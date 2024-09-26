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Армия России поразила военный аэродром и энергообъекты оборонки Украины
Армия России поразила военный аэродром и энергообъекты оборонки Украины - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Армия России поразила военный аэродром и энергообъекты оборонки Украины
На Украине поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса страны. Об этом в четверг сообщают в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T12:31
2024-09-26T12:31
2024-09-26T12:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На Украине поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса страны. Об этом в четверг сообщают в Минобороны России.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Утром в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. В столице Украины сирена воздушной тревоги звучала порядка пяти часов. Кроме того, в ночь на четверг была поражена критическая инфраструктура в Николаевской и Ивано-Франковской областях. По данным главы военной администрации региона Светланы Онищук, в результате обесточена часть Ивано-Франковска. Дважды за утро взрывы раздались в Хмельницкой области на западе страны.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Небензя назвал Совбезу ООН условие завершения спецоперацииНа Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетовКогда закончится СВО на Украине - ответ Кремля
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), энергосистема украины, украина, новости
Армия России поразила военный аэродром и энергообъекты оборонки Украины
На Украине поражен военный аэродром и энергообъекты военно-промышленного комплекса
12:31 26.09.2024 (обновлено: 12:41 26.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На Украине поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса страны. Об этом в четверг сообщают в Минобороны России.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Утром в Киеве прозвучала серия мощных взрывов
. В столице Украины сирена воздушной тревоги звучала порядка пяти часов. Кроме того, в ночь на четверг была поражена критическая инфраструктура
в Николаевской и Ивано-Франковской областях. По данным главы военной администрации региона Светланы Онищук, в результате обесточена часть Ивано-Франковска. Дважды за утро взрывы раздались в Хмельницкой области на западе страны.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
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