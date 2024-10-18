https://crimea.ria.ru/20241018/moskva-otvetila-varshave-na-zayavlenie-o-vozmozhnom-perekhvate-raket-1141175897.html

Москва ответила Варшаве на заявление о возможном перехвате ракет

Москва ответила Варшаве на заявление о возможном перехвате ракет - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Москва ответила Варшаве на заявление о возможном перехвате ракет

Заявление Польши о возможном перехвате российских ракет американской ПРО в польском Редзикове является безответственным, считает замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T08:05

2024-10-18T08:05

2024-10-18T08:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Заявление Польши о возможном перехвате российских ракет американской ПРО в польском Редзикове является безответственным, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.Ранее руководитель польского МИДа Радослав Сикорский в эфире подкаста Radio Rebeliant сказал, что американская база ПРО, которая находится в Редзиково предназначена для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, которые якобы "летят в сторону Польши".Американская база противоракетной обороны в Редзиково расположена в 165 километрах от российской границы, она состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).Весной Пентагон заключил контракт между минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США уточняли, что развертываемая на польской земле система ПРО направлена не против России, а якобы нацелена на возможные иранские ракеты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нидерланды разрешили Киеву удары с F-16 по военным целям в глубине РоссииНемецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВОРакетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняют"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, польша, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), александр грушко, про, политика, украина