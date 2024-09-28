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Бахчисараю 521: как развивается город и чем гордится - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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Бахчисараю 521: как развивается город и чем гордится
Бахчисараю 521: как развивается город и чем гордится - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Бахчисараю 521: как развивается город и чем гордится
28 сентября Бахчисараю исполняется 521 год, в городе активно развивается инфраструктура, население выросло до 30 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T08:45
2024-09-28T08:45
бахчисарай
дмитрий скобликов
крым
новости крыма
городская среда
общество
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. 28 сентября Бахчисараю исполняется 521 год, в городе активно развивается инфраструктура, население выросло до 30 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации города Дмитрий Скобликов.По его словам, в городе активно застраиваются микрорайоны и вводятся новые жилые площади.По словам главы администрации, Бахчисарай обладает большим потенциалом в промышленном комплексе."Цементный завод в Бахчисарае после национализации начинает выходить на новый уровень, там активно меняется база, набираются новые сотрудники. Это очень мощное пополнение с точки зрения экономики в бюджет города, и вообще на всей этой промышленной территории открываются новые малые предприятия, которые работают в различных отраслях", – отметил Скобликов.Неизменным фактом остается то, что на развитие Бахчисарая существенно повлияло появление трассы "Таврида", история города поделилась на период ее "до" строительства и "после, отметил Скобликов. По его словам, Бахчисарай стал более привлекательным.Большое внимание в городе уделяют благоустройству. Планы по строительству дорог в Бахчисарае реализованы почти на 80%, рассказал Скобликов."В частном секторе сейчас строится две больших по протяженности дороги – это проектная улица, у нее еще нет названия. Это очень длинная улица вдоль нашего самого большого микрорайона, она его полностью закольцует, появятся новые автобусные маршруты и это разгрузит дорогу, которая проходила посреди микрорайона, она одна была", – уточнил он.По словам главы администрации, новая дорога протяженностью 1,3 километра. Также в этом микрорайоне города появится еще одна дублирующая дорога, протяженностью в два километра, она будет проходить через весь район, добавил Скобликов.Главные дороги в городе давно построены, отметил он. Теперь пришел черед дорог, ведущих к социальным объектам.Также в этом году в Бахчисарае был реализован проект водоснабжения, средства были выделены из городского бюджета.В планах – подвести систему водоснабжения в старой части города, поделился Скобликов. По его словам, в следующем году новые системы появятся в районе Успенского монастыря в Бахчисарае.В рамках реализации инвестиционного проекта "Город древних традиций" в Бахчисарайском районе Крыма планируется благоустройство озера Эгиз-Оба и создание сопутствующей инфраструктуры для отдыха, а также строительство жилого комплекса, школы, детского сада и других сооружений. Меморандум о реализации соответствующего инвестпроекта подписан в июне на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Празднования дня города в этом году будут локальные, с определенным количеством людей, отметил глава администрации. По его словам, на площади, в парках и других частях Бахчисарая пройдут различные мастер-классы и театрализованные представления для детей."Со всеми этими представлениями можно будет ознакомиться в ближайшие день-два на моих страницах в социальных сетях, все будет расписано, где можно будет отдохнуть с ребенком и получить положительный заряд эмоций", – сказал Скобликов.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 годуВ Ялте четыре исторических особняка получили охранный статусВ Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатр
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бахчисарай, дмитрий скобликов, крым, новости крыма, городская среда, общество
Бахчисараю 521: как развивается город и чем гордится

28 сентября Бахчисарай отметит 521 день рождения

08:45 28.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Бахчисарай
Города России. Бахчисарай - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. 28 сентября Бахчисараю исполняется 521 год, в городе активно развивается инфраструктура, население выросло до 30 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации города Дмитрий Скобликов.
По его словам, в городе активно застраиваются микрорайоны и вводятся новые жилые площади.

