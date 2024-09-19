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Выпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз в этом году - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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Выпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз в этом году
Выпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз в этом году - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Выпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз в этом году
Производство беспилотных летательных аппаратов в России увеличат в 10 раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T16:21
2024-09-19T16:43
владимир путин (политик)
беспилотник (бпла, дрон)
россия
вооруженные силы россии
санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Производство беспилотных летательных аппаратов в России увеличат в 10 раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.Президент также отметил, что в производстве беспилотников используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря которым наши части получают преимущество на поле боя.Кроме того, по его словам, расширяется линейка беспилотных систем, создаются безэкипажные катера, роботизированные платформы многоцелевого применения. При этом большая их часть будет направлена в войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения.Накануне президент заявлял, что в России реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота, обратив внимание на создание бесплотных авиасистем разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых. Это, по его словам, и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы саперы, минеры и истребители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что означает увеличение штатной численности Вооруженных сил РФВКС России провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2"Воздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФ
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владимир путин (политик), беспилотник (бпла, дрон), россия, вооруженные силы россии, санкт-петербург
Выпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз в этом году

Выпуск беспилотников в РФ увеличат почти в 10 раз в этом году по сравнению с предыдущим

16:21 19.09.2024 (обновлено: 16:43 19.09.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин посетил "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге
Президент Владимир Путин посетил Специальный технологический центр в Санкт-Петербурге
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Производство беспилотных летательных аппаратов в России увеличат в 10 раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

"Всего за 2023 год в Вооруженные Силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее, практически в 10 раз", – сообщил глава государства.

Президент также отметил, что в производстве беспилотников используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря которым наши части получают преимущество на поле боя.
Кроме того, по его словам, расширяется линейка беспилотных систем, создаются безэкипажные катера, роботизированные платформы многоцелевого применения. При этом большая их часть будет направлена в войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения.
Накануне президент заявлял, что в России реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота, обратив внимание на создание бесплотных авиасистем разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых. Это, по его словам, и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы саперы, минеры и истребители.
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