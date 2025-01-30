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Перенестись в XIX век - в Феодосии открывается новый музей - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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Перенестись в XIX век - в Феодосии открывается новый музей
Перенестись в XIX век - в Феодосии открывается новый музей - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Перенестись в XIX век - в Феодосии открывается новый музей
В Феодосии в феврале начнет работу филиал Музея древностей, посетителей которого будут знакомить с бытом местных жителей в конце XIX – начале ХХ веков. Новую... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T12:15
2025-01-30T12:15
феодосийский музей древностей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Феодосии в феврале начнет работу филиал Музея древностей, посетителей которого будут знакомить с бытом местных жителей в конце XIX – начале ХХ веков. Новую экспозицию презентовали журналистам в четверг. Среди впервые представленных экспонатов - пианино фирмы Dyson 1880 года из усадьбы Льва Голицына в Новом Свете. После революции инструмент находился в рабочем общежитии завода шампанских вин "Новый свет", а после Великой Отечественной попал в семью феодосийцев из поселка Краснокаменка - это семья и передала его в дар музею. "Есть и другие уникальные экспонаты, которые посетитель увидит впервые. Например, брачный договор начала ХХ века, элементы одежды и вышивки караимов, предметы быта многонационального крымского народа: русских, украинцев, крымских татар, армян, греков", - перечислил Родионов. Главная задумка музейщиков - познакомить гостей с историей и культурой народов юго-восточного Крыма. Этнографическую экспозицию поделили на три раздела и расположили в отдельных залах: в первом посетителям предложат перенестись с Феодосию XIX- начала XX веков, во втором - прогуляться по "караимской слободе", в третьем - оказаться в феодосийской гостиной. Именно здесь - в гостиной - первых гостей встретили Мария и Анастасия Цветаевы и поэт Максимилиан Волошин в исполнении артистов феодосийского театра "Парадокс". Они представили первым посетителям филиала постановку "Волошин и обормоты", с которой ранее выступали на форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.Участниками торжественного открытия стали также представители министерства культуры Крыма и городской власти.По словам замглавы городской администрации Юлии Некрасовой, помещение по адресу Куйбышева, 12, было передано в собственность городу в 2022 году. Капитальный ремонт и устройство экспозиции провели в 2024-ом за средства национального проекта "Культура". "По нацпроекту отремонтированы не только филиал на Куйбышева, но и фондохранилище Музея древностей, а также помещение по адресу Красноармейская, 21. Стоимость работ по всем этим объектам составила около 37 млн рублей", - уточнила Некрасова. В помещении на Красноармейской к началу курортного сезона планируют открыть нумизматическую экспозицию - это будет еще один филиал Музея древностей. Сейчас сотрудники учреждения готовятся переместить коллекцию, которая насчитывает около 5000 тысяч экземпляров, из главного корпуса в отремонтированное помещение. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Башня Константина в Феодосии: проект реставрации одобрен - что дальше Живые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музей Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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феодосийский музей древностей, музеи крыма, феодосия, история, культура, общество, крым, новости крыма
Перенестись в XIX век - в Феодосии открывается новый музей

