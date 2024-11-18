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Удары вглубь России - как это изменит ход спецоперации

Удары вглубь России - как это изменит ход спецоперации - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Удары вглубь России - как это изменит ход спецоперации

Разрешение Запада на удары дальнобойным оружием вглубь России никак не изменят ход спецоперации, цели которой будут достигнуты. Такое заявление сделал глава... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T11:02

2024-11-18T11:02

2024-11-18T11:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Разрешение Запада на удары дальнобойным оружием вглубь России никак не изменят ход спецоперации, цели которой будут достигнуты. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Он подчеркнул, что российские средства ПВО способны эффективно справляться с угрозами, а высокоточные удары по военным аэродромам на Украине минимизируют шансы на применение ракет воздушного базирования. Парламентарий также указал на важность уничтожения мест базирования американских ракет ATACMS, которые сложнее выявлять после пуска."Безусловно, остается шанс, что они могут куда-то попасть. Я подчеркиваю, что именно куда-то, потому что, как правило, заявляя о том, что они собираются бить по военным объектам, они бьют по мирным городам и другим населенным пунктам. Вот это серьезная опасность. Ну а наш президент, верховный главнокомандующий, он уже сказал, что это будет означать для наших западных партнеров. Поэтому ждем его решения и команды, которые мы выполним", - заявил глава думского комитета.Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила накануне New York Times. По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.Ранее в Пентагоне заявляли, что удары ВСУ вглубь РФ американским оружием навредят Вашингтону.Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что страны НАТО тем самым обсуждают не разрешение Киеву наносить удары по РФ, а принятие решения о прямом участии Альянса в военном конфликте. Если это решение будет принято, то Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз, предупредил глава российского государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ могут изменить время принятия решения на применение ядерного оружияБайден хочет начать третью мировую - заявление в Конгрессе по ATACMSУдары дальнобойными ракетами по России: Зеленский сделал заявление

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей картаполов, государственная дума рф, россия, новости сво, украина, оружие, поставки западного оружия украине, новости, безопасность