https://crimea.ria.ru/20250129/epokha-nad-epokhoy-chto-tormozit-rekonstruktsiyu-khanskogo-dvortsa-v-bakhchisarae-1143761125.html

Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае

Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае

Уже много лет здания комплекса Ханского дворца в Бахчисарае стоят в лесах. Большая реконструкция, растянувшаяся на много лет, стала не ремонтом, а спасением для РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T13:26

2025-01-29T13:26

2025-01-29T13:33

бахчисарай

"ханский дворец" в бахчисарае

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Уже много лет здания комплекса Ханского дворца в Бахчисарае стоят в лесах. Большая реконструкция, растянувшаяся на много лет, стала не ремонтом, а спасением для уникального объекта культуры. Об этом хором говорят и археологи, и подрядчики, и дирекция Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. Более того, работы не только спасут дворцовый комплекс, но и вдохнут в него новую жизнь, считают они.Тайны вековТам, где раньше были газоны и склоны холмов, обнажены остовы старинной каменной кладки. Бережно, по крупинке, почву перебирает группа археологов.Руки у него в перчатках, перепачканных землей, а в глазах огонь исследователя. Со сдержанным восторгом он рассказывает, что бани были оборудованы системой гипокауста, то есть, по-современному, системой теплых полов.Если бы не реставрация комплекса Ханского дворца, эта находка, как и многие другие, так и осталась бы погребенной под толщами земляных пластов. Более того – даже предположительно на этом месте ничего не было, потому что не сохранилось ни одного изображения этих бань.Второй объект, который нам показывает Эдем, – гаремный дворик. Раскопки проводятся и там, рядом с уже отреставрированным зданием гаремных помещений, в которых наложницы постигали науки рукоделия. Их "общежитие" - рядом, тоже уже "воскресшее" из-под земли."На старых планах эта территория изображена. Там был комплекс вспомогательных построек, который функционировала в ханский период. Пока про точное их назначение мы не можем говорить, потому что строения у нас полностью не изучены", - говорит молодой исследователь.Слой за слоемХудожник-реставратор Андрей Потехин родом из средней полосы России. Его команда реставраторов – люди с большим опытом: восстанавливали храм в Крапивне Тульской области, Успенский собор Тульского кремля, собор святого Саввы в Сербии, храм Вознесения на Никитском бульваре в Москве, а также расписывали центральный павильон ВДНХ.Андрей рассказывает, что был в Ханском дворце еще студентом. Тогда он на него произвел впечатление: из удивительного было то, что здесь со средневековья были керамические водопроводы, как в Риме. На Руси такое коммунальное ноу-хау принято не было.Андрей ведет нас по пыльным, полностью заставленными лесами залам дворца крымских ханов."Этот зал не экспозиционировался больше 50 лет, потому что здесь была обвалена кровля, то есть верхнего потолка вообще не было - просто открытое небо. Из-за этого значительно пострадала южная стена: она частично обвалилась. Посольский зал тоже наполовину был закрыт", - это вторая экскурсия, уже от руководителя художественно-реставрационных работ.Пока мы с Андреем перепрыгиваем с лесов на леса, его коллеги в тишине огороженных для тепла полиэтиленовой пленкой средневековых ханских комнат восстанавливают росписи со средневековыми орнаментами, иногда полностью очищая стены от более поздних наслоений. Краски используют акриловые – они яркие и долговечные.По его словам, в работе художников-реставраторов сложность в том, что Ханский дворец ремонтировался уже не раз."Иногда сложно разобраться, где автор, что от него осталось, а что принесли последующие реставрации. Дворец сам по себе не имел какого-то единого планового решения, развивался постепенно, и в итоге в наше время мы получаем перемешанное наслоение разных периодов. Там, где самые древние постройки, там приходится решать настоящие ребусы", - объясняет реставратор.