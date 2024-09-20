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Массированная атака на Брянскую область: что известно - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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Массированная атака на Брянскую область: что известно
Массированная атака на Брянскую область: что известно - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Массированная атака на Брянскую область: что известно
В Брянской области отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА, ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T22:36
2024-09-20T23:17
брянск
брянская область
беспилотник (бпла, дрон)
александр богомаз
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Брянской области отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА, ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей, сообщил губернатор Александр Богомаз."Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку очередной массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!" - написал Богомаз в своем Telegram-канале.По его информации, еще два беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью."Еще два вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Позднее сон сообщил о еще трех беспилотниках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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брянск, брянская область, беспилотник (бпла, дрон), александр богомаз, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Массированная атака на Брянскую область: что известно

Губернатор Брянской области: в регионе отражают попытку массированной атаки беспилотников

22:36 20.09.2024 (обновлено: 23:17 20.09.2024)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Брянской области отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА, ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку очередной массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!" - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По его информации, еще два беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью.
"Еще два вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Позднее сон сообщил о еще трех беспилотниках.
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БрянскБрянская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Александр БогомазНовостиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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