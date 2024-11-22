https://crimea.ria.ru/20241122/novosti-svo-ukraina-za-nedelyu-lishilas-pochti-14-tysyach-voennykh-1142064385.html

Новости СВО: Украина за неделю лишилась почти 14 тысяч военных

Новости СВО: Украина за неделю лишилась почти 14 тысяч военных - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Новости СВО: Украина за неделю лишилась почти 14 тысяч военных

Потери вооруженных сил Украины за неделю боев в зоне специальной военной операции составили 13 860 военнослужащих, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T15:55

2024-11-22T15:55

2024-11-22T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за неделю боев в зоне специальной военной операции составили 13 860 военнослужащих, сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" продолжали громить формирования ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации и беспилотников, а также огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины.За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили до 2620 военнослужащих, семь танков, в том числе Leopard, 73 боевые машины пехоты, из них две Bradley (США) и три немецкие бронемашины Marder, американский бронетранспортер М113, 47 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 27 контратак штурмовых групп ВСУ.Противник потерял более 3210 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, в том числе производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и 17 полевых складов с боеприпасами.Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Дальнее Донецкой Народной Республики и нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ. Также бойцы ВС РФ отразили 13 контратак подразделений противника.Потери ВСУ составили свыше 3845 военнослужащих, четыре танка, десять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 35 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 полевых складов с боеприпасами.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка ДНР.Бойцы группировки разбили силы танковой, четырех механизированных, пехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии и отразили 68 контратак противника.За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2680 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley, 17 боевых бронированных машин, шесть бронемашин "Казак", MaxxPro и Kirpi, 19 автомобилей и 36 орудий полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Восток" освободили Макаровку в ДНР и нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены девять контратак штурмовых групп.Противник потерял до 975 военнослужащих, семь танков, в том числе Leopard, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, а также два бронетранспортера М113, бронемашину HMMWV и пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.Потери противника составили до 530 военнослужащих, 37 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и четыре полевых склада с боеприпасами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – КремльУдары вглубь России - как это изменит ход спецоперацииЗеленский сделал жесткое заявление о мобилизации на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика