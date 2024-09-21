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Идет эвакуация жителей – на Кубани после атаки дронов началась детонация
Идет эвакуация жителей – на Кубани после атаки дронов началась детонация - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Идет эвакуация жителей – на Кубани после атаки дронов началась детонация
После падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Об этом... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T06:17
2024-09-21T06:17
2024-09-21T06:28
краснодарский край
происшествия
вениамин кондратьев
детонация
эвакуация
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. После падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Он отметил, что силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над районам были подавлены два беспилотника. По предварительной информации, пострадавших среди жителей района в результате ЧП нет, добавил Кондратьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, происшествия, вениамин кондратьев, детонация, эвакуация, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Идет эвакуация жителей – на Кубани после атаки дронов началась детонация
В поселке на Кубани после атаки дронов эвакуируют людей из-за сильного пожара и детонации
06:17 21.09.2024 (обновлено: 06:28 21.09.2024)