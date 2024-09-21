https://crimea.ria.ru/20240921/nad-krymom-i-azovskim-morem-sbili-17-bespilotnikov-1140506425.html
Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников
Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников
Массированная атака украинских беспилотников отражена в ночь на субботу над семью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T07:30
2024-09-21T07:30
2024-09-21T07:52
крым
азовское море
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
брянская область
обстрелы брянской области
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137388889_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0400e634fb8e466eaab1b79edf093a9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников отражена в ночь на субботу над семью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 101 беспилотник самолетного типа.Утром в субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Было принято решение эвакуировать жителей близлежащих поселков в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Брянскую область: дополненоВыпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз в этом году13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец
крым
азовское море
брянская область
краснодарский край
калужская область
тверская область
смоленская область
белгородская область
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137388889_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_2efdd8e088a95bc0416d3f85702c50b9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, азовское море, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, брянская область, обстрелы брянской области, краснодарский край, калужская область, тверская область, смоленская область, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы курской области, курская область, новости
Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников
Над регионами России и Азовским морем за ночь уничтожили 101 беспилотник
07:30 21.09.2024 (обновлено: 07:52 21.09.2024)