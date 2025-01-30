https://crimea.ria.ru/20250130/perenestis-v-xix-vek---v-feodosii-otkryvaetsya-novyy-muzey-1143797303.html

Перенестись в XIX век - в Феодосии открывается новый музей

Перенестись в XIX век - в Феодосии открывается новый музей - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Перенестись в XIX век - в Феодосии открывается новый музей

В Феодосии в феврале начнет работу филиал Музея древностей, посетителей которого будут знакомить с бытом местных жителей в конце XIX – начале ХХ веков. Новую... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T12:15

2025-01-30T12:15

2025-01-30T12:15

феодосийский музей древностей

музеи крыма

феодосия

история

культура

общество

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1e/1143798790_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a96ed9c2898050c3b81db2a003d14b5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Феодосии в феврале начнет работу филиал Музея древностей, посетителей которого будут знакомить с бытом местных жителей в конце XIX – начале ХХ веков. Новую экспозицию презентовали журналистам в четверг. Среди впервые представленных экспонатов - пианино фирмы Dyson 1880 года из усадьбы Льва Голицына в Новом Свете. После революции инструмент находился в рабочем общежитии завода шампанских вин "Новый свет", а после Великой Отечественной попал в семью феодосийцев из поселка Краснокаменка - это семья и передала его в дар музею. "Есть и другие уникальные экспонаты, которые посетитель увидит впервые. Например, брачный договор начала ХХ века, элементы одежды и вышивки караимов, предметы быта многонационального крымского народа: русских, украинцев, крымских татар, армян, греков", - перечислил Родионов. Главная задумка музейщиков - познакомить гостей с историей и культурой народов юго-восточного Крыма. Этнографическую экспозицию поделили на три раздела и расположили в отдельных залах: в первом посетителям предложат перенестись с Феодосию XIX- начала XX веков, во втором - прогуляться по "караимской слободе", в третьем - оказаться в феодосийской гостиной. Именно здесь - в гостиной - первых гостей встретили Мария и Анастасия Цветаевы и поэт Максимилиан Волошин в исполнении артистов феодосийского театра "Парадокс". Они представили первым посетителям филиала постановку "Волошин и обормоты", с которой ранее выступали на форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.Участниками торжественного открытия стали также представители министерства культуры Крыма и городской власти.По словам замглавы городской администрации Юлии Некрасовой, помещение по адресу Куйбышева, 12, было передано в собственность городу в 2022 году. Капитальный ремонт и устройство экспозиции провели в 2024-ом за средства национального проекта "Культура". "По нацпроекту отремонтированы не только филиал на Куйбышева, но и фондохранилище Музея древностей, а также помещение по адресу Красноармейская, 21. Стоимость работ по всем этим объектам составила около 37 млн рублей", - уточнила Некрасова. В помещении на Красноармейской к началу курортного сезона планируют открыть нумизматическую экспозицию - это будет еще один филиал Музея древностей. Сейчас сотрудники учреждения готовятся переместить коллекцию, которая насчитывает около 5000 тысяч экземпляров, из главного корпуса в отремонтированное помещение. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Башня Константина в Феодосии: проект реставрации одобрен - что дальше Живые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музей Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосийский музей древностей, музеи крыма, феодосия, история, культура, общество, крым, новости крыма