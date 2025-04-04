https://crimea.ria.ru/20250404/konstitutsionnyy-sud-yuzhnoy-korei-podtverdil-impichment-prezidentu-1145429991.html

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту

В Южной Корее Конституционный суд утвердил импичмент президенту страны Юн Сок Елю, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T07:41

2025-04-04T07:41

2025-04-04T07:41

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юн сок ель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Южной Корее Конституционный суд утвердил импичмент президенту страны Юн Сок Елю, пишет РИА Новости.По данным агентства, ходатайство южнокорейского парламента об импичменте президента было принято судом 28 марта."Вердикт был вынесен спустя 111 дней после подачи парламентом предложения об отстранении главы государства и через 38 дней после завершения судебных слушаний, что стало самым долгим сроком рассмотрения подобного дела перед вынесением вердикта", - сказано в сообщении.Уточняется, что Юн Сок Ель стал вторым после Пак Кын Хе президентом, отстраненным в результате импичмента.Теперь в Южной Корее будут организованы досрочные выборы, новый президент должен быть избран в течение шестидесяти дней - до 3 июня. До тех пор обязанности главы государства продолжит исполнять премьер-министр Хан Док Су.В начале декабря президент Юн Сок Ель объявил в стране военное положение в связи с угрозой "паралича власти из-за того, что ему пытаются объявить импичмент". Он пояснил свое решение необходимостью "вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту. Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент соответствующую резолюцию, обвинив его в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.Юн Сок Еля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда было 180 дней.После того как Юн Сок Ель трижды проигнорировал требования явиться на допрос по делу о введении военного положения, суд выдал ордер на его арест. 15 января его арестовали. Ему было предъявлено обвинение в организации мятежа. Юн Сок Ель отвергает все обвинения. В стране проходят митинги сторонников и противников импичмента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с Южной Кореей после импичмента президента - мнениеПрезидент Южной Кореи сделал заявлениеЮжная Корея отменила санкции на поставку в РФ медицинского оборудования

южная корея

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, политика, в мире, новости, импичмент, юн сок ель