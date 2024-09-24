https://crimea.ria.ru/20240924/na-ukraine-porazhen-zavod-po-sborke-dvigateley-dlya-boevykh-samoletov-1140572611.html
На Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетов
На Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетов - РИА Новости Крым, 24.09.2024
На Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетов
Вооруженные силы России поразили объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, военный аэродром и цеха производства и сборки беспилотников. Об этом во... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T12:44
2024-09-24T12:44
2024-09-24T13:56
украина
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/09/1136389017_0:2:1687:951_1920x0_80_0_0_c29e2e179a70be0797e7e8b2c78312a9.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, военный аэродром и цеха производства и сборки беспилотников. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, уничтожены силы и военная техника противника в 149 районах.Ранее во вторник местные власти сообщали о взрывах и пожарах на территории Запорожья и Полтавской области. Заявлялось о поражении критической инфраструктуры. Громко было также в Сумской, Черниговской и Харьковской областях, сообщают украинские СМИ. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, взрыв зафиксирован и в Киевском районе города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО на Украине - ответ КремляНа Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПКАвиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/09/1136389017_0:0:1269:951_1920x0_80_0_0_83b07c8e03b0f461dc52cf085705902e.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, новости сво
На Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетов
На Украине поражены предприятие по сборке двигателей для боевых самолетов и аэродром
12:44 24.09.2024 (обновлено: 13:56 24.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, военный аэродром и цеха производства и сборки беспилотников. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, а также по обеспечивавшим их работу объектам энергетической отрасли, инфраструктуре военного аэродрома, двум цехам производства и пункту сборки беспилотных летательных аппаратов, складу горюче-смазочных материалов", - уточняется в сводке.
Кроме того, уничтожены силы и военная техника противника в 149 районах.
Ранее во вторник местные власти сообщали о взрывах и пожарах
на территории Запорожья и Полтавской области. Заявлялось о поражении критической инфраструктуры.
Громко было также в Сумской, Черниговской и Харьковской областях, сообщают украинские СМИ. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, взрыв зафиксирован и в Киевском районе города.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: