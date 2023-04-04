https://crimea.ria.ru/20230404/pochti-700-zemelnykh-uchastkov-v-krymu-gotovy-k-vydache-uchastnikam-svo-1127972609.html

Почти 700 земельных участков в Крыму готовы к выдаче участникам СВО

Почти 700 земельных участков в Крыму готовы к выдаче участникам СВО - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Почти 700 земельных участков в Крыму готовы к выдаче участникам СВО

Около 700 земельных участков в Крыму на сегодняшний день подготовлены к выдаче участникам специальной военной операции, первые наделы военнослужащие получат уже РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T13:51

2023-04-04T13:51

2023-04-04T13:51

крым

земля в крыму для участников сво

общество

сво

новости крыма

лариса кулинич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Около 700 земельных участков в Крыму на сегодняшний день подготовлены к выдаче участникам специальной военной операции, первые наделы военнослужащие получат уже на этой неделе. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.Она напомнила, что согласно решению властей республики, земельные участки для участников специальной военной операции и их семей в Крыму предоставят в Сакском и Черноморском районах. Земли будут распределяться автоматически, исходя из времени постановки людей на учет."Распределение участков производится с помощью автоматической программы и человеческий фактор здесь невозможен", - отметила Кулинич.Участки для военнослужащих СВО в КрымуПрезидент России Владимир Путин в конце прошлого года рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги. Согласно закону, для получения участков в Крыму ветераны и инвалиды СВО должны иметь постоянную регистрацию на территории республики по состоянию на 24 февраля 2022 года.Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции 14 декабря. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное бесплатное получение земельных участков. В случае гибели бойца землю могут получить члены семьи.Глава Крыма Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации.Как и кому будут предоставлять участкиЗемли для участников специальной военной операции и их семей в Крыму предоставят в Сакском и Черноморском районах. Площадь каждого участка будет не менее шести соток с возможностью возведения жилого дома, а в проекты планировки включат места размещения социальных объектов и мест общего пользования.Земельные участки крымчанам будут распределяться автоматически с учетом времени постановки в очередь. В случае гибели участника СВО право на получение земельного участка переходит его родственникам. Право первой очереди предоставляется супруге, второй – детям, третьей – родителям. Предусмотрено также получение участка опекуном в интересах несовершеннолетнего ребенка участника СВО.Полученную в качестве меры поддержки землю можно будет продать или подарить только после оформления за ней права частной собственности.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля участникам СВО в Крыму – названа дата выдачи документовЗемлю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районахЗемля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участок

https://crimea.ria.ru/20230218/putin-poruchil-vydat-zemlyu-v-krymu-otlichivshimsya-v-svo-rosgvardeytsam-1127064022.html

https://crimea.ria.ru/20221229/kak-uchastnikam-svo-poluchit-zemlyu-v-krymu-dokumenty-i-poryadok-1126202706.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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