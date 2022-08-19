Вице-адмирал Соколов подтвердил свое назначение врио командующего ЧФ
Вице-адмирал Соколов подтвердил свое назначение врио командующего Черноморским флотом
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваВице-адмирал Соколов на церемонии присвоения имени "Андрей Палий" катеру в Севастополе
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Возглавивший Черноморский флот вице-адмирал Виктор Соколов впервые принял участие в публичном мероприятии флота в Севастополе. О своем назначении он сообщил на офицерском сборе перед церемонией присвоения имени Андрея Палия патрульному катеру ВМБ "П-415" в пятницу.
На церемонии Виктор Соколов был представлен присутствующим морякам как командующий Черноморским флотом. Позже перед выступлением у трибуны его представили как врио командующего ЧФ.
"Я назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом", – сказал Соколов в пятницу, 19 августа, в ходе сбора с молодыми офицерами, пишет ТАСС.
Он отметил, что исполняет обязанности командующего флотом с 10 августа.
Сайт РИА Новости Крым 17 августа со ссылкой на собственные источники сообщал о том, что Виктор Соколов представлен членам военного совета как новый командующий ЧФ.
17 августа, 12:53Новый командующий ЧФ представлен в Севастополе – источник
Тогда в информационном отделе флота эту информацию назвали слухами, отказавшись что-либо комментировать официально.
"Не представлял его никто. Он временно исполняющий обязанности. Еще один командующий не снят, другой не назначен. Когда человек будет назначен, об этом будет официальное сообщение", – сказали в отделе.
Виктору Николаевичу Соколову 59 лет. Его предшественником был адмирал Игорь Осипов. Он командовал ЧФ с 3 мая 2019 года. О его снятии с должности официально не сообщалось.