https://crimea.ria.ru/20250404/107-bespilotnikov-sbity-nad-azovskim-morem-i-10-regionami-rossii-1145429485.html

107 беспилотников сбиты над Азовским морем и 10 регионами России

107 беспилотников сбиты над Азовским морем и 10 регионами России - РИА Новости Крым, 04.04.2025

107 беспилотников сбиты над Азовским морем и 10 регионами России

107 вражеских беспилотников уничтожены с вечера четверга до утра пятницы над 10 регионами России, а также Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T07:23

2025-04-04T07:23

2025-04-04T07:27

азовское море

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. 107 вражеских беспилотников уничтожены с вечера четверга до утра пятницы над 10 регионами России, а также Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Из них сбиты:По данным Росавиации, в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились ограничения на работу, сейчас они сняты.Как сообщалось, один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников по Брянской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

азовское море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, беспилотник (бпла, дрон)