"Население Бахчисарая вместе с поселком Научный насчитывает порядка 30 тысяч человек по последней переписи. Это большой рост от данных предыдущей переписи, на пять тысяч прирост населения", – уточнил Скобликов.

По словам главы администрации, Бахчисарай обладает большим потенциалом в промышленном комплексе.
"Цементный завод в Бахчисарае после национализации начинает выходить на новый уровень, там активно меняется база, набираются новые сотрудники. Это очень мощное пополнение с точки зрения экономики в бюджет города, и вообще на всей этой промышленной территории открываются новые малые предприятия, которые работают в различных отраслях", – отметил Скобликов.
Неизменным фактом остается то, что на развитие Бахчисарая существенно повлияло появление трассы "Таврида", история города поделилась на период ее "до" строительства и "после, отметил Скобликов. По его словам, Бахчисарай стал более привлекательным.

"Первое – это колоссальный спрос на недвижимость. Бахчисарай стал пригородом двух столиц. От выезда из Бахчисарая до въезда в Симферополь на автостанцию Западную порядка 10 минут, буквально на пять минут дольше езды до Севастополя. Второе – он стал привлекательнее с инвестиционной точки зрения, начали интересоваться теми видами земельных участков, которые были невостребованны", – отметил он.

Большое внимание в городе уделяют благоустройству. Планы по строительству дорог в Бахчисарае реализованы почти на 80%, рассказал Скобликов.
"В частном секторе сейчас строится две больших по протяженности дороги – это проектная улица, у нее еще нет названия. Это очень длинная улица вдоль нашего самого большого микрорайона, она его полностью закольцует, появятся новые автобусные маршруты и это разгрузит дорогу, которая проходила посреди микрорайона, она одна была", – уточнил он.
По словам главы администрации, новая дорога протяженностью 1,3 километра. Также в этом микрорайоне города появится еще одна дублирующая дорога, протяженностью в два километра, она будет проходить через весь район, добавил Скобликов.

"С точки зрения строительства именно внутренних дорог – последняя "пятилетка" дает свои плоды. Бахчисарай не был обделен с точки зрения финансирования и появились десятки километров новых дорог, отремонтированных либо заново построенных", - сказал Скобликов.

Главные дороги в городе давно построены, отметил он. Теперь пришел черед дорог, ведущих к социальным объектам.
Также в этом году в Бахчисарае был реализован проект водоснабжения, средства были выделены из городского бюджета.
"У нас есть микрорайон 7-й, нижняя часть этого района не имела централизованного водоподведения, для людей это была давняя проблема с подвозом воды и в этом году она была полностью решена. Мы построили новую линию для этих жителей", – рассказал он.
В планах – подвести систему водоснабжения в старой части города, поделился Скобликов. По его словам, в следующем году новые системы появятся в районе Успенского монастыря в Бахчисарае.
"В целом в городе острой проблемы с водой нет, есть ряд микрорайонов, где они существуют, но это не глобальные проблемы, это все решаемо в рамках бюджета города", – заключил он.
В рамках реализации инвестиционного проекта "Город древних традиций" в Бахчисарайском районе Крыма планируется благоустройство озера Эгиз-Оба и создание сопутствующей инфраструктуры для отдыха, а также строительство жилого комплекса, школы, детского сада и других сооружений. Меморандум о реализации соответствующего инвестпроекта подписан в июне на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"На сегодняшний день проходит самый длинный и сложный этап – подготовительный. Это проектирование. Разработка проекта плана территории. Пор сути идет незаметная для жителей города работа, но она – очень важный этап", – отметил Скобликов.
Празднования дня города в этом году будут локальные, с определенным количеством людей, отметил глава администрации. По его словам, на площади, в парках и других частях Бахчисарая пройдут различные мастер-классы и театрализованные представления для детей.
"Со всеми этими представлениями можно будет ознакомиться в ближайшие день-два на моих страницах в социальных сетях, все будет расписано, где можно будет отдохнуть с ребенком и получить положительный заряд эмоций", – сказал Скобликов.
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