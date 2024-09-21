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Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.09.2024
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Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников
Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников
Массированная атака украинских беспилотников отражена в ночь на субботу над семью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T07:30
2024-09-21T07:52
крым
азовское море
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников отражена в ночь на субботу над семью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 101 беспилотник самолетного типа.Утром в субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Было принято решение эвакуировать жителей близлежащих поселков в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Брянскую область: дополненоВыпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз в этом году13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец
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крым, азовское море, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, брянская область, обстрелы брянской области, краснодарский край, калужская область, тверская область, смоленская область, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы курской области, курская область, новости
Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников

Над регионами России и Азовским морем за ночь уничтожили 101 беспилотник

07:30 21.09.2024 (обновлено: 07:52 21.09.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников отражена в ночь на субботу над семью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 101 беспилотник самолетного типа.
"53 дрона перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 18 – над Краснодарским краем, 5 – над Калужской, по три беспилотника над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному БПЛА над Смоленской и Курской областями и Республики Крым, 16 - над акваторией Азовского моря", - перечислили в военном ведомстве.
Утром в субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Было принято решение эвакуировать жителей близлежащих поселков в целях безопасности.
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