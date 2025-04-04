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"Охота на ведьм" – Трамп отреагировал на приговор Марин Ле Пен - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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"Охота на ведьм" – Трамп отреагировал на приговор Марин Ле Пен
"Охота на ведьм" – Трамп отреагировал на приговор Марин Ле Пен - РИА Новости Крым, 04.04.2025
"Охота на ведьм" – Трамп отреагировал на приговор Марин Ле Пен
Президент США Дональд Трамп назвал приговор лидеру парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен охотой на ведьм и ошибкой... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T09:00
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франция
марин ле пен
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп назвал приговор лидеру парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен охотой на ведьм и ошибкой. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.В своем посте Трамп уточнил, что лично с Ле Пен не знаком, но ценит ее работу, которую она осуществляла многие годы, и подчеркнул, что закон в странах ЕС используется в качестве оружия.31 марта суд в Париже приговорил лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года, из них два условно, два с электронным браслетом. Ле Пен также запретили избираться в органы госвласти в течение пяти лет. Ле Пен и 24 ее однопартийцев обвинили в нецелевом использовании общественных средств Евросоюза в период с 2004 по 2016 год, а Ле Пен – в создании централизованной системы отмывания европейских денег. Согласно версии обвинения, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, хотя на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение"..Читайте также на РИА Новости Крым:Ле Пен ответила на вопрос "чей Крым""Готовится битва": либералы в Европе переходят в атаку против ТрампаЧто французы не могут простить Макрону: экспертное мнение
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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франция, марин ле пен, дональд трамп, сша, в мире, политика
"Охота на ведьм" – Трамп отреагировал на приговор Марин Ле Пен

Трамп назвал приговор Марин Ле Пен охотой на ведьм

09:00 04.04.2025
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкМарин Ле Пен. Архивное фото
Марин Ле Пен. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп назвал приговор лидеру парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен охотой на ведьм и ошибкой. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
"Она терпела поражения, но продолжала идти вперед, а теперь, как раз перед тем, что должно было бы стать большой победой, ее арестовывают по незначительному нарушению, о котором она, вероятно, ничего не знала... По мне, так это ошибка в бухгалтерском учете", - цитирует сообщение РИА Новости.
В своем посте Трамп уточнил, что лично с Ле Пен не знаком, но ценит ее работу, которую она осуществляла многие годы, и подчеркнул, что закон в странах ЕС используется в качестве оружия.
"Охота на ведьм против Марин Ле Пен — еще один пример того, как европейские левые используют закон в качестве оружия, чтобы заглушить свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента", — написал он.
31 марта суд в Париже приговорил лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года, из них два условно, два с электронным браслетом. Ле Пен также запретили избираться в органы госвласти в течение пяти лет.
Ле Пен и 24 ее однопартийцев обвинили в нецелевом использовании общественных средств Евросоюза в период с 2004 по 2016 год, а Ле Пен – в создании централизованной системы отмывания европейских денег. Согласно версии обвинения, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, хотя на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение".
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