https://crimea.ria.ru/20240605/v-krymu-planiruyut-sozdat-kurort-na-vodokhranilische-za-28-milliardov-rubley-1137882442.html

В Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублей

В Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 05.06.2024

В Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублей

В рамках реализации инвестиционного проекта "Город древних традиций" в Бахчисарайском районе Крыма планируется благоустройство озера Эгиз-Оба и создание... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T17:48

2024-06-05T17:48

2024-06-05T18:26

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В рамках реализации инвестиционного проекта "Город древних традиций" в Бахчисарайском районе Крыма планируется благоустройство озера Эгиз-Оба и создание сопутствующей инфраструктуры для отдыха, а также строительство жилого комплекса, школы, детского сада и других сооружений. Меморандум о реализации соответствующего инвестпроекта подписан в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.Реализацией проекта займется ООО "Девелоперская компания "Крымские инвестиции". Как рассказал РИА Новости Крым замдиректора фирмы Игорь Кукуев, в реализацию проекта планируется вложить порядка 28 миллиардов рублей.Также инвестор не исключает строительства на территории водоема гидротехнических сооружений.Коммерческая составляющая проекта, по его словам, заключается в строительстве жилой недвижимости. В частности, планируется возвести коттеджи, а также 9-ти и 12-тиэтажные многоквартирные дома. Концепцией предусмотрено строительство школы с большим спортивным комплексом, детского сада, мечети, торгово-офисных зданий и рынка.Как отметил Кукуев, инвестор рассчитывает, что данный проект станет новой точкой притяжения для жителей Бахчисарая и прилегающих районов.Бахчисарайское водохранилище, или озеро Эгиз-Оба, располагается в 5 километрах к юго-западу от Бахчисарая. Оно наполняется рекой Кача. Строительство дамбы началось в 1927 году, водохранилище начало функционировать в 1931 году. Изначально воду из Эгиз-Оба использовали для орошения и водоснабжения, но впоследствии необходимость в этом отпала. В озере разрешено купаться, а на его берегах – устраивать пикники.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.

https://crimea.ria.ru/20240605/nazvany-sroki-prezentatsii-novoy-programmy-razvitiya-ekonomiki-kryma-1137876965.html

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