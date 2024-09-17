https://crimea.ria.ru/20240917/vks-rossii-proveli-uspeshnyy-pusk-rakety-angara-12-1140403375.html

ВКС России провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2"

ВКС России провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2" - РИА Новости Крым, 17.09.2024

ВКС России провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2"

Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T15:11

2024-09-17T15:11

2024-09-17T15:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк. Об этом сообщает Минобороны России.В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме, уточнили в оборонном ведомстве страны."Ангара-1.2" – российская двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, предназначенная для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки до 3,5 тонн, на солнечно-синхронную орбиту – до 2,4 тонн. Высота "Ангары-1.2" составляет около 41,5 метров, стартовая масса ракеты около 171 тонны. Входит в семейство ракет-носителей "Ангара".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракета с военным космическим аппаратом запущена с космодрома ПлесецкВоздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФСтратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, наука и технологии, космос, космодром плесецк