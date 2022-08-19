В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома
В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома Андрея Палия
09:33 19.08.2022 (обновлено: 09:49 19.08.2022)
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваВ Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома Андрея Палия
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Патрульный катер Крымской ВМБ "П-415" теперь носит имя погибшего в ходе спецоперации на Украине заместителя командующего Черноморским флотом по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия.
Торжественная церемония присвоения имени с участием командования флота и местных властей прошла в Севастополе на Графской пристани.
Как рассказал замкомандующего ЧФ по военно-политической работе Вячеслав Родионов, этот патрульный катер предназначен для борьбы с диверсантами.
"Это патрульный катер, он решает задачи осмотра акватории, противодиверсионной обороны, пунктов базирования, мест стоянки кораблей на необорудованных рейдах, точках якорных стоянок. Основная задача – борьба с диверсантами. Такие катера востребованы в том числе для решения задач СВО. В ходе спецоперации выявляются недостатки, которые присутствуют, и своевременно устраняются как в техническом плане, так и в организационном", - пояснил Родионов.
Андрей Палий погиб при освобождении Мариуполя. В Севастополе с ним простились 23 марта.