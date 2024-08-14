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В Ялте четыре исторических особняка получили охранный статус

В Ялте четыре исторических особняка получили охранный статус - РИА Новости Крым, 14.08.2024

В Ялте четыре исторических особняка получили охранный статус

Еще четыре исторических особняка в Ялте официально стали объектами культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила в среду глава администрации... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T13:45

2024-08-14T13:45

2024-08-14T13:45

ялта

культурное наследие

янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Еще четыре исторических особняка в Ялте официально стали объектами культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила в среду глава администрации города Янина Павленко.По словам мэра, речь идет об объекте "Дом врача и общественного деятеля Елпатьевского", особняках Меллер-Закомельских и Натальи Александровны Депп, а также о здании бывшего доходного дома купцов Говало, который имеет еще одно название - "Серые Дрозды".Ранее все четыре объекта получили промежуточный охранный статус - это гарантировало их сохранение во время историко-культурной экспертизы. Теперь по каждому особняку утверждены режимы использования, установлены границы, защитные зоны."Всего в списке выявленных объектов культурного наследия Ялты на начало августа значится 66 объектов. Это не только дворцы и особняки, но и фонтаны, памятники, скульптуры", - добавила глава города-курорта и уточнила, что по ним сейчас ожидаются окончательные решения о присвоении статуса.Два особняка и стела ранее пополнили список выявленных объектов культурного наследия в Ялте, сообщала Павленко. Среди них дача "Серые дрозды" , которая теперь получила охранный статус, и стела на набережной в память 90-летия исхода из России членов Императорской семьи.Шесть миллиардов рублей, предусмотренные бюджетом Крыма на 2024 год для сферы культуры, в том числе охрану памятников, потратят на реставрацию объектов культурного наследия, сообщалось ранее. На 2025 и 2026 годы предусмотрено по 2,8 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи потратят еще 375 млн на спасение Романовской гимназииВ Балаклаве восстановят пять объектов культурного наследияСохранение памятников Крыма: проблемы и задачи реставраторов

https://crimea.ria.ru/20210312/Sanatoriy-Kiev-v-Yalte-spasli-ot-perestroyki-okhrannym-statusom-1119348512.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, культурное наследие, янина павленко, новости крыма, крым