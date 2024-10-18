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Москва ответила Варшаве на заявление о возможном перехвате ракет - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Москва ответила Варшаве на заявление о возможном перехвате ракет
Москва ответила Варшаве на заявление о возможном перехвате ракет - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Москва ответила Варшаве на заявление о возможном перехвате ракет
Заявление Польши о возможном перехвате российских ракет американской ПРО в польском Редзикове является безответственным, считает замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T08:05
2024-10-18T08:05
новости
польша
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
александр грушко
про
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Заявление Польши о возможном перехвате российских ракет американской ПРО в польском Редзикове является безответственным, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.Ранее руководитель польского МИДа Радослав Сикорский в эфире подкаста Radio Rebeliant сказал, что американская база ПРО, которая находится в Редзиково предназначена для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, которые якобы "летят в сторону Польши".Американская база противоракетной обороны в Редзиково расположена в 165 километрах от российской границы, она состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).Весной Пентагон заключил контракт между минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США уточняли, что развертываемая на польской земле система ПРО направлена не против России, а якобы нацелена на возможные иранские ракеты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нидерланды разрешили Киеву удары с F-16 по военным целям в глубине РоссииНемецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВОРакетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняют"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине
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РИА Новости Крым
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новости, польша, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), александр грушко, про, политика, украина
Москва ответила Варшаве на заявление о возможном перехвате ракет

Заявление Польши о возможном перехвате ракет безответственно - замглавы МИД Грушко

08:05 18.10.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Заявление Польши о возможном перехвате российских ракет американской ПРО в польском Редзикове является безответственным, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления", - сказал он в комментарии РИА Новости.
Ранее руководитель польского МИДа Радослав Сикорский в эфире подкаста Radio Rebeliant сказал, что американская база ПРО, которая находится в Редзиково предназначена для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, которые якобы "летят в сторону Польши".
Американская база противоракетной обороны в Редзиково расположена в 165 километрах от российской границы, она состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).
Весной Пентагон заключил контракт между минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США уточняли, что развертываемая на польской земле система ПРО направлена не против России, а якобы нацелена на возможные иранские ракеты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НовостиПольшаРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Александр ГрушкоПРОПолитикаУкраина
 
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