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Лукашенко пообещал отключить интернет в случае массовых протестов - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Лукашенко пообещал отключить интернет в случае массовых протестов
Лукашенко пообещал отключить интернет в случае массовых протестов - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Лукашенко пообещал отключить интернет в случае массовых протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал вновь прибегнуть к отключению интернета в стране, как это было в 2020 году, в случае повторения массовых... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T16:18
2024-11-22T16:20
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
интернет
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал вновь прибегнуть к отключению интернета в стране, как это было в 2020 году, в случае повторения массовых протестов. Об этом он заявил на встрече со студентами гуманитарных специальностей, видеофрагмент которой опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".Он рассказал, что в 2020 году во время массовых митингов протеста против результатов президентских выборов лично санкционировал отключение интернета. По словам Лукашенко, именно через сеть шла координация действий протестующих, при этом источники этих сообщений находились на территории Польши.Глава государства отметил, что если бы тогда произошел госпереворот, в Белоруссии "была бы война похлеще Украины".Массовые акции протеста вспыхнули в Белоруссии в августе 2020 года после оглашения официальных итогов президентских выборов. Победу на них одержал Александр Лукашенко, получивший 80,1% голосов. Однако оппозиция организовала протестные митинги, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику.КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Очередные президентские выборы в Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, интернет, новости
Лукашенко пообещал отключить интернет в случае массовых протестов

Лукашенко пообещал снова отключить интернет при повторении ситуации с массовыми протестами

16:18 22.11.2024 (обновлено: 16:20 22.11.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал вновь прибегнуть к отключению интернета в стране, как это было в 2020 году, в случае повторения массовых протестов. Об этом он заявил на встрече со студентами гуманитарных специальностей, видеофрагмент которой опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
"Если это (массовые протесты и беспорядки – ред.) повторится – отключим (интернет) вообще", - сказал белорусский лидер.
Он рассказал, что в 2020 году во время массовых митингов протеста против результатов президентских выборов лично санкционировал отключение интернета. По словам Лукашенко, именно через сеть шла координация действий протестующих, при этом источники этих сообщений находились на территории Польши.
Глава государства отметил, что если бы тогда произошел госпереворот, в Белоруссии "была бы война похлеще Украины".
"Я президент, моя главная обязанность – защитить страну. И я видел, что активно используется интернет для этого (организации и координации протестов – ред.). Для того, чтобы страну сохранить, на два часа или на час мы этот интернет отключим, чтобы оттуда (с Запада – ред.) спецслужбы не управляли нашим обществом", - добавил Лукашенко.
Массовые акции протеста вспыхнули в Белоруссии в августе 2020 года после оглашения официальных итогов президентских выборов. Победу на них одержал Александр Лукашенко, получивший 80,1% голосов. Однако оппозиция организовала протестные митинги, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику.
КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Очередные президентские выборы в Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.
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Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияИнтернетНовости
 
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