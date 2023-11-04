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Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае: когда откроют все объекты
Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае: когда откроют все объекты - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае: когда откроют все объекты
В Ханском дворце в Бахчисарае на 16 объектах идет реставрация. Что сейчас показывают туристам и когда завершатся все работы, в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T08:43
2023-11-04T08:43
2023-11-04T08:43
бахчисарай
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"ханский дворец" в бахчисарае
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Мерьем Сейтумерова о том, что сейчас показывают туристам и когда завершатся все работы в Ханском дворце
Мерьем Сейтумерова о том, что сейчас показывают туристам и когда завершатся все работы в Ханском дворце
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Ханском дворце в Бахчисарае на 16 объектах идет реставрация. Что сейчас показывают туристам и когда завершатся все работы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая отделом Музея истории и культуры крымских татар Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Мерьем Сейтумерова.По словам Мерьем Сейтумеровой, Ханский дворец продолжает работать для туристов. Проводятся полноценные экскурсии по центральной дворцовой площади, показывают гостям объекты, которые не на реставрации. Но о значимости последних также рассказывают. Есть возможность увидеть и Фонтан Слез.На дворцовой площади устраивают новые выставки. 4 ноября, в День народного единства, в Ханском дворце пройдет День открытых дверей.Читайте также на РИА Новости Крым: В Ханском дворце завершили реставрацию шести объектов из 16Сады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млнСохранение Ханского дворца в Бахчисарае обойдется в 2 млрд рублей
https://crimea.ria.ru/20231103/vpervye-za-36-let-v-krymskom-tyuze-sdelali-remont-za-17-millionov-rubley-1132546868.html
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бахчисарай, новости крыма, крым, россия, мерьем сейтумерова, "ханский дворец" в бахчисарае
Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае: когда откроют все объекты
Реставрацию всех объектов Ханского дворца планируют завершить к 2025 году