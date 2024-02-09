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Ракета с военным космическим аппаратом запущена с космодрома Плесецк
Ракета с военным космическим аппаратом запущена с космодрома Плесецк - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Ракета с военным космическим аппаратом запущена с космодрома Плесецк
Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" запущена в пятницу с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T11:27
2024-02-09T11:27
2024-02-09T11:32
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космос
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воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" запущена в пятницу с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что успешный запуск осуществлен в 10:03.В прошлом году для военных нужд России, в том числе для ядерных сил, построено более 2,7 тысячи зданий и сооружений, сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу. Эти объекты сданы для нужд спецоперации, военного и специального назначения, пояснил министр. Запланированные мероприятия полностью реализованы.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФРоссия на учениях отработала ответный массированный ядерный ударСтратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство
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министерство обороны рф, космос, россия, воздушно-космический силы (вкс), космодром плесецк, новости
Ракета с военным космическим аппаратом запущена с космодрома Плесецк
С космодрома Плесецк запущена ракета с космическим аппаратом в интересах Минобороны
11:27 09.02.2024 (обновлено: 11:32 09.02.2024)