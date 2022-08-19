https://crimea.ria.ru/20220819/v-sevastopole-kater-chf-poluchil-imya-pogibshego-na-ukraine-zamkoma-1124215612.html

В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома

В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома - РИА Новости Крым, 19.08.2022

В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома

Патрульный катер Крымской ВМБ "П-415" теперь носит имя погибшего в ходе спецоперации на Украине заместителя командующего Черноморским флотом по... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T09:33

2022-08-19T09:33

2022-08-19T09:49

севастополь

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Патрульный катер Крымской ВМБ "П-415" теперь носит имя погибшего в ходе спецоперации на Украине заместителя командующего Черноморским флотом по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия. Торжественная церемония присвоения имени с участием командования флота и местных властей прошла в Севастополе на Графской пристани. Как рассказал замкомандующего ЧФ по военно-политической работе Вячеслав Родионов, этот патрульный катер предназначен для борьбы с диверсантами.Андрей Палий погиб при освобождении Мариуполя. В Севастополе с ним простились 23 марта.

https://crimea.ria.ru/20220731/sotrudniki-sledkoma-pochtili-pamyat-pogibshego-zamkoma-chf-v-mariupole-1124016886.html

севастополь

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2022

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севастополь, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)