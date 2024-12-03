https://crimea.ria.ru/20241203/krym-napravit-esche-168-millionov-na-restavratsiyu-khanskogo-dvortsa-1142329937.html

Крым направит еще 168 миллионов на реставрацию Ханского дворца

Крым направит еще 168 миллионов на реставрацию Ханского дворца - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Крым направит еще 168 миллионов на реставрацию Ханского дворца

Крым направит еще 168 млн на реставрацию двух объектов Ханского дворца – Графского корпуса и Ханской кухни. Соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T11:26

2024-12-03T11:26

2024-12-03T11:28

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"ханский дворец" в бахчисарае

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Крым направит еще 168 млн на реставрацию двух объектов Ханского дворца – Графского корпуса и Ханской кухни. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном правительственном портале Крыма.Уточняется, что речь идет о реставрационных работах в Графском (светском) корпусе и Ханской кухне Бахчисарайского ханского дворцаСтоимость работ, согласно документу, составит более 168,6 млн рублей. Предельный срок их исполнения – 1 декабря 2025 года. Подрядчик получит аванс по контракту в размере 30% его стоимости. Заказчиком выступает Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы.Работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Объем финансирования – свыше 3,5 млрд рублей. Комплекс Бахчисарайского дворца состоит из 16 объектов, реставрация десяти объектов завершена. В марте 2024 года председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявлял, что начать принимать гостей на всех объектах Ханского дворца в Бахчисарае планируют до конца текущего года. Однако сроки завершения реставрационных работ в очередной раз отложили. По словам заместителя министра культуры Крыма Андрея Терещенко, это происходит, поскольку в процессе открываются новые архитектурные или строительные детали. Это каждый раз требует дополнительного изучения.Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. На протяжении веков он служил символом государственной власти ханской семьи. Дворец остается одной из визитных карточек полуострова и входит в число наиболее посещаемых туристами памятников. Старейшие постройки дворцового комплекса – Большая Ханская мечеть и бани Сары-Гюзель – датируются 1532 годом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бахчисараю 521: как развивается город и чем гордитсяКакие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 годуПерсидский дворец обнаружили археологи в Бахчисарае

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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