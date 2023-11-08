Живые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музей
Семья Голенко из Москвы восстановила дом Ферсмана в Крыму и открыла в нем мини-музей
© РИА Новости КрымУсадьба Кесслеров - Ферсмана
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. По субботам в маленьком замке на Салгире, который был построен боевым генералом, посланником России в Турции Эдуардом Кесслером в начале 80-х годов XIX века как дача для летнего отдыха, часто проходили чаепития. Больше века назад здесь собиралась творческая интеллигенция, ученые и военные, чтобы обсудить последние новости науки и техники, поговорить о литературе и о жизни. Наверняка участвовал в этих беседах и будущий академик РАН, известный минералог, кристаллограф, геохимик, профессор Александр Ферсман, который родился 140 лет назад - 8 ноября 1883 года и чье имя неразрывно связано с Крымом.
Стоит замок на реке
В детстве Александр Ферсман часто бывал в Крыму: каждое лето гостил с родителями в имении родственников – Кесслеров, под Симферополем. По долине Салгира собирал симпатичные "камушки" и жил в уютном доме, который напоминает средневековые немецкие рыцарские замки и сказочные мавританские дворцы одновременно.
Так выглядел замок Кесслеров - Ферсмана в 2010 году
Так выглядел замок Кесслеров - Ферсмана в 2010 году
В советские годы в этом здании располагался Крымский татарский педтехникум, затем тут организовали немецкие казармы, а в 1957 году здесь жили сотрудники школы-интерната. В украинскую бытность летний дом Кесслеров-Ферсмана в селе Ферсманово Симферопольского района, стал разрушаться.
© РИА Новости КрымОт замка остались фактически только стены
© РИА Новости Крым
От замка остались фактически только стены
Так бы и случилось, если бы не семья Голенко из Москвы. Эти люди в 2010 году на аукционе выкупили практически руины некогда прекрасного маленького замка и восстановили его за собственные средства. Теперь семья каждые две недели приезжает в Крым из Москвы.
"С основных работ в Москве мы с мужем уже уволились, чтобы было больше времени заниматься здесь замком. Так и живем: две недели тут, две недели там", - рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым Елена Голенко.
В жилом замке можно побывать с экскурсией. Здесь есть кабинет-библиотека, зал и терраса, работает небольшая минералогическая экспозиция, посвященная Александру Ферсману.
"По субботам в доме Кесслеров-Ферсмана традиционно проходили чаепития. И мы стараемся придерживаться этой традиции. По субботам не всегда получается. Но когда приходят к нам люди, мы тоже устраиваем чаепития", - рассказывает владелица усадьбы.
Впервые новые владельцы замка заинтересовались почти разрушенным объектом исторического наследия еще в 2004 году.
"Ходили вокруг, смотрели на это все, замечали, что где обвалилось и осыпалось. А в 2010 году это дошло до такой степени расстройства, что и передать вам не могу! У Илюши (супруг Илья Голенко - ред.) возникла идея попробовать. А я, когда увидела табличку с именем Ферсмана, поняла: совершенно точно буду этим заниматься! Я историк. Работала с коллекцией Ферсмана в Кремле. И для меня Ферсман – это святое имя", - признается Голенко.
В сентябре 2010 года семье москвичей продали разрушенное здание без земли. Еще через месяц началась реставрация. Сделали инженерное обследование: состояние памятника оказалось аварийным. Крыши не было совсем, межэтажные перекрытия рухнули, частично обрушились как наружные, так и внутренние стены.
© РИА Новости КрымВозрожден в исторической точности, дом снова окружен садом
© РИА Новости Крым
Возрожден в исторической точности, дом снова окружен садом
Архитектурный облик основного здания был утрачен на 80%, отсутствовали все лестницы, окна и двери, обвалились или были в аварийном состоянии все башенки, стены на первом этаже имели сквозные трещины, почти не сохранились декоративные элементы, вспоминают меценаты. Кстати, готовили проект для проведения первоочередных противоаварийных работ и реставрации специалисты НТПО "Крым", работы проводились под их контролем.
