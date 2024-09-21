Рейтинг@Mail.ru
Идет эвакуация жителей – на Кубани после атаки дронов началась детонация - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240921/dva-drona-atakovali-krasnodarskiy-kray---idet-evakuatsiya-zhiteley-1140506182.html
Идет эвакуация жителей – на Кубани после атаки дронов началась детонация
Идет эвакуация жителей – на Кубани после атаки дронов началась детонация - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Идет эвакуация жителей – на Кубани после атаки дронов началась детонация
После падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Об этом... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T06:17
2024-09-21T06:28
краснодарский край
происшествия
вениамин кондратьев
детонация
эвакуация
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050741_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_467f03218b3732420bb1c362765ae800.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. После падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Он отметил, что силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над районам были подавлены два беспилотника. По предварительной информации, пострадавших среди жителей района в результате ЧП нет, добавил Кондратьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050741_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_058a88a08420c1c0512e6c45d3c91c95.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, происшествия, вениамин кондратьев, детонация, эвакуация, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Идет эвакуация жителей – на Кубани после атаки дронов началась детонация

В поселке на Кубани после атаки дронов эвакуируют людей из-за сильного пожара и детонации

06:17 21.09.2024 (обновлено: 06:28 21.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. После падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он отметил, что силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над районам были подавлены два беспилотника. По предварительной информации, пострадавших среди жителей района в результате ЧП нет, добавил Кондратьев.
"Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения. Пожарные расчеты и специальные службы работают на месте происшествия". - написал он в Telegram.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Краснодарский крайПроисшествияВениамин КондратьевДетонацияЭвакуацияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:48В Симферополе и Симферопольском районе отключат газ - адреса
08:21Рождество Богородицы: что изображено на иконе
07:41В Севастополе в субботу пройдет фестиваль "Арт-осень в Херсонесе"
07:30Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников
07:01В Польше впервые признали Крым не украинским – политолог
06:17Идет эвакуация жителей – на Кубани после атаки дронов началась детонация
00:01Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 21 сентября
23:14Главные новости Крыма: 20 сентября
22:36Массированная атака на Брянскую область: дополнено
22:22Арестованы 30 фигурантов по делу о стрельбе возле офиса Wildberries
22:13Главное за день: 20 сентября
21:45Чем русская Арктика привлекает страны НАТО – политолог
21:14На Украине завели дела о коррупции на экс-омбудсмена Людмилу Денисову
20:33Осень в Крыму: какой отдых предлагают на полуострове
20:21Трасса вокруг Азовского моря обойдется в 600 млрд рублей - Хуснуллин
20:11Три человека погибли в ДНР при обстреле, еще 15 пострадали
19:50Возникла угроза ЗАЭС: Энергодар снова подвергся атаке украинских дронов
19:19В Крыму 19-летний водитель BMW врезался в другое авто – погиб человек
18:47Под крылом антициклона: прогноз погоды для Крыма на выходные от ФОБОС
Лента новостейМолния