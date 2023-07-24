https://crimea.ria.ru/20230724/v-krymu-razrabotayut-programmy-kompleksnogo-ozdorovleniya-uchastnikov-svo-1130268764.html

В Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО

В Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО - РИА Новости Крым, 24.07.2023

В Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО

Программы комплексного оздоровления участников специальной военной операции и членов их семей будут сформированы минкурортов Крыма и региональным отделением... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T15:03

2023-07-24T15:03

2023-07-24T15:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Программы комплексного оздоровления участников специальной военной операции и членов их семей будут сформированы минкурортов Крыма и региональным отделением фонда "Защитники отечества". О подписании соглашения об организации отдыха ветеранов сообщает пресс-служба минкурортов РК.Важными пунктами соглашения стало взаимодействие в организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях Крыма ветеранов специальной военной операции и членов их семей, связанных с конституционной защитой их прав и интересов, говорится в сообщении.Министр подчеркнул, что крымские санатории "готовы принимать наших героев круглый год в соответствии с богатыми традициями лечения и оздоровления".В свою очередь руководитель крымского отделения Фонда Владимир Трегуб подчеркнул, что сотрудничество с минкурортов положительно повлияет на решение вопросов по организации отдыха и оздоровления подопечных фонда.Фонд "Защитники Отечества"Государственный фонд "Защитники Отечества" был создан по указу президента России Владимира Путина в марте. Деятельность фонда направлена на организацию помощи и поддержки ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, на территории Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022, уволенным с военной службы. Согласно указу, отделения Фонда должны открыться во всех регионах страны 31 мая.В Крыму региональное отделение откроется в центре Симферополя, по улице Долгоруковская, 3. Цель проекта – максимально сократить время предоставления услуг, а в будущем вывести их предоставления на уровень, когда все неурядицы бойцов и их семей можно будет решить посредством одного звонка в Фонд.Помощь ветеранам оказывают 35 социальных координаторов. Это сотрудники соцзащиты, которые уже имеют опыт работы с семьями участников СВО и находятся с ними в прямом контакте. К концу года число координаторов планируется увеличить до 180 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и гдеПризванные по мобилизации смогут получить статус ветерана и льготыВойна и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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