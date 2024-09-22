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На Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПК - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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На Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПК
На Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПК - РИА Новости Крым, 22.09.2024
На Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПК
Российские войска за сутки поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военных... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T13:22
2024-09-22T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военных аэродромов, а также цеха по производству беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141-м районе", - говорится в сообщении.Кроме того, средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32089 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18325 танков и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15025 орудий полевой артиллерии и минометов, 26370 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктураНа Украине после серии взрывов горят объекты инфраструктурыНа Украине мощными взрывами повреждена критическая инфраструктура
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РИА Новости Крым
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новости, украина, новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон)
На Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПК

На Украине поражены обеспечивавшие работу ВПК объекты энергетики и военные аэродромы

13:22 22.09.2024
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военных аэродромов, а также цеха по производству беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141-м районе", - говорится в сообщении.
Кроме того, средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32089 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18325 танков и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15025 орудий полевой артиллерии и минометов, 26370 единиц специальной военной автомобильной техники.
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