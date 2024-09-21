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Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников

Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.09.2024

Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников

Массированная атака украинских беспилотников отражена в ночь на субботу над семью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T07:30

2024-09-21T07:30

2024-09-21T07:52

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников отражена в ночь на субботу над семью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 101 беспилотник самолетного типа.Утром в субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Было принято решение эвакуировать жителей близлежащих поселков в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Брянскую область: дополненоВыпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз в этом году13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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