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В Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА введен запрет полевых работ

В Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА введен запрет полевых работ - РИА Новости Крым, 22.09.2024

В Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА введен запрет полевых работ

В Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА продолжает действовать локальный режим ЧС. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T11:11

2024-09-22T11:11

2024-09-22T11:41

кубань

краснодарский край

режим чс

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА продолжает действовать локальный режим ЧС. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Также введен временный запрет на проведение полевых работ.Накануне после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов. К вечеру был веден локальный режим ЧС для организации помощи людям.Также уточняется, что внутригородской общественный транспорт работает в штатном режиме. Однако выезд в направлении станицы Новорождественской по-прежнему закрыт. Выезд из Тихорецка открыт через федеральную автодорогу "Ростов-на-Дону-Махачкала".После атаки беспилотников в ночь на 18 сентября на город Торопец в Тверской области в больницы попали 13 человек. В пунктах временного размещения было организовано дежурство медиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском моремВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, режим чс, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости