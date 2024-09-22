https://crimea.ria.ru/20240922/polgoda-tragedii-v-krokus-siti-khole-v-krasnogorske-proshla-panikhida-1140523743.html

Полгода трагедии в "Крокус Сити Холле": в Красногорске прошла панихида

Полгода трагедии в "Крокус Сити Холле": в Красногорске прошла панихида - РИА Новости Крым, 22.09.2024

Полгода трагедии в "Крокус Сити Холле": в Красногорске прошла панихида

Со дня трагедии в "Крокус Сити Холле" прошло полгода, в Никольском соборе в Павшиной пойме в Красногорске прошла панихида по жертвам теракта. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T14:02

2024-09-22T14:02

2024-09-22T14:41

"крокус сити холл"

общество

терроризм

новости

красногорск

московская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136044053_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_d20db5e9c2b5c1668fbf26b2baa3b01d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Со дня трагедии в "Крокус Сити Холле" прошло полгода, в Никольском соборе в Павшиной пойме в Красногорске прошла панихида по жертвам теракта. Об этом сообщает РИА Новости.Священник подчеркнул, что мы любим размышлять и думать, почему то или иное страшное событие происходит в нашей жизни. Ответ давно был сказал в Священном Писании. Во многих любовь охладевает по причине умножения беззаконий."Когда в нас с вами, тех, кто называет себя христианами, охладевает любовь, умножается беззаконие… Будем пребывать в любви… Премилостивый Господь, да укрепит тех, кто испытал эту трагедию, всех тех, кого коснулась эта трагедия лично. Каждому же из нас Господь да подаст здравомыслия оставаться людьми", - сказал он.Трагедия в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Красногорск Московской области произошла 22 марта. В этот день должен был состояться концерт группы "Пикнинк". Злоумышленники открыли огонь из автоматов по зрителям. Затем они подожгли зрительный зал.В результате теракта с учетом людей, умерших от ран в больницах, погибли 145 человек. В память о погибших на месте трагедии прошла акция "Летят журавли".25 марта Басманный суд Москвы арестовал обвиняемых в совершении теракта. Впоследствии были задержаны еще семь фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити хХолле" и внесены в список террористов.В конце апреля арестовали 12-го фигуранта дела, который, по версии следствия, предоставлял денежные средства для подготовки террористического акта, в том числе обеспечивал участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их оплачивал.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Он также отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бортников назвал цель заказчиков теракта в "Крокусе"Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казньВоенная разведка Украины однозначно причастна к теракту в "Крокусе" – ФСБ

красногорск

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", общество, терроризм, новости, красногорск, московская область