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ВКС России провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2"
ВКС России провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2" - РИА Новости Крым, 17.09.2024
ВКС России провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2"
Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T15:11
2024-09-17T15:11
2024-09-17T15:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк. Об этом сообщает Минобороны России.В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме, уточнили в оборонном ведомстве страны."Ангара-1.2" – российская двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, предназначенная для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки до 3,5 тонн, на солнечно-синхронную орбиту – до 2,4 тонн. Высота "Ангары-1.2" составляет около 41,5 метров, стартовая масса ракеты около 171 тонны. Входит в семейство ракет-носителей "Ангара".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракета с военным космическим аппаратом запущена с космодрома ПлесецкВоздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФСтратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство
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министерство обороны рф, новости, наука и технологии, космос, космодром плесецк
ВКС России провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2"
С космодрома Плесецк запущена ракета с космическим аппаратом в интересах Минобороны
15:11 17.09.2024 (обновлено: 15:12 17.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк. Об этом сообщает Минобороны России.
"В 10 часов 00 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", – сказано в сообщении.
В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме, уточнили в оборонном ведомстве страны.
"Ангара-1.2" – российская двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, предназначенная для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки до 3,5 тонн, на солнечно-синхронную орбиту – до 2,4 тонн. Высота "Ангары-1.2" составляет около 41,5 метров, стартовая масса ракеты около 171 тонны. Входит в семейство ракет-носителей "Ангара".
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