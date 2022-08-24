Развожаев встретился с и.о. командующего ЧФ Соколовым
Севастополь и флот – единый организм: о чем говорили Развожаев с и.о. командующего ЧФ
21:05 24.08.2022 (обновлено: 21:06 24.08.2022)
© Telegram Михаил РазвожаевГубернатор Севастополя Михаил Развожаев и и.о. командующего Виктор Соколов
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛ, 24 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и исполняющий обязанности командующего Черноморским флотом, вице-адмирал Виктор Соколов обсудили вопросы взаимодействия флота и города.
"С флотом у меня всегда были надежные и честные отношения. С предыдущим командующим Игорем Владимировичем Осиповым мы сделали много полезных дел на благо Севастополя и всегда были на связи. После знакомства с Виктором Николаевичем уверен, что и с ним мы сможем выстроить такие же доверительные отношения. Мы оба понимаем, что Севастополь и флот – это единый организм и наша общая задача, чтобы военным здесь было комфортно жить и они могли выполнять свои боевые задачи, а севастопольцы всегда знали, что они под надежной защитой Черноморского флота", - написал в своем Telegram-канале Развожаев.
19 августа, 12:39Вице-адмирал Соколов подтвердил свое назначение врио командующего ЧФ
На прошлой неделе членам военного совета Черноморского флота в Севастополе представили нового командующего. Им стал вице-адмирал Виктор Соколов, написал сайт РИА Новости Крым в среду со ссылкой на собственные источники. В Минобороны эту информацию сначала назвали слухами, отказавшись что-либо комментировать официально, но 19 августа на офицерском сборе перед церемонией присвоения имени Андрея Палия патрульному катеру ВМБ "П-415" в Севастополе Соколов был представлен присутствующим морякам как командующий Черноморским флотом. Позже перед выступлением у трибуны его представили как врио командующего ЧФ.