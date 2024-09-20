https://crimea.ria.ru/20240920/massirovannaya-ataka-na-bryanskuyu-oblast-chto-izvestno-1140505060.html

Массированная атака на Брянскую область: что известно

Массированная атака на Брянскую область: что известно - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Массированная атака на Брянскую область: что известно

В Брянской области отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА, ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T22:36

2024-09-20T22:36

2024-09-20T23:17

брянск

брянская область

беспилотник (бпла, дрон)

александр богомаз

новости

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Брянской области отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА, ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей, сообщил губернатор Александр Богомаз."Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку очередной массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!" - написал Богомаз в своем Telegram-канале.По его информации, еще два беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью."Еще два вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Позднее сон сообщил о еще трех беспилотниках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240918/energodar-podvergsya-massovoy-atake-bespilotnikov-vsu-1140427778.html

брянск

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянск, брянская область, беспилотник (бпла, дрон), александр богомаз, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)