Новые уникальные экскурсионные объекты"К найденным археологическим объектам у нас очень трепетное отношение. Это новые, сенсационные открытия. У нас сейчас идет большой научный спор с проектировщиками, с археологами, потому что им кажется, что тот или иной объект неинтересен. А мы понимаем запросы наших посетителей, хватаемся за каждую керамическую трубу, за каменный водосток, за бассейн, за колодцы. Потому что мы знаем - людям хочется увидеть именно это", - говорит наша следующая собеседница.Заведующая отделом Музея истории и культуры крымских татар Мерьем Сейтумерова - наш третий экскурсовод за последние два часа. По ее словам, на сегодняшний день по итогам реставрации у музейного комплекса Ханского дворца появляется около 2000 квадратных метров дополнительных экспозиционных площадей.Она искренне считает, что после того, как обновленный Ханский дворец откроется, экскурсии здесь будут длиться не 45 минут, а несколько часов, а реставрация даст толчок развитию не только музею, но и городу и району."Туристу можно будет один день полностью уделить Ханскому дворцу, а другие дни уик-энда, проведенного в Бахчисарае, – Чуфут-Кале, другим пещерным городам в окружении города. В общем, я с большой надеждой жду окончания реставрационных работ", - говорит она.Мерьем Алиевна отмечает, что музейщики не подгоняют подрядчиков: они понимают, что Ханский дворец - объект очень сложный. Это настоящий, по меткому выражению завидущей музеем, киндер-сюрприз:"Нас с самого начала исследователи предупреждали, что производство работ откроет очень много проблем - и вот мы находим сгнившие стропила и балки, например. И археология, она нас, с одной стороны, радует, но она и останавливает работы. Но мы героически терпим это замедление сроков".Сейчас на территории комплекса уже открылись несколько объектов, доступных экскурсантам. Маршрут называется "Ханский дворец – музей под открытым небом", на его протяжении многие здания показывают снаружи. Но возможность увидеть Золотой фонтан и Фонтан слез, Летнюю беседку есть. Уже отреставрированы гарем и Большая ханская мечеть, скоро в них можно будет зайти внутрь."Но внутрь их пока туристов мы не можем запустить, так как еще не закончена бумажная работа по этим объектам. Плюс еще предстоят работы по их безопасности для туристов: заключаются договоры с МЧС, Росгвардией и так далее", - говорит Мерьем Сейтумерова.Дворец в лесахРеставрацию Большой ханской мечети и гарема делал "Роскапстрой". Подрядчик объекта Дмитрий Амплеев, хоть и родился в Смоленске, с 2022 года с объекта, что называется, выезжает только в отпуск и на совещания."Еще мы реставрировали Екатерининскую милю при входе. Сейчас производятся работы по реставрации садов и парковых сооружений и делаем непосредственно главный корпус. В планах - закончить до конца этого года. Сейчас в работе реставрация мощения территории, делаем озеленение, ливневую канализацию, бытовое водоснабжение и водоснабжение фонтанов, реставрацию стен дворца, черепицы", - перечисляет представитель подрядчика.Черепицу, кстати, делали в Ялте в специальных мастерских из местных глин. Так что все очень аутентично.Сейчас на объекте работают 50 человек. Это не только художники-реставраторы, но и электрики, тянущие электрические сети, сигнализацию и видеонаблюдение.С увеличением светового дня и наступлением устойчивой хорошей погоды количество рабочих, говорит Амплеев, безусловно увеличится.Мерьем Сейтумерова, как и ее коллеги, мечтает о том моменте, когда Ханский дворец полностью освободится от строительных лесов. Она задумчиво обводит взглядом здание резиденции крымских ханов."Когда леса снимут, это будет исторический момент, большая гордость Крыма. Нам выделили огромные деньги, и мы очень хотим, чтобы эти деньги были реализованы здесь. Люди увидят красивый, достойный памятник", - уверенно говорит о будущем она.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым направит еще 168 миллионов на реставрацию Ханского дворцаПерсидский дворец обнаружили археологи в БахчисараеСады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млн

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

бахчисарай, "ханский дворец" в бахчисарае, крым, новости крыма, история, культура, музеи крыма