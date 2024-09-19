Выпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз в этом году
Выпуск беспилотников в РФ увеличат почти в 10 раз в этом году по сравнению с предыдущим
16:21 19.09.2024 (обновлено: 16:43 19.09.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин посетил "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Производство беспилотных летательных аппаратов в России увеличат в 10 раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.
"Всего за 2023 год в Вооруженные Силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее, практически в 10 раз", – сообщил глава государства.
Президент также отметил, что в производстве беспилотников используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря которым наши части получают преимущество на поле боя.
Кроме того, по его словам, расширяется линейка беспилотных систем, создаются безэкипажные катера, роботизированные платформы многоцелевого применения. При этом большая их часть будет направлена в войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения.
Накануне президент заявлял, что в России реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота, обратив внимание на создание бесплотных авиасистем разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых. Это, по его словам, и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы саперы, минеры и истребители.
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