Рейтинг@Mail.ru
Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230323/zemlyu-uchastnikam-svo-v-krymu-vydadut-v-sakskom-i-chernomorskom-rayonakh-1127736397.html
Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах
Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах
Земельные участки для участников специальной военной операции и их семей в Крыму предоставят в Сакском и Черноморском районах республики. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T17:42
2023-03-23T17:42
земля в крыму для участников сво
сво
крым
анна анюхина
общество
армия и флот
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111432/18/1114321859_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_43ba1b7838b54d6f878626667c174afe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Земельные участки для участников специальной военной операции и их семей в Крыму предоставят в Сакском и Черноморском районах республики. Об этом сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина.По словам зампредседателя Совмина РК, к указанным районам будет подведена вся необходимая инфраструктура. Кроме того, в проекты планировки включат места размещения социальных объектов и мест общего пользования.В случае гибели участника СВО, право на получение земельного участка переходит его родственникам. Право первой очереди предоставляется супруге, второй – детям, третьей – родителям. Предусмотрено также получение участка опекуном в интересах несовершеннолетнего ребенка участника СВО.Полученную в качестве меры поддержки землю можно будет продать или подарить только после оформления за ней права частной собственности.Гава Республики Крым Сергей Аксенов поручил начать фактическую выдачу земельных участков в апреле. Соответствующий закон был принят депутатами Госсовета Крыма 14 декабря 2023 года.Кроме того, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Документ содержит рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять землю военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участникам СВО получить землю в Крыму: документы и порядокКак в Севастополе будут выделять землю участникам СВООсобенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111432/18/1114321859_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_853e4137a37a15db82c6bb687b8ec29e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
земля в крыму для участников сво, сво, крым, анна анюхина, общество, армия и флот, новости
Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах

Анюхина: участникам СВО предоставят землю в Сакском и Черноморском районах Крыма

17:42 23.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПриродный парк "Тарханкутский" в Крыму
Природный парк Тарханкутский в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Земельные участки для участников специальной военной операции и их семей в Крыму предоставят в Сакском и Черноморском районах республики. Об этом сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина.
"В Крыму определили основные районы для выдачи земли участникам СВО. Это местность вблизи моря в Сакском и Черноморском районе республики", – сообщила Анюхина. Площадь такого участка должна быть не менее 6 соток, кроме того, он должен быть пригоден для строительства жилого дома, подчеркнула она.
По словам зампредседателя Совмина РК, к указанным районам будет подведена вся необходимая инфраструктура. Кроме того, в проекты планировки включат места размещения социальных объектов и мест общего пользования.
"Обеспечение всей инфраструктурой будет идти планомерно, согласно бюджетному финансированию. В этом году уже приступили к проектированию подключения инженерных сетей к границам выделенных массивов", – добавила вице-премьер.
В случае гибели участника СВО, право на получение земельного участка переходит его родственникам. Право первой очереди предоставляется супруге, второй – детям, третьей – родителям. Предусмотрено также получение участка опекуном в интересах несовершеннолетнего ребенка участника СВО.
Полученную в качестве меры поддержки землю можно будет продать или подарить только после оформления за ней права частной собственности.
Гава Республики Крым Сергей Аксенов поручил начать фактическую выдачу земельных участков в апреле. Соответствующий закон был принят депутатами Госсовета Крыма 14 декабря 2023 года.
Кроме того, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Документ содержит рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять землю военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как участникам СВО получить землю в Крыму: документы и порядок
Как в Севастополе будут выделять землю участникам СВО
Особенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе
 
Земля в Крыму для участников СВОСВОКрымАнна АнюхинаОбществоАрмия и флотНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35Голодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца
18:22Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету
18:05В Крыму модернизируют объекты энергетики
17:42Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах
17:12Миллион за племянника: в Алуште женщина пыталась дать взятку силовику
16:54Путин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту
16:47Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида
16:02Потери ВСУ, уничтоженные дроны и техника – ход спецоперации
15:53Идеальное место для свадьбы: курорт Mriya Resort & SPA признан лучшим
15:42ВСУ обстреляли село в Белгородской области: нарушено газоснабжение
15:38РНКБ выдал миллион кредитных карт на сегодняшний день 2023 года
15:21В Армянске рецидивист избил и задушил знакомую – дело ушло в суд
15:07Удар ВСУ по Брянской области: ранен один человек
15:00Правительство рассмотрит закон о запрете вейпов в России
14:53Соцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета Мишустина
14:37Страшное ДТП с грузовиком на "Тавриде": двое в больнице
14:32В новых субъектах РФ создадут Свободную экономическую зону: Мишустин
14:24Украинцы – расходный материал: Захарова о снарядах с ураном для Киева
14:20Водовод из Ростовской области в ДНР достроят через неделю – Мишустин
14:04Мишустин: Крымский мост восстановили в беспрецедентно короткие сроки
Лента новостейМолния