https://crimea.ria.ru/20250130/podryv-elektrichki-predotvratili-v-stavropolskom-krae-1143800814.html

Подрыв электрички предотвратили в Ставропольском крае

Подрыв электрички предотвратили в Ставропольском крае - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Подрыв электрички предотвратили в Ставропольском крае

Силовики предотвратили теракт и задержали радикала, планировавшего подорвать электричку сообщением Кисловодск - Минеральные Воды. Об этом со ссылкой на Центр... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T11:55

2025-01-30T11:55

2025-01-30T11:56

россия

новости

ставропольский край

теракт

электричка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9d1ae84b870cbdf779a821d7ceb8d89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Силовики предотвратили теракт и задержали радикала, планировавшего подорвать электричку сообщением Кисловодск - Минеральные Воды. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает РИА Новости.По данным силовиков, злоумышленник до этого провел разведку местности и купил компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. Уточняется, что после осуществления теракта он планировал выехать в Сирию для вступления в ряды МТО.Возбуждено дело о покушении на совершение теракта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

ставропольский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, ставропольский край, теракт, электричка