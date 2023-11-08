https://crimea.ria.ru/20231108/zhivye-kamni-kak-v-krymu-vosstanovili-dom-fersmana-i-otkryli-tam-muzey-1132670891.html

Живые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музей

Живые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музей - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Живые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музей

По субботам в маленьком замке на Салгире, который был построен боевым генералом, посланником России в Турции Эдуардом Кесслером в начале 80-х годов XIX века как РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T21:29

2023-11-08T21:29

2023-11-08T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. По субботам в маленьком замке на Салгире, который был построен боевым генералом, посланником России в Турции Эдуардом Кесслером в начале 80-х годов XIX века как дача для летнего отдыха, часто проходили чаепития. Больше века назад здесь собиралась творческая интеллигенция, ученые и военные, чтобы обсудить последние новости науки и техники, поговорить о литературе и о жизни. Наверняка участвовал в этих беседах и будущий академик РАН, известный минералог, кристаллограф, геохимик, профессор Александр Ферсман, который родился 140 лет назад - 8 ноября 1883 года и чье имя неразрывно связано с Крымом.Стоит замок на рекеВ детстве Александр Ферсман часто бывал в Крыму: каждое лето гостил с родителями в имении родственников – Кесслеров, под Симферополем. По долине Салгира собирал симпатичные "камушки" и жил в уютном доме, который напоминает средневековые немецкие рыцарские замки и сказочные мавританские дворцы одновременно.В советские годы в этом здании располагался Крымский татарский педтехникум, затем тут организовали немецкие казармы, а в 1957 году здесь жили сотрудники школы-интерната. В украинскую бытность летний дом Кесслеров-Ферсмана в селе Ферсманово Симферопольского района, стал разрушаться. Так бы и случилось, если бы не семья Голенко из Москвы. Эти люди в 2010 году на аукционе выкупили практически руины некогда прекрасного маленького замка и восстановили его за собственные средства. Теперь семья каждые две недели приезжает в Крым из Москвы.В жилом замке можно побывать с экскурсией. Здесь есть кабинет-библиотека, зал и терраса, работает небольшая минералогическая экспозиция, посвященная Александру Ферсману."По субботам в доме Кесслеров-Ферсмана традиционно проходили чаепития. И мы стараемся придерживаться этой традиции. По субботам не всегда получается. Но когда приходят к нам люди, мы тоже устраиваем чаепития", - рассказывает владелица усадьбы.Впервые новые владельцы замка заинтересовались почти разрушенным объектом исторического наследия еще в 2004 году.В сентябре 2010 года семье москвичей продали разрушенное здание без земли. Еще через месяц началась реставрация. Сделали инженерное обследование: состояние памятника оказалось аварийным. Крыши не было совсем, межэтажные перекрытия рухнули, частично обрушились как наружные, так и внутренние стены.Архитектурный облик основного здания был утрачен на 80%, отсутствовали все лестницы, окна и двери, обвалились или были в аварийном состоянии все башенки, стены на первом этаже имели сквозные трещины, почти не сохранились декоративные элементы, вспоминают меценаты. Кстати, готовили проект для проведения первоочередных противоаварийных работ и реставрации специалисты НТПО "Крым", работы проводились под их контролем.В ходе реставрации новые владельцы постарались максимально сохранить исторический архитектурный облика здания. К 2016 году замок был практически восстановлен – и внешне он полностью соответствует тому, что был построен архитектором Клаузеном в XIX веке.- На противоположном берегу Салгира, в селе Пионерское, находится еще один проект Клаузена — усадьба графини Монжене. Вы бы не хотели взять еще и этот замок под свое крыло?- Нет, конечно. (Улыбается). У нас несколько раз уже были встречи с разными инстанциями, отвечающими за этот замок, в 2020 году была конференция по поводу спасения этой усадьбы. Но там все очень сложно. Конечно, там уже многое организовано государством, но, с другой стороны, государство еще не придумало: отдавать этот замок в частные руки или самому им заниматься. Но я думаю, что люди бы нашлись.Называл камни живымиАлександр Евгеньевич Ферсман родился в Петербурге в семье военного. Уже в шесть лет он решил, что будет геологом. В 1901 году окончил IV Одесскую классическую гимназию и поступил на физико-математический факультет Новороссийского университета. Однако, когда узнал, что в Московском университете есть кафедра геологии – перевелся туда. Страсть к камням он питал с детства. Однажды в Крыму, лаборатории своего дяди – ученого-химика Александра Кесслера, в том самом замке, что восстановлен семьей Голенко, он вдруг понял, что влюблен в камни, что минералогия – это его жизнь.В Москве он был учеником известного ученого-естествоиспытателя и мыслителя Владимира Вернадского. Наставничество переросло в крепкую дружбу. С именами знаменитых ученика и учителя связано создание новой науки – геохимии. Под руководством Вернадского Ферсман пишет первую научную работу о минералах Крыма. Из полутора тысяч публикаций, изданных ученым, 36 были посвящены полуострову. Изучая минералы, он бывал на Алтае, в Забайкалье, Монголии, участвовал в исследованиях на Кольский полуостров, Тянь-Шань и Урал. Но Крымский полуостров называл своим первым университетом.Александр Ферсман был потрясающим популяризатором науки о камне. Признавался, что хотел написать книгу для юношества, а получилось объяснение в любви к камню, к природе и земле. Ученый широко известен исследованиями в области минералогии, геохимии, изучением полезных ископаемых и трудами в других разделах геологии. Важный цикл его исследований посвящен изучению гранитных пегматитов, которыми он занимался почти четверть века. Ферсман был крупнейшим знатоком драгоценных и поделочных камней. А о глинистом минерале палыгорскит он знал больше, чем кто-либо в мире. В 30-е годы он напишет Вернадскому: "я в палыгорските могу поставить точку". Этот уникальный минерал можно найти в Крыму, в Италии и Чехии.Ферсман был удостоен премии им. Ленина, Сталинской премии. В честь него названы минералы ферсманит и ферсмит.И с улыбкой добавляет: "Вы приезжайте к нам в гости! Я с удовольствием покажут вам дом, минералогическую экспозицию, посвященную Александру Евгеньевичу, кабинет и библиотеку. И чаем с вареньем угощу".Ранее сайт РИА Новости Крым писал, что в Центральном музее Тавриды – в зале "Геология Крыма" – открылась мемориальная выставка "Крымские каникулы академика Александра Ферсмана", посвященная 140-летию со дня рождения минералога, кристаллографа, геохимика, профессора, академика РАН Александра Ферсмана.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве восстановят пять объектов культурного наследияРеставрация Ханского дворца в Бахчисарае: когда откроют все объектыСудьба "Украины": в Феодосии городу вернули кинотеатр - что дальше

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2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр ферсман, крым, наука в крыму: открытия и изобретения, общество, минералогия, елена голенко, авторы, история, архитектура