https://crimea.ria.ru/20220912/fsb-predotvratila-terakty-protiv-vlastey-kryma-i-khersonskoy-oblasti-1124473825.html

ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области

ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области - РИА Новости Крым, 12.09.2022

ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области

Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Об этом сообщает ЦОС... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T08:52

2022-09-12T08:52

2022-09-12T08:57

безопасность республики крым и севастополя

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.По информации ведомства, сведения о проводимой иностранной спецслужбой операции получены, исполнители и их пособники установлены и задержаны. У них изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы связи и способы финансирования.Оперативная игра - система контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и не только не достигают цели, но и направляются в выгодном для органов госбезопасности направлении.

https://crimea.ria.ru/20220908/v-krymu-prodlen-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124448065.html

крым

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, херсонская область