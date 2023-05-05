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Земля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где

Земля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Земля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где

В Крыму выдали уже 200 документов на землю участникам СВО и членам их семей, еще 500 подготовлено к выдаче. Об этом сообщил заместитель министра имущественных и РИА Новости Крым, 05.05.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Крыму выдали уже 200 документов на землю участникам СВО и членам их семей, еще 500 подготовлено к выдаче. Об этом сообщил заместитель министра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко в пресс-центре РИА Новости Крым.Ключевая задача – подобрать землю поблизости к морю, с необходимой инфраструктурой и подвести к ней коммуникации, подчеркнул он. Сейчас основная работа ведется по Сакскому району, также готовится документация по планировке территории в Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах."Основная задача – не просто выделить участки, а подобрать те, которые находятся вблизи населенных пунктов, поближе к морю, чтобы обеспечить комфортные условия и застройку. Ведутся работы по подготовке коммуникаций – это дороги, электроснабжение, бурение скважин для воды и в перспективе газоснабжение", - отметил Заиченко.Для удобства граждан специалисты проводят выездные приемы в разных регионах полуострова. Такие встречи уже прошли в Керчи, Алуште, Симферополе. На следующей неделе запланированы в Джанкое и Джанкойском районе.Земля для военнослужащих СВОПрезидент России Владимир Путин в конце прошлого года рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги. Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции 14 декабря. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное бесплатное получение земельных участков. В случае гибели землю могут получить члены их семей.По поручению главы Крыма Сергея Аксенова, выдача стартовала в апреле 2023 года. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации.Как и кому будут предоставлять землюВыдаваемые участки равные по цене и оснащению. Под выдачу предусмотрены прибрежные районы западного Крыма. Как сообщила зампредседателя Совмина республики Анна Анюхина, площадь земли не менее 6 соток, кроме того, предусмотрят возможность возведения жилого дома. В проекты планировки территории включат места размещения социальных объектов и мест общего пользования.Земельные участки крымчанам будут распределяться автоматически с учетом времени постановки в очередь. В случае гибели участника СВО право на получение земельного участка переходит его родственникам. Право первой очереди предоставляется супруге, второй – детям, третьей – родителям. Предусмотрено также получение участка опекуном в интересах несовершеннолетнего ребенка участника СВО.Полученную в качестве меры поддержки землю можно будет продать или подарить только после оформления за ней права частной собственности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участники СВО получили первые земельные участкиЗемлю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районахУчастники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участки

https://crimea.ria.ru/20230307/zemlya-v-krymu-dlya-uchastnikov-svo-gde-budut-vydavat-uchastki-1127385444.html

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Земля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где Земля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где 2023-05-05T14:08 true PT5M40S

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