© РИА Новости КрымНа веранде усадьбы снова пьют чай и говорят о минералогии
© РИА Новости Крым
На веранде усадьбы снова пьют чай и говорят о минералогии
В ходе реставрации новые владельцы постарались максимально сохранить исторический архитектурный облика здания. К 2016 году замок был практически восстановлен – и внешне он полностью соответствует тому, что был построен архитектором Клаузеном в XIX веке.
- На противоположном берегу Салгира, в селе Пионерское, находится еще один проект Клаузена — усадьба графини Монжене. Вы бы не хотели взять еще и этот замок под свое крыло?
- Нет, конечно. (Улыбается). У нас несколько раз уже были встречи с разными инстанциями, отвечающими за этот замок, в 2020 году была конференция по поводу спасения этой усадьбы. Но там все очень сложно. Конечно, там уже многое организовано государством, но, с другой стороны, государство еще не придумало: отдавать этот замок в частные руки или самому им заниматься. Но я думаю, что люди бы нашлись.
© РИА Новости КрымВ гостиной рояль, и словно не было страшных лет упадка и разрушения
© РИА Новости Крым
В гостиной рояль, и словно не было страшных лет упадка и разрушения
Называл камни живыми
Александр Евгеньевич Ферсман родился в Петербурге в семье военного. Уже в шесть лет он решил, что будет геологом. В 1901 году окончил IV Одесскую классическую гимназию и поступил на физико-математический факультет Новороссийского университета. Однако, когда узнал, что в Московском университете есть кафедра геологии – перевелся туда. Страсть к камням он питал с детства. Однажды в Крыму, лаборатории своего дяди – ученого-химика Александра Кесслера, в том самом замке, что восстановлен семьей Голенко, он вдруг понял, что влюблен в камни, что минералогия – это его жизнь.
В Москве он был учеником известного ученого-естествоиспытателя и мыслителя Владимира Вернадского. Наставничество переросло в крепкую дружбу. С именами знаменитых ученика и учителя связано создание новой науки – геохимии. Под руководством Вернадского Ферсман пишет первую научную работу о минералах Крыма. Из полутора тысяч публикаций, изданных ученым, 36 были посвящены полуострову. Изучая минералы, он бывал на Алтае, в Забайкалье, Монголии, участвовал в исследованиях на Кольский полуостров, Тянь-Шань и Урал. Но Крымский полуостров называл своим первым университетом.
Владимир Вернадский и Александр Ферсман
Александр Ферсман был потрясающим популяризатором науки о камне. Признавался, что хотел написать книгу для юношества, а получилось объяснение в любви к камню, к природе и земле. Ученый широко известен исследованиями в области минералогии, геохимии, изучением полезных ископаемых и трудами в других разделах геологии. Важный цикл его исследований посвящен изучению гранитных пегматитов, которыми он занимался почти четверть века. Ферсман был крупнейшим знатоком драгоценных и поделочных камней. А о глинистом минерале палыгорскит он знал больше, чем кто-либо в мире. В 30-е годы он напишет Вернадскому: "я в палыгорските могу поставить точку". Этот уникальный минерал можно найти в Крыму, в Италии и Чехии.
Ферсман был удостоен премии им. Ленина, Сталинской премии. В честь него названы минералы ферсманит и ферсмит.
"Александр Ферсман верил, что камни живые. И я в это верю. Ведь у них есть своя формула. Они тоже растут, разрушаются, борются друг другом. Когда-то мой сын в школе получил двойку, поскольку написал, что камни живые. Учительница спросила: "кто тебя такой глупости научил?" Ответил: "Мама!", - вспоминает хозяйка усадьбы Ферсмана Елена Голенко.
И с улыбкой добавляет: "Вы приезжайте к нам в гости! Я с удовольствием покажут вам дом, минералогическую экспозицию, посвященную Александру Евгеньевичу, кабинет и библиотеку. И чаем с вареньем угощу".
Ранее сайт РИА Новости Крым писал, что в Центральном музее Тавриды – в зале "Геология Крыма" – открылась мемориальная выставка "Крымские каникулы академика Александра Ферсмана", посвященная 140-летию со дня рождения минералога, кристаллографа, геохимика, профессора, академика РАН Александра Ферсмана.
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