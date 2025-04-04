Рейтинг@Mail.ru
Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250404/konstitutsionnyy-sud-yuzhnoy-korei-podtverdil-impichment-prezidentu-1145429991.html
Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту
Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту
В Южной Корее Конституционный суд утвердил импичмент президенту страны Юн Сок Елю, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T07:41
2025-04-04T07:41
южная корея
политика
в мире
новости
импичмент
юн сок ель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/03/1142352950_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_4c370a2ab5718476f91ba747eea1ad59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Южной Корее Конституционный суд утвердил импичмент президенту страны Юн Сок Елю, пишет РИА Новости.По данным агентства, ходатайство южнокорейского парламента об импичменте президента было принято судом 28 марта."Вердикт был вынесен спустя 111 дней после подачи парламентом предложения об отстранении главы государства и через 38 дней после завершения судебных слушаний, что стало самым долгим сроком рассмотрения подобного дела перед вынесением вердикта", - сказано в сообщении.Уточняется, что Юн Сок Ель стал вторым после Пак Кын Хе президентом, отстраненным в результате импичмента.Теперь в Южной Корее будут организованы досрочные выборы, новый президент должен быть избран в течение шестидесяти дней - до 3 июня. До тех пор обязанности главы государства продолжит исполнять премьер-министр Хан Док Су.В начале декабря президент Юн Сок Ель объявил в стране военное положение в связи с угрозой "паралича власти из-за того, что ему пытаются объявить импичмент". Он пояснил свое решение необходимостью "вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту. Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент соответствующую резолюцию, обвинив его в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.Юн Сок Еля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда было 180 дней.После того как Юн Сок Ель трижды проигнорировал требования явиться на допрос по делу о введении военного положения, суд выдал ордер на его арест. 15 января его арестовали. Ему было предъявлено обвинение в организации мятежа. Юн Сок Ель отвергает все обвинения. В стране проходят митинги сторонников и противников импичмента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с Южной Кореей после импичмента президента - мнениеПрезидент Южной Кореи сделал заявлениеЮжная Корея отменила санкции на поставку в РФ медицинского оборудования
южная корея
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/03/1142352950_102:0:1013:683_1920x0_80_0_0_9a3a4ff8ca79341b6eb6351f543343fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южная корея, политика, в мире, новости, импичмент, юн сок ель
Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель покинет кресло по решению Конституционного суда

07:41 04.04.2025
 
© AP Photo Kim Hong-JiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo Kim Hong-Ji
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Южной Корее Конституционный суд утвердил импичмент президенту страны Юн Сок Елю, пишет РИА Новости.
По данным агентства, ходатайство южнокорейского парламента об импичменте президента было принято судом 28 марта.
"Вердикт был вынесен спустя 111 дней после подачи парламентом предложения об отстранении главы государства и через 38 дней после завершения судебных слушаний, что стало самым долгим сроком рассмотрения подобного дела перед вынесением вердикта", - сказано в сообщении.
Уточняется, что Юн Сок Ель стал вторым после Пак Кын Хе президентом, отстраненным в результате импичмента.
Теперь в Южной Корее будут организованы досрочные выборы, новый президент должен быть избран в течение шестидесяти дней - до 3 июня. До тех пор обязанности главы государства продолжит исполнять премьер-министр Хан Док Су.
В начале декабря президент Юн Сок Ель объявил в стране военное положение в связи с угрозой "паралича власти из-за того, что ему пытаются объявить импичмент". Он пояснил свое решение необходимостью "вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".
14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту. Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент соответствующую резолюцию, обвинив его в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.
Юн Сок Еля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда было 180 дней.
После того как Юн Сок Ель трижды проигнорировал требования явиться на допрос по делу о введении военного положения, суд выдал ордер на его арест. 15 января его арестовали. Ему было предъявлено обвинение в организации мятежа. Юн Сок Ель отвергает все обвинения. В стране проходят митинги сторонников и противников импичмента.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что будет с Южной Кореей после импичмента президента - мнение
Президент Южной Кореи сделал заявление
Южная Корея отменила санкции на поставку в РФ медицинского оборудования
 
Южная КореяПолитикаВ миреНовостиИмпичментЮн Сок Ель
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:55Дорогая молочка в Севастополе: как решить проблему
09:33В Крыму подростков накажут за танцы на кладбище
09:15След гения Андрея Тарковского: "Смерти нет!"
09:00"Охота на ведьм" – Трамп отреагировал на приговор Марин Ле Пен
08:38"Салют Победы": в Никитском ботсаду стартует парад тюльпанов
08:26За смертельное ДТП в Севастополе 19-летнему водителю грозит пять лет
08:01На недвижимость в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы
07:41Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту
07:23107 беспилотников сбиты над Азовским морем и 10 регионами России
07:18Дмитриев назвал одну из главных тем переговоров с США
07:07Защитники земли русской: как Красная армия освободила Братиславу
06:53Когда США снимут санкции против России
06:38КОС "Южные" в Севастополе достроят к концу 2026 года – Развожаев
06:18ВСУ атаковали Брянскую область - есть погибший и раненый
06:02Продовольственная безопасность: как в Крыму развивают сельское хозяйство
00:01Туманы и дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 4 апреля
23:52Переговоры России и США в Вашингтоне: главные заявления
22:33Новые пошлины США и весенний призыв в Крыму – главное за день
21:51Хинштейн назвал число вывезенных с освобожденных курских территорий
Лента новостейМолния