107 беспилотников сбиты над Азовским морем и 10 регионами России
107 беспилотников сбиты над Азовским морем и десятью регионами России - Минобороны
07:23 04.04.2025 (обновлено: 07:27 04.04.2025)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. 107 вражеских беспилотников уничтожены с вечера четверга до утра пятницы над 10 регионами России, а также Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"За период с 21.00 мск 3 апреля по 05.00 мск 4 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Из них сбиты:
- —34 – над территорией Курской области,
- —30 – над территорией Орловской области,
- —18 – над территорией Липецкой области,
- —семь – над территорией Калужской области,
- —четыре – над территорией Ростовской области,
- —четыре – над акваторией Азовского моря,
- —три – над территорией Тамбовской области
- —три – над территорией Московского региона,
- —два – над территорией Брянской области,
- —один – над территорией Воронежской области,
- —один – над территорией Тульской области.
По данным Росавиации, в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились ограничения на работу, сейчас они сняты.
Как сообщалось, один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников по Брянской области.
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