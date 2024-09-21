https://crimea.ria.ru/20240921/dva-drona-atakovali-krasnodarskiy-kray---idet-evakuatsiya-zhiteley-1140506182.html

Идет эвакуация жителей – на Кубани после атаки дронов началась детонация

Идет эвакуация жителей – на Кубани после атаки дронов началась детонация - РИА Новости Крым, 21.09.2024

Идет эвакуация жителей – на Кубани после атаки дронов началась детонация

После падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Об этом... РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T06:17

2024-09-21T06:17

2024-09-21T06:28

краснодарский край

происшествия

вениамин кондратьев

детонация

эвакуация

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. После падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Он отметил, что силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над районам были подавлены два беспилотника. По предварительной информации, пострадавших среди жителей района в результате ЧП нет, добавил Кондратьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия, вениамин кондратьев, детонация, эвакуация, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости