-krymskogo-mosta-usilena-dlya-otrazheniya-vozmozhnoy-ataki-vsu-1123749402.html
https://crimea.ria.ru/20220616/udar-vsu-po-krymskomu-mostu-k-chemu-gotovitsya--mnenie-ekspertov-1123555167.html
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крымский мост, украина, крым, безопасность республики крым и севастополя
На Украине снова грозят ударить по Крымскому мосту

Арестович: Киев может атаковать Крымский мост, как только появится возможность

08:42 17.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность". Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
"Как только появится первая техническая возможность, он тут же станет этим объектом (который можно атаковать - ред.)... Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации - значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. А между прочим, Крымский мост... проходит по территориальным водам Украины", - заявил Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).
Накануне о возможных ударах по Крыму заявил также представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, Киев может использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS против целей в Крыму. Ими могут стать "системы Калибр, фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки".
Патрульный катер под Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 10:58
Защита Крымского моста усилена для отражения возможной атаки ВСУ
Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав посоветовал украинскому военному командованию нанести удар по Крымскому мосту.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что у российских военных более чем достаточно средств противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы прикрыть полуостров, в том числе и Крымский мост, от возможных ударов со стороны Украины.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 11:45
Удар ВСУ по Крымскому мосту: к чему готовиться – мнение экспертов
 
Крымский мостУкраинаКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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