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В Очаково Николаевской области уничтожен многоцелевой катер ВСУ
В Очаково Николаевской области уничтожен многоцелевой катер ВСУ - РИА Новости Крым, 26.09.2024
В Очаково Николаевской области уничтожен многоцелевой катер ВСУ
Российские военные уничтожили в Николаевской области ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" многоцелевой украинский катер "Малоярославец", сообщили в... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T18:45
2024-09-26T18:45
2024-09-26T19:09
министерство обороны рф
николаевская область
новости
вооруженные силы россии
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили в Николаевской области ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" многоцелевой украинский катер "Малоярославец", сообщили в Минобороны РФ.В опубликованном видео поражения видно, как в катер прилетает боеприпас, после чего на судне происходит взрыв.В ночь на четверг также была поражена критическая инфраструктура в Николаевской и Ивано-Франковской областях. По данным главы военной администрации региона Светланы Онищук, в результате обесточена часть Ивано-Франковска. Дважды за утро взрывы раздались в Хмельницкой области на западе страны.Утром в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. В столице Украины сирена воздушной тревоги звучала порядка пяти часов.Также сегодня Армия России оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесла удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, были поражены объекты в 142 районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, николаевская область, новости, вооруженные силы россии, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Очаково Николаевской области уничтожен многоцелевой катер ВСУ
Многоцелевой катер ВСУ уничтожен в Очаково Николаевской области
18:45 26.09.2024 (обновлено: 19:09 26.09.2024)