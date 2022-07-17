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Медведев пообещал Украине Судный день из-за Крыма - РИА Новости Крым, 17.07.2022
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Медведев пообещал Украине Судный день из-за Крыма
Медведев пообещал Украине Судный день из-за Крыма - РИА Новости Крым, 17.07.2022
Медведев пообещал Украине Судный день из-за Крыма
Для Украины может наступить Судный день в случае ударов по Крыму. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T16:02
2022-07-17T16:11
дмитрий медведев
украина
политика
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Для Украины может наступить Судный день в случае ударов по Крыму. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде."Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея ввиду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений", - цитирует Медведева РИА Новости.Сенатор ответил на угрозы Киева атаковать Крым &gt;&gt;По его словам, последствия, которые получит Украина в таком случае, будут неотвратимыми и крайне тяжелыми.Он также подчеркнул, что отказ Украины или стран НАТО признать Крым российским является системной угрозой для России. "Это прямая и явная угроза, особенно в условиях того, что произошло с Крымом. Крым вернулся в РФ. Если какое-либо другое государство, будь то Украина или страны НАТО, считает, что Крым не является российским, для нас это системная угроза", - сказал Медведев.Накануне о возможных ударах по Крыму заявили в Минобороны Украины и офисе президента Зеленского. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом для атаки при появлении "первой технической возможности". Представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал, что Киев может использовать реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства против целей в Крыму. Ими могут стать "системы Калибр, фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки".
https://crimea.ria.ru/20220717/strasti-po-krymskomu-mostu-na-poluostrove-otsenili-novye-ugrozy-1123871755.html
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дмитрий медведев, украина, политика, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), крым, крымский мост
Медведев пообещал Украине Судный день из-за Крыма

Медведев заявил, что для Украины может наступить Судный день в случае ударов по Крыму

16:02 17.07.2022 (обновлено: 16:11 17.07.2022)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Для Украины может наступить Судный день в случае ударов по Крыму. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде.
"Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея ввиду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений", - цитирует Медведева РИА Новости.
Сенатор ответил на угрозы Киева атаковать Крым >>
По его словам, последствия, которые получит Украина в таком случае, будут неотвратимыми и крайне тяжелыми.
"Если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно", - заявил Медведев.
Он также подчеркнул, что отказ Украины или стран НАТО признать Крым российским является системной угрозой для России.
"Это прямая и явная угроза, особенно в условиях того, что произошло с Крымом. Крым вернулся в РФ. Если какое-либо другое государство, будь то Украина или страны НАТО, считает, что Крым не является российским, для нас это системная угроза", - сказал Медведев.
Накануне о возможных ударах по Крыму заявили в Минобороны Украины и офисе президента Зеленского. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом для атаки при появлении "первой технической возможности". Представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал, что Киев может использовать реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства против целей в Крыму. Ими могут стать "системы Калибр, фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки".
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