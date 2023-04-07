https://crimea.ria.ru/20230407/v-krymu-uchastniki-svo-poluchili-pervye-zemelnye-uchastki-1128036378.html

В Крыму участники СВО получили первые земельные участки

В Крыму участники СВО получили первые земельные участки - РИА Новости Крым, 07.04.2023

В Крыму участники СВО получили первые земельные участки

В Симферополе выдали первые документы на землю участникам СВО и членам их семей. Первые участки были выделены в в поселке Лесновка Сакского района. РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T13:32

2023-04-07T13:32

2023-04-07T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе выдали первые документы на землю участникам СВО и членам их семей. Первые участки были выделены в в поселке Лесновка Сакского района.Каждый присутствующий получил приказ, на основании которого будет оформлено право собственности. Одним из первых документы выдали Байларову Захиду Мурсуту Оглы – участниук специальной военной операции на Украине, который сейчас находится в отпуске.Он родился и вырос в Бахчисарайском районе, в семье их было двое – старшая сестра воина сейчас переехала в Краснодар. До сих пор Захид жил в одном доме с родителями. 6 мая воин снова возвращается на фронт, в какие войска – "не могу говорить", ответил он.В начале апреля в Минимущества Крыма заявили о том, что для участников СВО и членов их семей готово почти 700 участков. Как сообщала Лариса Кулинич, было выделено в натуру 676 участков, из них 511 участков в Лесновском сельском поселении и 165 - в Молочненском.В этом году, по словам вице-премьера Анны Анюхиной, в Лесновке запланировано грейдирование дорог, чтобы Захид и другие новые хозяева земли смогли добраться до своих участков. После этого начнется комплексное освоение и развитие территории. Анна Анюхина надеется, что это принесет счастье семьям всех наших воинов.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля участникам СВО в Крыму – названа дата выдачи документовЗемлю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районахЗемля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участок

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2023

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Анна Анюхина о вручении участков в Крыму участникам СВО Анна Анюхина о вручении участков в Крыму участникам СВО 2023-04-07T13:32 true PT1M07S

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