Развожаев встретился с и.о. командующего ЧФ Соколовым

"С флотом у меня всегда были надежные и честные отношения. С предыдущим командующим Игорем Владимировичем Осиповым мы сделали много полезных дел на благо Севастополя и всегда были на связи. После знакомства с Виктором Николаевичем уверен, что и с ним мы сможем выстроить такие же доверительные отношения. Мы оба понимаем, что Севастополь и флот – это единый организм и наша общая задача, чтобы военным здесь было комфортно жить и они могли выполнять свои боевые задачи, а севастопольцы всегда знали, что они под надежной защитой Черноморского флота", - написал в своем Telegram-канале Развожаев.