https://crimea.ria.ru/20220819/vitse-admiral-sokolov-podtverdil-svoe-naznachenie-vrio-komanduyuschego-chf-1124219275.html

Вице-адмирал Соколов подтвердил свое назначение врио командующего ЧФ

Вице-адмирал Соколов подтвердил свое назначение врио командующего ЧФ - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Вице-адмирал Соколов подтвердил свое назначение врио командующего ЧФ

Возглавивший Черноморский флот вице-адмирал Виктор Соколов впервые принял участие в публичном мероприятии флота в Севастополе. О своем назначении он сообщил на... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T12:39

2022-08-19T12:39

2022-08-19T12:39

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

новости

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Возглавивший Черноморский флот вице-адмирал Виктор Соколов впервые принял участие в публичном мероприятии флота в Севастополе. О своем назначении он сообщил на офицерском сборе перед церемонией присвоения имени Андрея Палия патрульному катеру ВМБ "П-415" в пятницу.На церемонии Виктор Соколов был представлен присутствующим морякам как командующий Черноморским флотом. Позже перед выступлением у трибуны его представили как врио командующего ЧФ.Он отметил, что исполняет обязанности командующего флотом с 10 августа.Сайт РИА Новости Крым 17 августа со ссылкой на собственные источники сообщал о том, что Виктор Соколов представлен членам военного совета как новый командующий ЧФ.Тогда в информационном отделе флота эту информацию назвали слухами, отказавшись что-либо комментировать официально."Не представлял его никто. Он временно исполняющий обязанности. Еще один командующий не снят, другой не назначен. Когда человек будет назначен, об этом будет официальное сообщение", – сказали в отделе.Виктору Николаевичу Соколову 59 лет. Его предшественником был адмирал Игорь Осипов. Он командовал ЧФ с 3 мая 2019 года. О его снятии с должности официально не сообщалось.

https://crimea.ria.ru/20220819/v-sevastopole-kater-chf-poluchil-imya-pogibshego-na-ukraine-zamkoma-1124215612.html

https://crimea.ria.ru/20220817/novyy-komanduyuschiy-chf-predstavlen-v-sevastopole-1124184786.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости