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Удары ВСУ вглубь РФ американским оружием навредят Вашингтону – Пентагон - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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Удары ВСУ вглубь РФ американским оружием навредят Вашингтону – Пентагон
Удары ВСУ вглубь РФ американским оружием навредят Вашингтону – Пентагон - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Удары ВСУ вглубь РФ американским оружием навредят Вашингтону – Пентагон
Не разрешать Украине бить дальнобойным американским оружием вглубь России рекомендовали Вашингтону разведывательное сообщество США и Пентагон. Смена позиции... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T15:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Не разрешать Украине бить дальнобойным американским оружием вглубь России рекомендовали Вашингтону разведывательное сообщество США и Пентагон. Смена позиции принесет США больше проблем, чем пользы. Об этом со ссылкой на некого американского чиновника сообщает телеканал Fox News, пишет РИА Новости.Кроме того, как отмечает Fox News, соответствующая рекомендация также связана с ограниченным запасом ракет: у Киева нехватка ATACMS, а, по мнению Пентагона, США не смогут передать Зеленскому дополнительные ракеты без урона для собственной боеготовности.Ранее сообщалось, что глава нидерландского оборонного ведомства Рубен Брекелманс в ходе встречи министров обороны НАТО заявил: Нидерланды дают Украине разрешение использовать поставленные ими истребители F-16 также и для нанесения ударов по военным целям, расположенным на территории России.При этом официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не снимают ограничения на удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации.По мнению военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, удары натовским оружием вглубь российской территории не спасут Украину.Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, когда дискутируют о планах дать Киеву разрешение наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва ответила Варшаве на заявление о возможном перехвате ракетРакеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма"Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и Киев
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РИА Новости Крым
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новости, пентагон, сша, россия, новости сво, новости
Удары ВСУ вглубь РФ американским оружием навредят Вашингтону – Пентагон

Пентагон рекомендовал не разрешать Украине бить дальнобойным оружием вглубь России

15:02 24.10.2024
 
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Не разрешать Украине бить дальнобойным американским оружием вглубь России рекомендовали Вашингтону разведывательное сообщество США и Пентагон. Смена позиции принесет США больше проблем, чем пользы. Об этом со ссылкой на некого американского чиновника сообщает телеканал Fox News, пишет РИА Новости.
"Американский чиновник заявил, что... разведывательное сообщество и Пентагон рекомендовали не менять американскую политику, что позволило бы Украине наносить удары по целям в глубине России с использованием американских дальнобойных ракет, указывая на то, что у подобного решения будет больше издержек, чем выгоды", - сообщает телеканал.
Кроме того, как отмечает Fox News, соответствующая рекомендация также связана с ограниченным запасом ракет: у Киева нехватка ATACMS, а, по мнению Пентагона, США не смогут передать Зеленскому дополнительные ракеты без урона для собственной боеготовности.
Ранее сообщалось, что глава нидерландского оборонного ведомства Рубен Брекелманс в ходе встречи министров обороны НАТО заявил: Нидерланды дают Украине разрешение использовать поставленные ими истребители F-16 также и для нанесения ударов по военным целям, расположенным на территории России.
При этом официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не снимают ограничения на удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации.
По мнению военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, удары натовским оружием вглубь российской территории не спасут Украину.
Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, когда дискутируют о планах дать Киеву разрешение наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
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