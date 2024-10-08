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Ракетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняют - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Ракетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняют
Ракетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняют - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Ракетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняют
Вооруженные силы России в рамках СВО планомерно ликвидируют угрозы для Крыма, исходящие в основном из трех регионов: Одесской и Николаевской областей Украины, а РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T22:07
2024-10-08T22:35
радио "спутник в крыму"
мнения
сергей горбачев
крым
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
украина
россия
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в рамках СВО планомерно ликвидируют угрозы для Крыма, исходящие в основном из трех регионов: Одесской и Николаевской областей Украины, а также правобережья Херсонской области. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Совершая попытки атаковать Крым, ВСУ используют "довольно широкий спектр боевых средств, которые так или иначе могут нас нервировать", сказал Горбачев.Удары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУ"Начиная от дальнобойных ракет – и Storm Shadow, и ATACMS, и другие средства можно отнести к ним по этим параметрам с учетом покрытия Крыма, – и все остальное, включая диверсионно-разведывательные группы, которые периодически пытаются безуспешно высадиться на побережье полуострова", – прокомментировал эксперт.Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника Что касается ракетных ударов, то они производятся врагом двумя основными способами, отметил он.В частности, по словам Горбачева, у Украины еще остаются советские бомбардировщики Су-24, которые были модернизированы для использования в качестве авиационных платформ-носителей дальнобойных западных ракет Storm Shadow и Scalp.На аэродромах Украины уничтожены бомбардировщик Су-24 и установки PatriotОднако преимущественно ракеты по Крыму ВСУ запускают из трех регионов, указал эксперт."Если проанализировать районы, из которых идет пуск ракет, то это в основном Одесская, Николаевская и Херсонская (подконтрольная Киеву правобережная часть - ред.) области. Отсюда пытаются наносить удары по нам", – уточнил Горбачев.По его словам, все эти боевые средства в значительной мере поставляются по второму морскому коридору – Дунай, Дунайский узел и Большая Одесса. Поэтому обезопасить Крым от попыток обстрелов можно, лишив Украину доступа к Черному морю, уверен Сергей Горбачев.Первый морской коридор, добавил он, – это Балтика: поставки вооружений для ВСУ ведутся там через страны Прибалтики, Польшу и ряд других портов Европы.Как заявил накануне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Крымский мост остается приоритетной для киевского режима целью ударов британскими ракетами Storm Shadow. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности введен в Крыму бессрочно с 3 февраля 2023 года. До этого он действовал определенный срок, после чего указом главы республики его постоянно продлевали.Ранее во вторник, 8 октября, украинские власти Одессы сообщили, что ударами по порту была повреждена припортовая инфраструктура и грузовое судно. В конце сентября ВС РФ поразили в Николаевской области эшелон с украинскими военными и бронетехникой ВСУ, а также многоцелевой катер ВМС Украины. Кроме того, регулярно уничтожаются истребители ВСУ на аэродромах базирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост остается приоритетной целью для Киева – НарышкинПутин: НАТО принимает решение о прямом участии в конфликте на УкраинеНа Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетов
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мнения, сергей горбачев, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, украина, россия, поставки западного оружия украине
Ракетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняют

ВСУ пускают ракеты по Крыму из трех регионов и с самолетов – эксперт

22:07 08.10.2024 (обновлено: 22:35 08.10.2024)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в рамках СВО планомерно ликвидируют угрозы для Крыма, исходящие в основном из трех регионов: Одесской и Николаевской областей Украины, а также правобережья Херсонской области. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
Совершая попытки атаковать Крым, ВСУ используют "довольно широкий спектр боевых средств, которые так или иначе могут нас нервировать", сказал Горбачев.
Удары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУ
"Начиная от дальнобойных ракет – и Storm Shadow, и ATACMS, и другие средства можно отнести к ним по этим параметрам с учетом покрытия Крыма, – и все остальное, включая диверсионно-разведывательные группы, которые периодически пытаются безуспешно высадиться на побережье полуострова", – прокомментировал эксперт.
Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника
Что касается ракетных ударов, то они производятся врагом двумя основными способами, отметил он.
В частности, по словам Горбачева, у Украины еще остаются советские бомбардировщики Су-24, которые были модернизированы для использования в качестве авиационных платформ-носителей дальнобойных западных ракет Storm Shadow и Scalp.
"Они могут залетать с уцелевших еще аэродромов из различных точек Украины, заходить над Черным морем по "собачьей петле" где-то в районе острова Змеиный и производить пуск. А ракета уже ищет цель в соответствии с полетным заданием, которое заложено", – сказал Горбачев.
На аэродромах Украины уничтожены бомбардировщик Су-24 и установки Patriot
Однако преимущественно ракеты по Крыму ВСУ запускают из трех регионов, указал эксперт.
"Если проанализировать районы, из которых идет пуск ракет, то это в основном Одесская, Николаевская и Херсонская (подконтрольная Киеву правобережная часть - ред.) области. Отсюда пытаются наносить удары по нам", – уточнил Горбачев.
По его словам, все эти боевые средства в значительной мере поставляются по второму морскому коридору – Дунай, Дунайский узел и Большая Одесса. Поэтому обезопасить Крым от попыток обстрелов можно, лишив Украину доступа к Черному морю, уверен Сергей Горбачев.
Первый морской коридор, добавил он, – это Балтика: поставки вооружений для ВСУ ведутся там через страны Прибалтики, Польшу и ряд других портов Европы.
Как заявил накануне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Крымский мост остается приоритетной для киевского режима целью ударов британскими ракетами Storm Shadow.
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности введен в Крыму бессрочно с 3 февраля 2023 года. До этого он действовал определенный срок, после чего указом главы республики его постоянно продлевали.
Ранее во вторник, 8 октября, украинские власти Одессы сообщили, что ударами по порту была повреждена припортовая инфраструктура и грузовое судно. В конце сентября ВС РФ поразили в Николаевской области эшелон с украинскими военными и бронетехникой ВСУ, а также многоцелевой катер ВМС Украины. Кроме того, регулярно уничтожаются истребители ВСУ на аэродромах базирования.
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