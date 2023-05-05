https://crimea.ria.ru/20230505/zemlya-dlya-uchastnikov-svo-v-krymu-skolko-vydano-i-gde-1128557920.html
Земля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где
Земля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Земля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где
В Крыму выдали уже 200 документов на землю участникам СВО и членам их семей, еще 500 подготовлено к выдаче. Об этом сообщил заместитель министра имущественных и РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T14:08
2023-05-05T14:08
2023-05-05T14:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Крыму выдали уже 200 документов на землю участникам СВО и членам их семей, еще 500 подготовлено к выдаче. Об этом сообщил заместитель министра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко в пресс-центре РИА Новости Крым.Ключевая задача – подобрать землю поблизости к морю, с необходимой инфраструктурой и подвести к ней коммуникации, подчеркнул он. Сейчас основная работа ведется по Сакскому району, также готовится документация по планировке территории в Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах."Основная задача – не просто выделить участки, а подобрать те, которые находятся вблизи населенных пунктов, поближе к морю, чтобы обеспечить комфортные условия и застройку. Ведутся работы по подготовке коммуникаций – это дороги, электроснабжение, бурение скважин для воды и в перспективе газоснабжение", - отметил Заиченко.Для удобства граждан специалисты проводят выездные приемы в разных регионах полуострова. Такие встречи уже прошли в Керчи, Алуште, Симферополе. На следующей неделе запланированы в Джанкое и Джанкойском районе.Земля для военнослужащих СВОПрезидент России Владимир Путин в конце прошлого года рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги. Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции 14 декабря. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное бесплатное получение земельных участков. В случае гибели землю могут получить члены их семей.По поручению главы Крыма Сергея Аксенова, выдача стартовала в апреле 2023 года. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации.Как и кому будут предоставлять землюВыдаваемые участки равные по цене и оснащению. Под выдачу предусмотрены прибрежные районы западного Крыма. Как сообщила зампредседателя Совмина республики Анна Анюхина, площадь земли не менее 6 соток, кроме того, предусмотрят возможность возведения жилого дома. В проекты планировки территории включат места размещения социальных объектов и мест общего пользования.Земельные участки крымчанам будут распределяться автоматически с учетом времени постановки в очередь. В случае гибели участника СВО право на получение земельного участка переходит его родственникам. Право первой очереди предоставляется супруге, второй – детям, третьей – родителям. Предусмотрено также получение участка опекуном в интересах несовершеннолетнего ребенка участника СВО.Полученную в качестве меры поддержки землю можно будет продать или подарить только после оформления за ней права частной собственности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участники СВО получили первые земельные участкиЗемлю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районахУчастники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участки
https://crimea.ria.ru/20230307/zemlya-v-krymu-dlya-uchastnikov-svo-gde-budut-vydavat-uchastki-1127385444.html
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Земля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где
Земля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где
2023-05-05T14:08
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, риа новости крым, земля в крыму для участников сво, минимущества крым, анна анюхина, совет министров рк, сво
Земля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где
Минимущество: участники СВО получили в Крыму 200 участков и еще 500 в работе
14:08 05.05.2023 (обновлено: 14:15 05.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Крыму выдали уже 200 документов на землю участникам СВО и членам их семей, еще 500 подготовлено к выдаче. Об этом сообщил заместитель министра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко в пресс-центре РИА Новости Крым.
"На сегодняшний день уже выдано порядка 200 приказов о предоставлении земельных участков бесплатно в собственность. Очередь динамическая и она с каждым днем растет, пропорционально этому ведется работа по подбору земельных участков, - рассказал он. – Также уже подготовлено порядка 500 участков, еще 200 находятся в работе на финальной стадии. Это участки, которые уже сформированы и по которым могут выдаваться приказы".
Ключевая задача – подобрать землю поблизости к морю, с необходимой инфраструктурой и подвести к ней коммуникации, подчеркнул он. Сейчас основная работа ведется по Сакскому району, также готовится документация по планировке территории в Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах.
"Основная задача – не просто выделить участки, а подобрать те, которые находятся вблизи населенных пунктов, поближе к морю, чтобы обеспечить комфортные условия и застройку. Ведутся работы по подготовке коммуникаций – это дороги, электроснабжение, бурение скважин для воды и в перспективе газоснабжение", - отметил Заиченко.
Для удобства граждан специалисты проводят выездные приемы в разных регионах полуострова. Такие встречи уже прошли в Керчи, Алуште, Симферополе. На следующей неделе запланированы в Джанкое и Джанкойском районе.
Земля для военнослужащих СВО
Президент России Владимир Путин в конце прошлого года рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги. Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции 14 декабря. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное бесплатное получение земельных участков. В случае гибели землю могут получить члены их семей.
По поручению главы Крыма Сергея Аксенова, выдача стартовала в апреле 2023 года. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации.
Как и кому будут предоставлять землю
Выдаваемые участки равные по цене и оснащению. Под выдачу предусмотрены прибрежные районы западного Крыма. Как сообщила зампредседателя Совмина республики Анна Анюхина, площадь земли не менее 6 соток, кроме того, предусмотрят возможность возведения жилого дома. В проекты планировки территории включат места размещения социальных объектов и мест общего пользования.
Земельные участки крымчанам будут распределяться автоматически с учетом времени постановки в очередь. В случае гибели участника СВО право на получение земельного участка переходит его родственникам. Право первой очереди предоставляется супруге, второй – детям, третьей – родителям. Предусмотрено также получение участка опекуном в интересах несовершеннолетнего ребенка участника СВО.
Полученную в качестве меры поддержки землю можно будет продать или подарить только после оформления за ней права частной собственности.
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