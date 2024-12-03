Крым направит еще 168 миллионов на реставрацию Ханского дворца
Еще 168 миллионов рублей направят на реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае
11:26 03.12.2024 (обновлено: 11:28 03.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Крым направит еще 168 млн на реставрацию двух объектов Ханского дворца – Графского корпуса и Ханской кухни. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном правительственном портале Крыма.
"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Крымжилкомфорт" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия", – сказано в сообщении.
Уточняется, что речь идет о реставрационных работах в Графском (светском) корпусе и Ханской кухне Бахчисарайского ханского дворца
Стоимость работ, согласно документу, составит более 168,6 млн рублей. Предельный срок их исполнения – 1 декабря 2025 года. Подрядчик получит аванс по контракту в размере 30% его стоимости. Заказчиком выступает Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы.
Работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Объем финансирования – свыше 3,5 млрд рублей. Комплекс Бахчисарайского дворца состоит из 16 объектов, реставрация десяти объектов завершена. В марте 2024 года председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявлял, что начать принимать гостей на всех объектах Ханского дворца в Бахчисарае планируют до конца текущего года. Однако сроки завершения реставрационных работ в очередной раз отложили. По словам заместителя министра культуры Крыма Андрея Терещенко, это происходит, поскольку в процессе открываются новые архитектурные или строительные детали. Это каждый раз требует дополнительного изучения.
Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. На протяжении веков он служил символом государственной власти ханской семьи. Дворец остается одной из визитных карточек полуострова и входит в число наиболее посещаемых туристами памятников. Старейшие постройки дворцового комплекса – Большая Ханская мечеть и бани Сары-Гюзель – датируются 1532 годом.
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