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На Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетов - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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На Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетов
На Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетов - РИА Новости Крым, 24.09.2024
На Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетов
Вооруженные силы России поразили объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, военный аэродром и цеха производства и сборки беспилотников. Об этом во... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T12:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, военный аэродром и цеха производства и сборки беспилотников. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, уничтожены силы и военная техника противника в 149 районах.Ранее во вторник местные власти сообщали о взрывах и пожарах на территории Запорожья и Полтавской области. Заявлялось о поражении критической инфраструктуры. Громко было также в Сумской, Черниговской и Харьковской областях, сообщают украинские СМИ. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, взрыв зафиксирован и в Киевском районе города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО на Украине - ответ КремляНа Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПКАвиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада
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украина, новости сво
На Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетов

На Украине поражены предприятие по сборке двигателей для боевых самолетов и аэродром

12:44 24.09.2024 (обновлено: 13:56 24.09.2024)
 
© Министерство обороны РФАвиация России в зоне СВО
Авиация России в зоне СВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, военный аэродром и цеха производства и сборки беспилотников. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

"Нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, а также по обеспечивавшим их работу объектам энергетической отрасли, инфраструктуре военного аэродрома, двум цехам производства и пункту сборки беспилотных летательных аппаратов, складу горюче-смазочных материалов", - уточняется в сводке.

Кроме того, уничтожены силы и военная техника противника в 149 районах.
Ранее во вторник местные власти сообщали о взрывах и пожарах на территории Запорожья и Полтавской области. Заявлялось о поражении критической инфраструктуры.
Громко было также в Сумской, Черниговской и Харьковской областях, сообщают украинские СМИ. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, взрыв зафиксирован и в Киевском районе города.
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