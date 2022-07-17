https://crimea.ria.ru/20220717/na-ukraine-snova-grozyat-udarit-po-krymskomu-mostu-1123868389.html

На Украине снова грозят ударить по Крымскому мосту

На Украине снова грозят ударить по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2022

На Украине снова грозят ударить по Крымскому мосту

Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность". Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей... РИА Новости Крым, 17.07.2022

2022-07-17T08:42

2022-07-17T08:42

2022-07-17T08:42

крымский мост

украина

крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность". Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.Накануне о возможных ударах по Крыму заявил также представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, Киев может использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS против целей в Крыму. Ими могут стать "системы Калибр, фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки".Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав посоветовал украинскому военному командованию нанести удар по Крымскому мосту.Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что у российских военных более чем достаточно средств противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы прикрыть полуостров, в том числе и Крымский мост, от возможных ударов со стороны Украины.

https://crimea.ria.ru/20220705/oborona-krymskogo-mosta-usilena-dlya-otrazheniya-vozmozhnoy-ataki-vsu-1123749402.html

https://crimea.ria.ru/20220616/udar-vsu-po-krymskomu-mostu-k-chemu-gotovitsya--mnenie-ekspertov-1123555167.html

крымский мост

украина

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, украина, крым, безопасность республики крым и севастополя