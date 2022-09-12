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ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области
ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области - РИА Новости Крым, 12.09.2022
ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области
Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Об этом сообщает ЦОС... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T08:52
2022-09-12T08:57
безопасность республики крым и севастополя
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.По информации ведомства, сведения о проводимой иностранной спецслужбой операции получены, исполнители и их пособники установлены и задержаны. У них изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы связи и способы финансирования.Оперативная игра - система контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и не только не достигают цели, но и направляются в выгодном для органов госбезопасности направлении.
https://crimea.ria.ru/20220908/v-krymu-prodlen-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124448065.html
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безопасность республики крым и севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, херсонская область
ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области

ФСБ предотвратила серию терактов против властей Крыма и Херсонской области

08:52 12.09.2022 (обновлено: 08:57 12.09.2022)
 
© ФСБ РФСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
"В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым. Российскими контрразведчиками установлен сотрудник СБУ, руководивший деятельностью завербованных им источников из числа националистов", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, сведения о проводимой иностранной спецслужбой операции получены, исполнители и их пособники установлены и задержаны. У них изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы связи и способы финансирования.
Оперативная игра - система контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и не только не достигают цели, но и направляются в выгодном для органов госбезопасности направлении.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымХерсонская область
 
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