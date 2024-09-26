https://crimea.ria.ru/20240926/v-ochakovo-nikolaevskoy-oblasti-unichtozhen-mnogotselevoy-kater-vsu-1140656152.html

В Очаково Николаевской области уничтожен многоцелевой катер ВСУ

В Очаково Николаевской области уничтожен многоцелевой катер ВСУ - РИА Новости Крым, 26.09.2024

В Очаково Николаевской области уничтожен многоцелевой катер ВСУ

Российские военные уничтожили в Николаевской области ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" многоцелевой украинский катер "Малоярославец", сообщили в... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T18:45

2024-09-26T18:45

2024-09-26T19:09

министерство обороны рф

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили в Николаевской области ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" многоцелевой украинский катер "Малоярославец", сообщили в Минобороны РФ.В опубликованном видео поражения видно, как в катер прилетает боеприпас, после чего на судне происходит взрыв.В ночь на четверг также была поражена критическая инфраструктура в Николаевской и Ивано-Франковской областях. По данным главы военной администрации региона Светланы Онищук, в результате обесточена часть Ивано-Франковска. Дважды за утро взрывы раздались в Хмельницкой области на западе страны.Утром в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. В столице Украины сирена воздушной тревоги звучала порядка пяти часов.Также сегодня Армия России оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесла удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, были поражены объекты в 142 районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, николаевская область, новости, вооруженные силы россии, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу