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Выпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз в этом году

Выпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз в этом году - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Выпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз в этом году

Производство беспилотных летательных аппаратов в России увеличат в 10 раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T16:21

2024-09-19T16:21

2024-09-19T16:43

владимир путин (политик)

беспилотник (бпла, дрон)

россия

вооруженные силы россии

санкт-петербург

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Производство беспилотных летательных аппаратов в России увеличат в 10 раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.Президент также отметил, что в производстве беспилотников используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря которым наши части получают преимущество на поле боя.Кроме того, по его словам, расширяется линейка беспилотных систем, создаются безэкипажные катера, роботизированные платформы многоцелевого применения. При этом большая их часть будет направлена в войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения.Накануне президент заявлял, что в России реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота, обратив внимание на создание бесплотных авиасистем разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых. Это, по его словам, и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы саперы, минеры и истребители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что означает увеличение штатной численности Вооруженных сил РФВКС России провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2"Воздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФ

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владимир путин (политик), беспилотник (бпла, дрон), россия, вооруженные силы россии, санкт-петербург