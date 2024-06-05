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В Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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В Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублей
В Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 05.06.2024
В Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублей
В рамках реализации инвестиционного проекта "Город древних традиций" в Бахчисарайском районе Крыма планируется благоустройство озера Эгиз-Оба и создание... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T17:48
2024-06-05T18:26
водохранилища крыма
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В рамках реализации инвестиционного проекта "Город древних традиций" в Бахчисарайском районе Крыма планируется благоустройство озера Эгиз-Оба и создание сопутствующей инфраструктуры для отдыха, а также строительство жилого комплекса, школы, детского сада и других сооружений. Меморандум о реализации соответствующего инвестпроекта подписан в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.Реализацией проекта займется ООО "Девелоперская компания "Крымские инвестиции". Как рассказал РИА Новости Крым замдиректора фирмы Игорь Кукуев, в реализацию проекта планируется вложить порядка 28 миллиардов рублей.Также инвестор не исключает строительства на территории водоема гидротехнических сооружений.Коммерческая составляющая проекта, по его словам, заключается в строительстве жилой недвижимости. В частности, планируется возвести коттеджи, а также 9-ти и 12-тиэтажные многоквартирные дома. Концепцией предусмотрено строительство школы с большим спортивным комплексом, детского сада, мечети, торгово-офисных зданий и рынка.Как отметил Кукуев, инвестор рассчитывает, что данный проект станет новой точкой притяжения для жителей Бахчисарая и прилегающих районов.Бахчисарайское водохранилище, или озеро Эгиз-Оба, располагается в 5 километрах к юго-западу от Бахчисарая. Оно наполняется рекой Кача. Строительство дамбы началось в 1927 году, водохранилище начало функционировать в 1931 году. Изначально воду из Эгиз-Оба использовали для орошения и водоснабжения, но впоследствии необходимость в этом отпала. В озере разрешено купаться, а на его берегах – устраивать пикники.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.
https://crimea.ria.ru/20240605/nazvany-sroki-prezentatsii-novoy-programmy-razvitiya-ekonomiki-kryma-1137876965.html
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водохранилища крыма, бахчисарай, бахчисарайский район, новости, новости крыма, инвестиции, пмэф
В Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублей

28 миллиардов рублей вложит инвестор в создание курорта на берегу водохранилища в Крыму

17:48 05.06.2024 (обновлено: 18:26 05.06.2024)
 
© РИА Новости КрымВ Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублей
В Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублей - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости Крым
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В рамках реализации инвестиционного проекта "Город древних традиций" в Бахчисарайском районе Крыма планируется благоустройство озера Эгиз-Оба и создание сопутствующей инфраструктуры для отдыха, а также строительство жилого комплекса, школы, детского сада и других сооружений. Меморандум о реализации соответствующего инвестпроекта подписан в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.
Реализацией проекта займется ООО "Девелоперская компания "Крымские инвестиции". Как рассказал РИА Новости Крым замдиректора фирмы Игорь Кукуев, в реализацию проекта планируется вложить порядка 28 миллиардов рублей.

"В Бахчисарайском районе есть водохранилище, люди любят там отдыхать, купаться, жарить шашлыки. Но нормальной инфраструктуры там нет. Мы планируем сделать там набережную, центр водных видов спорта и водных развлечений, например, для катания на квадроциклах. Также хотим создать большой парк для конных прогулок, благоустроить зеленую зону на площади 150 гектаров", – сказал представитель инвестора.

Также инвестор не исключает строительства на территории водоема гидротехнических сооружений.
Коммерческая составляющая проекта, по его словам, заключается в строительстве жилой недвижимости. В частности, планируется возвести коттеджи, а также 9-ти и 12-тиэтажные многоквартирные дома. Концепцией предусмотрено строительство школы с большим спортивным комплексом, детского сада, мечети, торгово-офисных зданий и рынка.
Как отметил Кукуев, инвестор рассчитывает, что данный проект станет новой точкой притяжения для жителей Бахчисарая и прилегающих районов.
Бахчисарайское водохранилище, или озеро Эгиз-Оба, располагается в 5 километрах к юго-западу от Бахчисарая. Оно наполняется рекой Кача. Строительство дамбы началось в 1927 году, водохранилище начало функционировать в 1931 году. Изначально воду из Эгиз-Оба использовали для орошения и водоснабжения, но впоследствии необходимость в этом отпала. В озере разрешено купаться, а на его берегах – устраивать пикники.
XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".
В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.
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