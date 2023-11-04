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Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае: когда откроют все объекты - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае: когда откроют все объекты
Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае: когда откроют все объекты - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае: когда откроют все объекты
В Ханском дворце в Бахчисарае на 16 объектах идет реставрация. Что сейчас показывают туристам и когда завершатся все работы, в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T08:43
2023-11-04T08:43
бахчисарай
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мерьем сейтумерова
"ханский дворец" в бахчисарае
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Мерьем Сейтумерова о том, что сейчас показывают туристам и когда завершатся все работы в Ханском дворце
Мерьем Сейтумерова о том, что сейчас показывают туристам и когда завершатся все работы в Ханском дворце
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Ханском дворце в Бахчисарае на 16 объектах идет реставрация. Что сейчас показывают туристам и когда завершатся все работы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая отделом Музея истории и культуры крымских татар Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Мерьем Сейтумерова.По словам Мерьем Сейтумеровой, Ханский дворец продолжает работать для туристов. Проводятся полноценные экскурсии по центральной дворцовой площади, показывают гостям объекты, которые не на реставрации. Но о значимости последних также рассказывают. Есть возможность увидеть и Фонтан Слез.На дворцовой площади устраивают новые выставки. 4 ноября, в День народного единства, в Ханском дворце пройдет День открытых дверей.Читайте также на РИА Новости Крым: В Ханском дворце завершили реставрацию шести объектов из 16Сады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млнСохранение Ханского дворца в Бахчисарае обойдется в 2 млрд рублей
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бахчисарай, новости крыма, крым, россия, мерьем сейтумерова, "ханский дворец" в бахчисарае
Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае: когда откроют все объекты

Реставрацию всех объектов Ханского дворца планируют завершить к 2025 году

08:43 04.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкХанский дворец в Бахчисарае
Ханский дворец в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Ханском дворце в Бахчисарае на 16 объектах идет реставрация. Что сейчас показывают туристам и когда завершатся все работы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая отделом Музея истории и культуры крымских татар Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Мерьем Сейтумерова.
Мерьем Сейтумерова о том, что сейчас показывают туристам и когда завершатся все работы в Ханском дворце
08:43

"У каждого объекта свой срок сдачи. В декабре этого года будет сдана Большая Ханская мечеть. Все объекты будут сдаваться постепенно. К 2025 году мы получим уже весь Ханский дворец. Свою работу мы проводим параллельно с реставрацией", – рассказала гостья эфира.

По словам Мерьем Сейтумеровой, Ханский дворец продолжает работать для туристов. Проводятся полноценные экскурсии по центральной дворцовой площади, показывают гостям объекты, которые не на реставрации. Но о значимости последних также рассказывают. Есть возможность увидеть и Фонтан Слез.
На дворцовой площади устраивают новые выставки. 4 ноября, в День народного единства, в Ханском дворце пройдет День открытых дверей.

"Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник был открыт 3 ноября 1917 года. Традиционно в этот день мы вспоминаем все, что было сделано за год. На сегодня музей-заповедник – один из самых крупных заповедников России. Он включает в себя 119 объектов: это и памятники истории, архитектуры, археологии", – Мерьем Сейтумерова.

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