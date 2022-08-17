https://crimea.ria.ru/20220817/novyy-komanduyuschiy-chf-predstavlen-v-sevastopole-1124184786.html

Новый командующий ЧФ представлен в Севастополе

Новый командующий ЧФ представлен в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Новый командующий ЧФ представлен в Севастополе

Членам военного совета Черноморского флота в Севастополе представили нового командующего. Им стал вице-адмирал Виктор Соколов, сейчас он принимает дела. Об этом РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T12:53

2022-08-17T12:53

2022-08-17T12:54

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Членам военного совета Черноморского флота в Севастополе представили нового командующего. Им стал вице-адмирал Виктор Соколов, сейчас он принимает дела. Об этом РИА Новости Крым сообщили источники во флоте."Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", – сказал собеседник.Еще один знакомый с ситуацией и лично с Виктором Соколовым источник отметил, что в условиях, когда идет специальная военная операция РФ, никто не обязан публично сообщать о таких назначениях – это нормально.Уточняется, что сейчас Виктор Соколов "принимает дела".В Черноморском флоте официально эту информацию пока не комментируют.

https://crimea.ria.ru/20220816/novyy-komanduyuschiy-chernomorskim-flotom-biografiya-1124185060.html

севастополь

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севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации)