В Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА введен запрет полевых работ
Ситуация в Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА
11:11 22.09.2024 (обновлено: 11:41 22.09.2024)
© РИА Новости КрымПолевые работы. Архивное фото
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА продолжает действовать локальный режим ЧС. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Также введен временный запрет на проведение полевых работ.
"Временный запрет на проведение полевых работ ввели в Тихорецком районе. Решение Оперштаба касается зоны в 10 км от места ЧП и будет действовать до обследования территории на наличие взрывоопасных предметов", - сообщает глава района Анатолий Перепелин в своем ТГ-канале.
Накануне после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов. К вечеру был веден локальный режим ЧС для организации помощи людям.
"В Тихорецком районе на месте ЧП продолжают работать оперативные и специальные службы, правоохранительные органы. Жители из эвакуированных территорий размещены в гостиницах и обеспечены всем необходимым. Дежурят медики и психологи", - сообщают в оперативном штабе.
Также уточняется, что внутригородской общественный транспорт работает в штатном режиме. Однако выезд в направлении станицы Новорождественской по-прежнему закрыт. Выезд из Тихорецка открыт через федеральную автодорогу "Ростов-на-Дону-Махачкала".
"На территории продолжает действовать локальный режим ЧС", - предупреждают в оперштабе.
После атаки беспилотников в ночь на 18 сентября на город Торопец в Тверской области в больницы попали 13 человек. В пунктах временного размещения было организовано дежурство медиков.
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