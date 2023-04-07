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В Крыму участники СВО получили первые земельные участки - РИА Новости Крым, 07.04.2023
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В Крыму участники СВО получили первые земельные участки
В Крыму участники СВО получили первые земельные участки - РИА Новости Крым, 07.04.2023
В Крыму участники СВО получили первые земельные участки
В Симферополе выдали первые документы на землю участникам СВО и членам их семей. Первые участки были выделены в в поселке Лесновка Сакского района. РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T13:32
2023-04-07T14:47
сво
земля в крыму для участников сво
крым
лариса кулинич
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армия и флот
вооруженные силы россии
новости крыма
анна анюхина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе выдали первые документы на землю участникам СВО и членам их семей. Первые участки были выделены в в поселке Лесновка Сакского района.Каждый присутствующий получил приказ, на основании которого будет оформлено право собственности. Одним из первых документы выдали Байларову Захиду Мурсуту Оглы – участниук специальной военной операции на Украине, который сейчас находится в отпуске.Он родился и вырос в Бахчисарайском районе, в семье их было двое – старшая сестра воина сейчас переехала в Краснодар. До сих пор Захид жил в одном доме с родителями. 6 мая воин снова возвращается на фронт, в какие войска – "не могу говорить", ответил он.В начале апреля в Минимущества Крыма заявили о том, что для участников СВО и членов их семей готово почти 700 участков. Как сообщала Лариса Кулинич, было выделено в натуру 676 участков, из них 511 участков в Лесновском сельском поселении и 165 - в Молочненском.В этом году, по словам вице-премьера Анны Анюхиной, в Лесновке запланировано грейдирование дорог, чтобы Захид и другие новые хозяева земли смогли добраться до своих участков. После этого начнется комплексное освоение и развитие территории. Анна Анюхина надеется, что это принесет счастье семьям всех наших воинов.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля участникам СВО в Крыму – названа дата выдачи документовЗемлю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районахЗемля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участок
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РИА Новости Крым
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Анна Анюхина о вручении участков в Крыму участникам СВО
Анна Анюхина о вручении участков в Крыму участникам СВО
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сво, земля в крыму для участников сво, крым, лариса кулинич, совет министров рк, армия и флот, вооруженные силы россии, новости крыма, анна анюхина, сакский район, видео
В Крыму участники СВО получили первые земельные участки
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе выдали первые документы на землю участникам СВО и членам их семей. Первые участки были выделены в в поселке Лесновка Сакского района.
2023-04-07T13:32
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В Крыму участники СВО получили первые земельные участки

Первые земельные участки воины СВО получат в Сакском районе Крыма

13:32 07.04.2023 (обновлено: 14:47 07.04.2023)
 
© Пресс-служба Совета министров РКВыдача земельных участков в Крыму участникам СВО
Выдача земельных участков в Крыму участникам СВО
© Пресс-служба Совета министров РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе выдали первые документы на землю участникам СВО и членам их семей. Первые участки были выделены в в поселке Лесновка Сакского района.

"На земельном участке общей пощадью 56 гектаров всего на сегодняшний день сформировано к выдаче 512 земельных участков, - сообщила вице-премьер Крыма Анна Анюхина. – Эти земельные участки мы планируем обеспечить всей необходимой инфраструктурой, то есть подведем воду, свет, сделаем дороги.

Каждый присутствующий получил приказ, на основании которого будет оформлено право собственности. Одним из первых документы выдали Байларову Захиду Мурсуту Оглы – участниук специальной военной операции на Украине, который сейчас находится в отпуске.
"Очень рад участку, буду строить дом. Давно хотел, теперь вот такая возможность есть. Воплощу свою мечту Я очень благодарен своей стране, спасибо большое. Я воплощу свою мечту. Сначала построю дом для себя, потом буду создавать семью. Мне очень приятно, что меня не забывают", - сказал Захид журналистам.
Он родился и вырос в Бахчисарайском районе, в семье их было двое – старшая сестра воина сейчас переехала в Краснодар. До сих пор Захид жил в одном доме с родителями. 6 мая воин снова возвращается на фронт, в какие войска – "не могу говорить", ответил он.
В начале апреля в Минимущества Крыма заявили о том, что для участников СВО и членов их семей готово почти 700 участков. Как сообщала Лариса Кулинич, было выделено в натуру 676 участков, из них 511 участков в Лесновском сельском поселении и 165 - в Молочненском.
В этом году, по словам вице-премьера Анны Анюхиной, в Лесновке запланировано грейдирование дорог, чтобы Захид и другие новые хозяева земли смогли добраться до своих участков. После этого начнется комплексное освоение и развитие территории. Анна Анюхина надеется, что это принесет счастье семьям всех наших воинов.
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СВОЗемля в Крыму для участников СВОКрымЛариса КулиничСовет министров РКАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовости КрымаАнна АнюхинаСакский район
 
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