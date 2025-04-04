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107 беспилотников сбиты над Азовским морем и 10 регионами России - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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107 беспилотников сбиты над Азовским морем и 10 регионами России
107 беспилотников сбиты над Азовским морем и 10 регионами России - РИА Новости Крым, 04.04.2025
107 беспилотников сбиты над Азовским морем и 10 регионами России
107 вражеских беспилотников уничтожены с вечера четверга до утра пятницы над 10 регионами России, а также Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.04.2025
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азовское море
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. 107 вражеских беспилотников уничтожены с вечера четверга до утра пятницы над 10 регионами России, а также Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Из них сбиты:По данным Росавиации, в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились ограничения на работу, сейчас они сняты.Как сообщалось, один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников по Брянской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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азовское море, беспилотник (бпла, дрон)
107 беспилотников сбиты над Азовским морем и 10 регионами России

107 беспилотников сбиты над Азовским морем и десятью регионами России - Минобороны

07:23 04.04.2025 (обновлено: 07:27 04.04.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. 107 вражеских беспилотников уничтожены с вечера четверга до утра пятницы над 10 регионами России, а также Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"За период с 21.00 мск 3 апреля по 05.00 мск 4 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Из них сбиты:
  • 34 – над территорией Курской области,
  • 30 – над территорией Орловской области,
  • 18 – над территорией Липецкой области,
  • семь – над территорией Калужской области,
  • четыре – над территорией Ростовской области,
  • четыре – над акваторией Азовского моря,
  • три – над территорией Тамбовской области
  • три – над территорией Московского региона,
  • два – над территорией Брянской области,
  • один – над территорией Воронежской области,
  • один – над территорией Тульской области.
По данным Росавиации, в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились ограничения на работу, сейчас они сняты.
Как сообщалось, один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников по Брянской области.
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Азовское мореБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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