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Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах
Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах
Земельные участки для участников специальной военной операции и их семей в Крыму предоставят в Сакском и Черноморском районах республики. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T17:42
2023-03-23T17:42
2023-03-23T17:42
земля в крыму для участников сво
сво
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анна анюхина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Земельные участки для участников специальной военной операции и их семей в Крыму предоставят в Сакском и Черноморском районах республики. Об этом сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина.По словам зампредседателя Совмина РК, к указанным районам будет подведена вся необходимая инфраструктура. Кроме того, в проекты планировки включат места размещения социальных объектов и мест общего пользования.В случае гибели участника СВО, право на получение земельного участка переходит его родственникам. Право первой очереди предоставляется супруге, второй – детям, третьей – родителям. Предусмотрено также получение участка опекуном в интересах несовершеннолетнего ребенка участника СВО.Полученную в качестве меры поддержки землю можно будет продать или подарить только после оформления за ней права частной собственности.Гава Республики Крым Сергей Аксенов поручил начать фактическую выдачу земельных участков в апреле. Соответствующий закон был принят депутатами Госсовета Крыма 14 декабря 2023 года.Кроме того, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Документ содержит рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять землю военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участникам СВО получить землю в Крыму: документы и порядокКак в Севастополе будут выделять землю участникам СВООсобенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе
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земля в крыму для участников сво, сво, крым, анна анюхина, общество, армия и флот, новости
Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах
Анюхина: участникам СВО предоставят землю в Сакском и Черноморском районах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Земельные участки для участников специальной военной операции и их семей в Крыму предоставят в Сакском и Черноморском районах республики. Об этом сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина.
"В Крыму определили основные районы для выдачи земли участникам СВО. Это местность вблизи моря в Сакском и Черноморском районе республики", – сообщила Анюхина. Площадь такого участка должна быть не менее 6 соток, кроме того, он должен быть пригоден для строительства жилого дома, подчеркнула она.
По словам зампредседателя Совмина РК, к указанным районам будет подведена вся необходимая инфраструктура. Кроме того, в проекты планировки включат места размещения социальных объектов и мест общего пользования.
"Обеспечение всей инфраструктурой будет идти планомерно, согласно бюджетному финансированию. В этом году уже приступили к проектированию подключения инженерных сетей к границам выделенных массивов", – добавила вице-премьер.
В случае гибели участника СВО, право на получение земельного участка переходит его родственникам. Право первой очереди предоставляется супруге, второй – детям, третьей – родителям. Предусмотрено также получение участка опекуном в интересах несовершеннолетнего ребенка участника СВО.
Полученную в качестве меры поддержки землю можно будет продать или подарить только после оформления за ней права частной собственности.
Гава Республики Крым Сергей Аксенов поручил
начать фактическую выдачу земельных участков в апреле. Соответствующий закон был принят
депутатами Госсовета Крыма 14 декабря 2023 года.
Кроме того, президент России Владимир Путин подписал распоряжение
о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Документ содержит рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять землю военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги.
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