В Феодосии открывается филиал Музея древностей

12:15 30.01.2025
 
© РИА Новости КрымВ Феодосии открывается филиал Музея древностей
В Феодосии открывается филиал Музея древностей - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Феодосии в феврале начнет работу филиал Музея древностей, посетителей которого будут знакомить с бытом местных жителей в конце XIX – начале ХХ веков. Новую экспозицию презентовали журналистам в четверг.
"С первых чисел февраля филиал откроется для посетителей. Часть экспонатов ранее выставлялась на постоянной выставке "Караимская слобода" в главном здании музея по проспекту Айвазовского. Мы полностью переместили экспозицию в новое здание, а большую часть экспонатов посетители увидят впервые -  это предметы из наших фондов", - рассказал директор музея Александр Родионов.
Среди впервые представленных экспонатов - пианино фирмы Dyson 1880 года из усадьбы Льва Голицына в Новом Свете. После революции инструмент находился в рабочем общежитии завода шампанских вин "Новый свет", а после Великой Отечественной попал в семью феодосийцев из поселка Краснокаменка - это семья и передала его в дар музею.
© РИА Новости КрымПианино из усадьбы Льва Голицына в Новом Свете
В Феодосии открывается филиал Музея древностей - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости Крым
Пианино из усадьбы Льва Голицына в Новом Свете
"Есть и другие уникальные экспонаты, которые посетитель увидит впервые. Например, брачный договор начала ХХ века, элементы одежды и вышивки караимов, предметы быта многонационального крымского народа: русских, украинцев, крымских татар, армян, греков", - перечислил Родионов.
Главная задумка музейщиков - познакомить гостей с историей и культурой народов юго-восточного Крыма. Этнографическую экспозицию поделили на три раздела и расположили в отдельных залах: в первом посетителям предложат перенестись с Феодосию XIX- начала XX веков, во втором - прогуляться по "караимской слободе", в третьем - оказаться в феодосийской гостиной.
"Феодосийская гостиная - зал, в котором воссоздан интерьер особняка провинции начала ХХ века. Здесь представлены старинная мебель, музыкальные инструменты, винтажные зеркала и кресла, черно-белые фотографии того времени и картины, которые могли бы висеть на стенах дореволюционной гостиной", - говорят музейщики.
Именно здесь - в гостиной - первых гостей встретили Мария и Анастасия Цветаевы и поэт Максимилиан Волошин в исполнении артистов феодосийского театра "Парадокс". Они представили первым посетителям филиала постановку "Волошин и обормоты", с которой ранее выступали на форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости Крым

Феодосийская гостиная, в которой воссоздан интерьер особняка начала ХХ века

В Феодосии открывается филиал Музея древностей
1 из 6

Феодосийская гостиная, в которой воссоздан интерьер особняка начала ХХ века

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Большую часть экспонатов посетители увидят впервые

В Феодосии открывается филиал Музея древностей
2 из 6

Большую часть экспонатов посетители увидят впервые

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В музее представлены предметы быта русских, украинцев, крымских татар, армян, греков

В Феодосии открывается филиал Музея древностей
3 из 6

В музее представлены предметы быта русских, украинцев, крымских татар, армян, греков

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Главная задумка музейщиков - познакомить гостей с историей и культурой народов юго-восточного Крыма

В Феодосии открывается филиал Музея древностей
4 из 6

Главная задумка музейщиков - познакомить гостей с историей и культурой народов юго-восточного Крыма

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Элементы одежды и вышивки караимов

В Феодосии открывается филиал Музея древностей
5 из 6

Элементы одежды и вышивки караимов

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Артисты феодосийского театра "Парадокс" представили постановку "Волошин и обормоты"

В Феодосии открывается филиал Музея древностей
6 из 6

Артисты феодосийского театра "Парадокс" представили постановку "Волошин и обормоты"

© РИА Новости Крым
1 из 6

Феодосийская гостиная, в которой воссоздан интерьер особняка начала ХХ века

© РИА Новости Крым
2 из 6

Большую часть экспонатов посетители увидят впервые

© РИА Новости Крым
3 из 6

В музее представлены предметы быта русских, украинцев, крымских татар, армян, греков

© РИА Новости Крым
4 из 6

Главная задумка музейщиков - познакомить гостей с историей и культурой народов юго-восточного Крыма

© РИА Новости Крым
5 из 6

Элементы одежды и вышивки караимов

© РИА Новости Крым
6 из 6

Артисты феодосийского театра "Парадокс" представили постановку "Волошин и обормоты"

© РИА Новости Крым
Участниками торжественного открытия стали также представители министерства культуры Крыма и городской власти.
По словам замглавы городской администрации Юлии Некрасовой, помещение по адресу Куйбышева, 12, было передано в собственность городу в 2022 году. Капитальный ремонт и устройство экспозиции провели в 2024-ом за средства национального проекта "Культура".
"По нацпроекту отремонтированы не только филиал на Куйбышева, но и фондохранилище Музея древностей, а также помещение по адресу Красноармейская, 21. Стоимость работ по всем этим объектам составила около 37 млн рублей", - уточнила Некрасова.
© РИА Новости КрымВ Феодосии открывается филиал Музея древностей
В Феодосии открывается филиал Музея древностей - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости Крым
В помещении на Красноармейской к началу курортного сезона планируют открыть нумизматическую экспозицию - это будет еще один филиал Музея древностей. Сейчас сотрудники учреждения готовятся переместить коллекцию, которая насчитывает около 5000 тысяч экземпляров, из главного корпуса в отремонтированное помещение.
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