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На культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 году

На культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 году - РИА Новости Крым, 23.11.2023

На культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 году

Шесть миллиардов рублей, предусмотренные бюджетом Крыма на 2024 год для сферы культуры, в том числе охрану памятников, потратят на реставрацию объектов... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T20:17

2023-11-23T20:17

2023-11-23T20:17

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Николай Волков рассказал. на что потратят выделенные 6 млрд рублей для развития культуры Крыма Николай Волков рассказал. на что потратят выделенные 6 млрд рублей для развития культуры Крыма audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Шесть миллиардов рублей, предусмотренные бюджетом Крыма на 2024 год для сферы культуры, в том числе охрану памятников, потратят на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель комитета Госсовета республики по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.Главное – объекты культурного наследия и памятникиПо его словам, на развитие культуры и восстановление знаковых исторических объектов, находящихся под охраной государства, бюджетом Крыма на 2024 год "предусмотрена внушительная сумма – 6 миллиардов рублей".Львиную долю этих денег власти намерены потратить на восстановление объектов культурного наследия, требующих особого внимания. Где-то работы уже ведутся и их необходимо заканчивать, некоторые проекты только будут стартовать.Живые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музей>>По его словам, в Крыму очень много объектов культурного наследия, требующих дополнительного внимания, и есть такие, которые находятся в чрезвычайно печальном состоянии. "На 2025 и 2026 годы предусмотрено по 2,8 млрд рублей. И, я считаю, что надо будет искать дополнительные (средства – ред.), программы государственные вводить для того, чтобы сохранить темпы и их наращивать. На реставрацию тратятся миллиарды, это очень дорогое удовольствие", – отметил Волков.Так, например, экстренного финансирования, по его словам, требует реставрация башни Константина и прилегающих к ней турецких бастионов в Феодосии, соответствующая проектно-сметная документация уже готова. Также в первоочередном списке дом Грина в Феодосии и Царский курган в Керчи, добавил он.Заботы требуют и памятники героям Великой отечественной войны, отметил Волков. В 2024 году в рамках увековечения памяти защитникам Отечества будут отреставрированы еще четыре братские могилы: два памятника в Первомайском районе, один в Джанкойском и один в Судаке. В 2025 и 2026 эти работы продолжатся. Также за этот период планируется установить 81 новый памятный знак, уточнил Волков.Что еще в культуре требует существенных вложенийПомимо памятников и знаковых объектов есть необходимость вкладывать средства в ремонт музыкальных и художественных школ, клубов, а также проведение мероприятий, в том числе с участием гостей Крыма из других регионов страны, добавил глава профильного комитета.По словам Волкова, в селах Крыма на сегодняшний день отремонтирована только четверть клубов, и в 2024 году намерены привести в порядок еще шесть.Кроме того, часть средств направят на дооцифровку архивных документов, на которых "экономить нельзя, но приходится". По словам Волкова, пока оцифровано лишь 12-15% от необходимого количества, и это только самые ценные.Закончить эту работу можно и за один год, говорит Волков, "но это большие деньги", потратить которые нет возможности, поскольку есть направления приоритетнее, такие как здравоохранение, социальная поддержка и образовательные программы. Поэтому эти планы рассматриваются на перспективу три-четыре года.А вот само здание центрального республиканского архива Крыма на улице Павленко в Симферополе приведут в надлежащее состояние уже в 2024 году.Читайте также на РИА Новости Крым:На медицину и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджетаРемонт окончен: когда откроется и чем удивит дом Айвазовского в ФеодосииУникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворца

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