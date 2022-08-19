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Вице-адмирал Соколов подтвердил свое назначение врио командующего ЧФ - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Вице-адмирал Соколов подтвердил свое назначение врио командующего ЧФ
Вице-адмирал Соколов подтвердил свое назначение врио командующего ЧФ - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Вице-адмирал Соколов подтвердил свое назначение врио командующего ЧФ
Возглавивший Черноморский флот вице-адмирал Виктор Соколов впервые принял участие в публичном мероприятии флота в Севастополе. О своем назначении он сообщил на... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T12:39
2022-08-19T12:39
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Возглавивший Черноморский флот вице-адмирал Виктор Соколов впервые принял участие в публичном мероприятии флота в Севастополе. О своем назначении он сообщил на офицерском сборе перед церемонией присвоения имени Андрея Палия патрульному катеру ВМБ "П-415" в пятницу.На церемонии Виктор Соколов был представлен присутствующим морякам как командующий Черноморским флотом. Позже перед выступлением у трибуны его представили как врио командующего ЧФ.Он отметил, что исполняет обязанности командующего флотом с 10 августа.Сайт РИА Новости Крым 17 августа со ссылкой на собственные источники сообщал о том, что Виктор Соколов представлен членам военного совета как новый командующий ЧФ.Тогда в информационном отделе флота эту информацию назвали слухами, отказавшись что-либо комментировать официально."Не представлял его никто. Он временно исполняющий обязанности. Еще один командующий не снят, другой не назначен. Когда человек будет назначен, об этом будет официальное сообщение", – сказали в отделе.Виктору Николаевичу Соколову 59 лет. Его предшественником был адмирал Игорь Осипов. Он командовал ЧФ с 3 мая 2019 года. О его снятии с должности официально не сообщалось.
https://crimea.ria.ru/20220819/v-sevastopole-kater-chf-poluchil-imya-pogibshego-na-ukraine-zamkoma-1124215612.html
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севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости
Вице-адмирал Соколов подтвердил свое назначение врио командующего ЧФ

Вице-адмирал Соколов подтвердил свое назначение врио командующего Черноморским флотом

12:39 19.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваВице-адмирал Соколов на церемонии присвоения имени "Андрей Палий" катеру в Севастополе
Вице-адмирал Соколов на церемонии присвоения имени Андрей Палий катеру в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Возглавивший Черноморский флот вице-адмирал Виктор Соколов впервые принял участие в публичном мероприятии флота в Севастополе. О своем назначении он сообщил на офицерском сборе перед церемонией присвоения имени Андрея Палия патрульному катеру ВМБ "П-415" в пятницу.
На церемонии Виктор Соколов был представлен присутствующим морякам как командующий Черноморским флотом. Позже перед выступлением у трибуны его представили как врио командующего ЧФ.
В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома Андрея Палия - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
09:33
В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома
"Я назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом", – сказал Соколов в пятницу, 19 августа, в ходе сбора с молодыми офицерами, пишет ТАСС.
Он отметил, что исполняет обязанности командующего флотом с 10 августа.
Сайт РИА Новости Крым 17 августа со ссылкой на собственные источники сообщал о том, что Виктор Соколов представлен членам военного совета как новый командующий ЧФ.
Вице-адмирал Виктор Николаевич Соколов
17 августа, 12:53
Новый командующий ЧФ представлен в Севастополе – источник
Тогда в информационном отделе флота эту информацию назвали слухами, отказавшись что-либо комментировать официально.
"Не представлял его никто. Он временно исполняющий обязанности. Еще один командующий не снят, другой не назначен. Когда человек будет назначен, об этом будет официальное сообщение", – сказали в отделе.
Виктору Николаевичу Соколову 59 лет. Его предшественником был адмирал Игорь Осипов. Он командовал ЧФ с 3 мая 2019 года. О его снятии с должности официально не сообщалось.
 
СевастопольЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новости
 
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