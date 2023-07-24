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В Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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В Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО
В Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО - РИА Новости Крым, 24.07.2023
В Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО
Программы комплексного оздоровления участников специальной военной операции и членов их семей будут сформированы минкурортов Крыма и региональным отделением... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T15:03
2023-07-24T15:03
сво
вадим волченко
минкурортов крыма
крым
новости крыма
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Программы комплексного оздоровления участников специальной военной операции и членов их семей будут сформированы минкурортов Крыма и региональным отделением фонда "Защитники отечества". О подписании соглашения об организации отдыха ветеранов сообщает пресс-служба минкурортов РК.Важными пунктами соглашения стало взаимодействие в организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях Крыма ветеранов специальной военной операции и членов их семей, связанных с конституционной защитой их прав и интересов, говорится в сообщении.Министр подчеркнул, что крымские санатории "готовы принимать наших героев круглый год в соответствии с богатыми традициями лечения и оздоровления".В свою очередь руководитель крымского отделения Фонда Владимир Трегуб подчеркнул, что сотрудничество с минкурортов положительно повлияет на решение вопросов по организации отдыха и оздоровления подопечных фонда.Фонд "Защитники Отечества"Государственный фонд "Защитники Отечества" был создан по указу президента России Владимира Путина в марте. Деятельность фонда направлена на организацию помощи и поддержки ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, на территории Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022, уволенным с военной службы. Согласно указу, отделения Фонда должны открыться во всех регионах страны 31 мая.В Крыму региональное отделение откроется в центре Симферополя, по улице Долгоруковская, 3. Цель проекта – максимально сократить время предоставления услуг, а в будущем вывести их предоставления на уровень, когда все неурядицы бойцов и их семей можно будет решить посредством одного звонка в Фонд.Помощь ветеранам оказывают 35 социальных координаторов. Это сотрудники соцзащиты, которые уже имеют опыт работы с семьями участников СВО и находятся с ними в прямом контакте. К концу года число координаторов планируется увеличить до 180 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и гдеПризванные по мобилизации смогут получить статус ветерана и льготыВойна и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"
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сво, вадим волченко, минкурортов крыма, крым, новости крыма, новости
В Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО

Минкурортов РК: в Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО

15:03 24.07.2023
 
Минкурортов РК: в Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО
Минкурортов РК: в Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Программы комплексного оздоровления участников специальной военной операции и членов их семей будут сформированы минкурортов Крыма и региональным отделением фонда "Защитники отечества". О подписании соглашения об организации отдыха ветеранов сообщает пресс-служба минкурортов РК.
Важными пунктами соглашения стало взаимодействие в организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях Крыма ветеранов специальной военной операции и членов их семей, связанных с конституционной защитой их прав и интересов, говорится в сообщении.
В рамках сотрудничества планируется проведение взаимных консультаций, создание и реализация качественных комплексных турпродуктов, которые включают сопровождение каждого участника СВО или членов их семей, а также взаимодействие с благотворительными фондами и проведение благотворительных акций.

"Нужно сказать, что санатории и гостиницы Крыма уже участвуют в этой деятельности, мы намерены поставить ее на поток, чтобы это была серьезная государственная программа с постоянными источниками финансирования и круглогодичной загрузкой. Это очень важно сейчас для страны и Крыма, мы это понимаем", – приводит пресс-служба слова министра курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Министр подчеркнул, что крымские санатории "готовы принимать наших героев круглый год в соответствии с богатыми традициями лечения и оздоровления".
В свою очередь руководитель крымского отделения Фонда Владимир Трегуб подчеркнул, что сотрудничество с минкурортов положительно повлияет на решение вопросов по организации отдыха и оздоровления подопечных фонда.

Фонд "Защитники Отечества"

Государственный фонд "Защитники Отечества" был создан по указу президента России Владимира Путина в марте. Деятельность фонда направлена на организацию помощи и поддержки ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, на территории Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022, уволенным с военной службы. Согласно указу, отделения Фонда должны открыться во всех регионах страны 31 мая.
В Крыму региональное отделение откроется в центре Симферополя, по улице Долгоруковская, 3. Цель проекта – максимально сократить время предоставления услуг, а в будущем вывести их предоставления на уровень, когда все неурядицы бойцов и их семей можно будет решить посредством одного звонка в Фонд.
Помощь ветеранам оказывают 35 социальных координаторов. Это сотрудники соцзащиты, которые уже имеют опыт работы с семьями участников СВО и находятся с ними в прямом контакте. К концу года число координаторов планируется увеличить до 180 человек.
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