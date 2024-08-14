В Ялте четыре исторических особняка получили охранный статус
В Ялте четыре старинных особняка получили статус объектов культурного наследия
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЕще четыре исторических особняка в Ялте официально стали объектами культурного наследия регионального значения
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Еще четыре исторических особняка в Ялте официально стали объектами культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила в среду глава администрации города Янина Павленко.
По словам мэра, речь идет об объекте "Дом врача и общественного деятеля Елпатьевского", особняках Меллер-Закомельских и Натальи Александровны Депп, а также о здании бывшего доходного дома купцов Говало, который имеет еще одно название - "Серые Дрозды".
"Каждый уникален, имеет свою историю. К примеру, дом доктора Елпатьевского был настоящим культурным центром Ялты – в нем бывали Чехов, Толстой, Вернадский, Горький, Бунин, Куприн и другие выдающиеся личности", - напомнила Павленко.
Ранее все четыре объекта получили промежуточный охранный статус - это гарантировало их сохранение во время историко-культурной экспертизы. Теперь по каждому особняку утверждены режимы использования, установлены границы, защитные зоны.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЕще четыре исторических особняка в Ялте официально стали объектами культурного наследия регионального значения
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Еще четыре исторических особняка в Ялте официально стали объектами культурного наследия регионального значения
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЕще четыре исторических особняка в Ялте официально стали объектами культурного наследия регионального значения
2 из 3
Еще четыре исторических особняка в Ялте официально стали объектами культурного наследия регионального значения
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЕще четыре исторических особняка в Ялте официально стали объектами культурного наследия регионального значения
3 из 3
Еще четыре исторических особняка в Ялте официально стали объектами культурного наследия регионального значения
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
1 из 3
Еще четыре исторических особняка в Ялте официально стали объектами культурного наследия регионального значения
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
2 из 3
Еще четыре исторических особняка в Ялте официально стали объектами культурного наследия регионального значения
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
3 из 3
Еще четыре исторических особняка в Ялте официально стали объектами культурного наследия регионального значения
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
"Всего в списке выявленных объектов культурного наследия Ялты на начало августа значится 66 объектов. Это не только дворцы и особняки, но и фонтаны, памятники, скульптуры", - добавила глава города-курорта и уточнила, что по ним сейчас ожидаются окончательные решения о присвоении статуса.
Два особняка и стела ранее пополнили список выявленных объектов культурного наследия в Ялте, сообщала Павленко. Среди них дача "Серые дрозды" , которая теперь получила охранный статус, и стела на набережной в память 90-летия исхода из России членов Императорской семьи.
Шесть миллиардов рублей, предусмотренные бюджетом Крыма на 2024 год для сферы культуры, в том числе охрану памятников, потратят на реставрацию объектов культурного наследия, сообщалось ранее. На 2025 и 2026 годы предусмотрено по 2,8 млрд рублей.
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