https://crimea.ria.ru/20241024/udary-vsu-vglub-rf-amerikanskim-oruzhiem-navredyat-vashingtonu--pentagon-1141315859.html

Удары ВСУ вглубь РФ американским оружием навредят Вашингтону – Пентагон

Удары ВСУ вглубь РФ американским оружием навредят Вашингтону – Пентагон - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Удары ВСУ вглубь РФ американским оружием навредят Вашингтону – Пентагон

Не разрешать Украине бить дальнобойным американским оружием вглубь России рекомендовали Вашингтону разведывательное сообщество США и Пентагон. Смена позиции... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T15:02

2024-10-24T15:02

2024-10-24T15:02

новости

пентагон

сша

россия

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110117/29/1101172914_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_ce010707079020b4417227f56962eee3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Не разрешать Украине бить дальнобойным американским оружием вглубь России рекомендовали Вашингтону разведывательное сообщество США и Пентагон. Смена позиции принесет США больше проблем, чем пользы. Об этом со ссылкой на некого американского чиновника сообщает телеканал Fox News, пишет РИА Новости.Кроме того, как отмечает Fox News, соответствующая рекомендация также связана с ограниченным запасом ракет: у Киева нехватка ATACMS, а, по мнению Пентагона, США не смогут передать Зеленскому дополнительные ракеты без урона для собственной боеготовности.Ранее сообщалось, что глава нидерландского оборонного ведомства Рубен Брекелманс в ходе встречи министров обороны НАТО заявил: Нидерланды дают Украине разрешение использовать поставленные ими истребители F-16 также и для нанесения ударов по военным целям, расположенным на территории России.При этом официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не снимают ограничения на удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации.По мнению военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, удары натовским оружием вглубь российской территории не спасут Украину.Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, когда дискутируют о планах дать Киеву разрешение наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва ответила Варшаве на заявление о возможном перехвате ракетРакеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма"Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и Киев

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, пентагон, сша, россия, новости сво, новости