https://crimea.ria.ru/20240922/na-ukraine-porazheny-voennye-aerodromy-i-obekty-energetiki-vpk-1140523558.html
На Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПК
На Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПК - РИА Новости Крым, 22.09.2024
На Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПК
Российские войска за сутки поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военных... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T13:22
2024-09-22T13:22
2024-09-22T13:22
новости
украина
новости сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1a/1133067951_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_814c95b967016cf15fe99d6c48d59b52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военных аэродромов, а также цеха по производству беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141-м районе", - говорится в сообщении.Кроме того, средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32089 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18325 танков и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15025 орудий полевой артиллерии и минометов, 26370 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктураНа Украине после серии взрывов горят объекты инфраструктурыНа Украине мощными взрывами повреждена критическая инфраструктура
https://crimea.ria.ru/20240922/19-bezuspeshnykh-kontratak-vsu-za-sutki-poteryali-pochti-1800-boevikov-1140523203.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1a/1133067951_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da0203eb621dca16d1e9f22852fb00f8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, украина, новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон)
На Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПК
На Украине поражены обеспечивавшие работу ВПК объекты энергетики и военные аэродромы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военных аэродромов, а также цеха по производству беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141-м районе", - говорится в сообщении.
Кроме того, средства ПВО сбил
и шесть управляемых авиабомб Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32089 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18325 танков и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15025 орудий полевой артиллерии и минометов, 26370 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: