Перенестись в XIX век - в Феодосии открывается новый музей

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Феодосии в феврале начнет работу филиал Музея древностей, посетителей которого будут знакомить с бытом местных жителей в конце XIX – начале ХХ веков. Новую экспозицию презентовали журналистам в четверг. Среди впервые представленных экспонатов - пианино фирмы Dyson 1880 года из усадьбы Льва Голицына в Новом Свете. После революции инструмент находился в рабочем общежитии завода шампанских вин "Новый свет", а после Великой Отечественной попал в семью феодосийцев из поселка Краснокаменка - это семья и передала его в дар музею. "Есть и другие уникальные экспонаты, которые посетитель увидит впервые. Например, брачный договор начала ХХ века, элементы одежды и вышивки караимов, предметы быта многонационального крымского народа: русских, украинцев, крымских татар, армян, греков", - перечислил Родионов. Главная задумка музейщиков - познакомить гостей с историей и культурой народов юго-восточного Крыма. Этнографическую экспозицию поделили на три раздела и расположили в отдельных залах: в первом посетителям предложат перенестись с Феодосию XIX- начала XX веков, во втором - прогуляться по "караимской слободе", в третьем - оказаться в феодосийской гостиной. Именно здесь - в гостиной - первых гостей встретили Мария и Анастасия Цветаевы и поэт Максимилиан Волошин в исполнении артистов феодосийского театра "Парадокс". Они представили первым посетителям филиала постановку "Волошин и обормоты", с которой ранее выступали на форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.Участниками торжественного открытия стали также представители министерства культуры Крыма и городской власти.По словам замглавы городской администрации Юлии Некрасовой, помещение по адресу Куйбышева, 12, было передано в собственность городу в 2022 году. Капитальный ремонт и устройство экспозиции провели в 2024-ом за средства национального проекта "Культура". "По нацпроекту отремонтированы не только филиал на Куйбышева, но и фондохранилище Музея древностей, а также помещение по адресу Красноармейская, 21. Стоимость работ по всем этим объектам составила около 37 млн рублей", - уточнила Некрасова. В помещении на Красноармейской к началу курортного сезона планируют открыть нумизматическую экспозицию - это будет еще один филиал Музея древностей. Сейчас сотрудники учреждения готовятся переместить коллекцию, которая насчитывает около 5000 тысяч экземпляров, из главного корпуса в отремонтированное помещение. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Башня Константина в Феодосии: проект реставрации одобрен - что дальше Живые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музей Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Феодосии в феврале начнет работу филиал Музея древностей, посетителей которого будут знакомить с бытом местных жителей в конце XIX – начале ХХ веков. Новую экспозицию презентовали журналистам в четверг.
"С первых чисел февраля филиал откроется для посетителей. Часть экспонатов ранее выставлялась на постоянной выставке "Караимская слобода" в главном здании музея по проспекту Айвазовского. Мы полностью переместили экспозицию в новое здание, а большую часть экспонатов посетители увидят впервые - это предметы из наших фондов", - рассказал директор музея Александр Родионов.
Среди впервые представленных экспонатов - пианино фирмы Dyson 1880 года из усадьбы Льва Голицына в Новом Свете. После революции инструмент находился в рабочем общежитии завода шампанских вин "Новый свет", а после Великой Отечественной попал в семью феодосийцев из поселка Краснокаменка - это семья и передала его в дар музею.
"Есть и другие уникальные экспонаты, которые посетитель увидит впервые. Например, брачный договор начала ХХ века, элементы одежды и вышивки караимов, предметы быта многонационального крымского народа: русских, украинцев, крымских татар, армян, греков", - перечислил Родионов.
Главная задумка музейщиков - познакомить гостей с историей и культурой народов юго-восточного Крыма. Этнографическую экспозицию поделили на три раздела и расположили в отдельных залах: в первом посетителям предложат перенестись с Феодосию XIX- начала XX веков, во втором - прогуляться по "караимской слободе", в третьем - оказаться в феодосийской гостиной.
"Феодосийская гостиная - зал, в котором воссоздан интерьер особняка провинции начала ХХ века. Здесь представлены старинная мебель, музыкальные инструменты, винтажные зеркала и кресла, черно-белые фотографии того времени и картины, которые могли бы висеть на стенах дореволюционной гостиной", - говорят музейщики.
Именно здесь - в гостиной - первых гостей встретили Мария и Анастасия Цветаевы и поэт Максимилиан Волошин в исполнении артистов феодосийского театра "Парадокс". Они представили первым посетителям филиала постановку "Волошин и обормоты", с которой ранее выступали на форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.
Участниками торжественного открытия стали также представители министерства культуры Крыма и городской власти.
По словам замглавы городской администрации Юлии Некрасовой, помещение по адресу Куйбышева, 12, было передано в собственность городу в 2022 году. Капитальный ремонт и устройство экспозиции провели в 2024-ом за средства национального проекта "Культура".
"По нацпроекту отремонтированы не только филиал на Куйбышева, но и фондохранилище Музея древностей, а также помещение по адресу Красноармейская, 21. Стоимость работ по всем этим объектам составила около 37 млн рублей", - уточнила Некрасова.
В помещении на Красноармейской к началу курортного сезона планируют открыть нумизматическую экспозицию - это будет еще один филиал Музея древностей. Сейчас сотрудники учреждения готовятся переместить коллекцию, которая насчитывает около 5000 тысяч экземпляров, из главного корпуса в отремонтированное помещение.
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