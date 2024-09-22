Рейтинг@Mail.ru
В Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА введен запрет полевых работ - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240922/v-tikhoretskom-rayone-kubani-posle-ataki-bpla-vveden-zapret-polevykh-rabot-1140521755.html
В Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА введен запрет полевых работ
В Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА введен запрет полевых работ - РИА Новости Крым, 22.09.2024
В Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА введен запрет полевых работ
В Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА продолжает действовать локальный режим ЧС. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T11:11
2024-09-22T11:41
кубань
краснодарский край
режим чс
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1139987752_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad061b5cf004993442ce281671daff65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА продолжает действовать локальный режим ЧС. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Также введен временный запрет на проведение полевых работ.Накануне после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов. К вечеру был веден локальный режим ЧС для организации помощи людям.Также уточняется, что внутригородской общественный транспорт работает в штатном режиме. Однако выезд в направлении станицы Новорождественской по-прежнему закрыт. Выезд из Тихорецка открыт через федеральную автодорогу "Ростов-на-Дону-Махачкала".После атаки беспилотников в ночь на 18 сентября на город Торопец в Тверской области в больницы попали 13 человек. В пунктах временного размещения было организовано дежурство медиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском моремВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1139987752_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_258340fc329dc59499347425e9a5490c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, режим чс, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
В Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА введен запрет полевых работ

Ситуация в Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА

11:11 22.09.2024 (обновлено: 11:41 22.09.2024)
 
© РИА Новости КрымПолевые работы. Архивное фото
Полевые работы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА продолжает действовать локальный режим ЧС. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Также введен временный запрет на проведение полевых работ.
"Временный запрет на проведение полевых работ ввели в Тихорецком районе. Решение Оперштаба касается зоны в 10 км от места ЧП и будет действовать до обследования территории на наличие взрывоопасных предметов", - сообщает глава района Анатолий Перепелин в своем ТГ-канале.
Накануне после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов. К вечеру был веден локальный режим ЧС для организации помощи людям.
"В Тихорецком районе на месте ЧП продолжают работать оперативные и специальные службы, правоохранительные органы. Жители из эвакуированных территорий размещены в гостиницах и обеспечены всем необходимым. Дежурят медики и психологи", - сообщают в оперативном штабе.
Также уточняется, что внутригородской общественный транспорт работает в штатном режиме. Однако выезд в направлении станицы Новорождественской по-прежнему закрыт. Выезд из Тихорецка открыт через федеральную автодорогу "Ростов-на-Дону-Махачкала".
"На территории продолжает действовать локальный режим ЧС", - предупреждают в оперштабе.
После атаки беспилотников в ночь на 18 сентября на город Торопец в Тверской области в больницы попали 13 человек. В пунктах временного размещения было организовано дежурство медиков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников
15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском морем
ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое
 
КубаньКраснодарский крайРежим ЧСОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22На Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПК
13:11106 дронов, бомбы Hammer и снаряды HIMARS сбиты ПВО России за сутки
12:4519 безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти 1800 боевиков
12:37Ливни с градом и смерчи ждут на Кубани
12:24В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес"
12:06Мать троих погибших от отравления детей - на девятом месяце беременности
11:45В Феодосии выбрали нового председателя городского совета
11:11В Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА введен запрет полевых работ
11:06300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 ранены
10:47Шредер: верящие в победу над Россией должны почитать учебник истории
10:21Пожарный погиб и двое ранены в ЛНР из-за детонации украинского дрона
10:03Три населенных пункта Крыма без воды: когда возобновят водоснабжение
09:42Трое детей скончались после ужина пельменями и курицей
09:31Что посмотреть в Евпатории – инфографика
09:11Смертельное ДТП на "Тавриде": грузовик въехал в цистерну и сбил водителя
08:4515 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском морем
08:21В Севастополе обучаются студенты из 18 стран мира
07:45"С говядиной и бараниной есть пробелы": как Крым обеспечен мясом
07:01Генеральная ассамблея ООН не станет победной для стран Запада – политолог
00:01Грозы не везде: погода в Крыму в воскресенье
Лента новостейМолния