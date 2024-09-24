https://crimea.ria.ru/20240924/na-ukraine-porazhen-zavod-po-sborke-dvigateley-dlya-boevykh-samoletov-1140572611.html

На Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетов

На Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетов - РИА Новости Крым, 24.09.2024

На Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетов

Вооруженные силы России поразили объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, военный аэродром и цеха производства и сборки беспилотников. Об этом во... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T12:44

2024-09-24T12:44

2024-09-24T13:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, военный аэродром и цеха производства и сборки беспилотников. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, уничтожены силы и военная техника противника в 149 районах.Ранее во вторник местные власти сообщали о взрывах и пожарах на территории Запорожья и Полтавской области. Заявлялось о поражении критической инфраструктуры. Громко было также в Сумской, Черниговской и Харьковской областях, сообщают украинские СМИ. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, взрыв зафиксирован и в Киевском районе города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО на Украине - ответ КремляНа Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПКАвиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада

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