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Подрыв электрички предотвратили в Ставропольском крае
Подрыв электрички предотвратили в Ставропольском крае - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Подрыв электрички предотвратили в Ставропольском крае
Силовики предотвратили теракт и задержали радикала, планировавшего подорвать электричку сообщением Кисловодск - Минеральные Воды. Об этом со ссылкой на Центр... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T11:55
2025-01-30T11:55
2025-01-30T11:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Силовики предотвратили теракт и задержали радикала, планировавшего подорвать электричку сообщением Кисловодск - Минеральные Воды. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает РИА Новости.По данным силовиков, злоумышленник до этого провел разведку местности и купил компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. Уточняется, что после осуществления теракта он планировал выехать в Сирию для вступления в ряды МТО.Возбуждено дело о покушении на совершение теракта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Подрыв электрички предотвратили в Ставропольском крае
В Ставропольском крае исламист планировал взорвать электричку - ФСБ
11:55 30.01.2025 (обновлено: 11:56 30.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Силовики предотвратили теракт и задержали радикала, планировавшего подорвать электричку сообщением Кисловодск - Минеральные Воды. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает РИА Новости.
"ФСБ РФ задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, являющийся членом и присягнувший на верность запрещенной в России международной террористической организации (МТО), планировавший совершение теракта на территории Ставропольского края. Злоумышленник намеревался осуществить дистанционный подрыв пассажирского пригородного электропоезда сообщением Кисловодск - Минеральные Воды", - говорится в сообщении.
По данным силовиков, злоумышленник до этого провел разведку местности и купил компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. Уточняется, что после осуществления теракта он планировал выехать в Сирию для вступления в ряды МТО.
"По месту проживания задержанного в городе Ессентуки обнаружены и изъяты составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства", - добавляется в сообщении.
Возбуждено дело о покушении на совершение теракта.
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