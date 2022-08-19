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В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома
В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома - РИА Новости Крым, 19.08.2022
В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома
Патрульный катер Крымской ВМБ "П-415" теперь носит имя погибшего в ходе спецоперации на Украине заместителя командующего Черноморским флотом по... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T09:33
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севастополь
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Патрульный катер Крымской ВМБ "П-415" теперь носит имя погибшего в ходе спецоперации на Украине заместителя командующего Черноморским флотом по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия. Торжественная церемония присвоения имени с участием командования флота и местных властей прошла в Севастополе на Графской пристани. Как рассказал замкомандующего ЧФ по военно-политической работе Вячеслав Родионов, этот патрульный катер предназначен для борьбы с диверсантами.Андрей Палий погиб при освобождении Мариуполя. В Севастополе с ним простились 23 марта.
https://crimea.ria.ru/20220731/sotrudniki-sledkoma-pochtili-pamyat-pogibshego-zamkoma-chf-v-mariupole-1124016886.html
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севастополь, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома

В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома Андрея Палия

09:33 19.08.2022 (обновлено: 09:49 19.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваВ Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома Андрея Палия
В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома Андрея Палия - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Патрульный катер Крымской ВМБ "П-415" теперь носит имя погибшего в ходе спецоперации на Украине заместителя командующего Черноморским флотом по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия.
Торжественная церемония присвоения имени с участием командования флота и местных властей прошла в Севастополе на Графской пристани.
Как рассказал замкомандующего ЧФ по военно-политической работе Вячеслав Родионов, этот патрульный катер предназначен для борьбы с диверсантами.
"Это патрульный катер, он решает задачи осмотра акватории, противодиверсионной обороны, пунктов базирования, мест стоянки кораблей на необорудованных рейдах, точках якорных стоянок. Основная задача – борьба с диверсантами. Такие катера востребованы в том числе для решения задач СВО. В ходе спецоперации выявляются недостатки, которые присутствуют, и своевременно устраняются как в техническом плане, так и в организационном", - пояснил Родионов.
Андрей Палий погиб при освобождении Мариуполя. В Севастополе с ним простились 23 марта.
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