https://crimea.ria.ru/20230323/zemlyu-uchastnikam-svo-v-krymu-vydadut-v-sakskom-i-chernomorskom-rayonakh-1127736397.html

Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах

Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах

Земельные участки для участников специальной военной операции и их семей в Крыму предоставят в Сакском и Черноморском районах республики. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T17:42

2023-03-23T17:42

2023-03-23T17:42

земля в крыму для участников сво

сво

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анна анюхина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Земельные участки для участников специальной военной операции и их семей в Крыму предоставят в Сакском и Черноморском районах республики. Об этом сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина.По словам зампредседателя Совмина РК, к указанным районам будет подведена вся необходимая инфраструктура. Кроме того, в проекты планировки включат места размещения социальных объектов и мест общего пользования.В случае гибели участника СВО, право на получение земельного участка переходит его родственникам. Право первой очереди предоставляется супруге, второй – детям, третьей – родителям. Предусмотрено также получение участка опекуном в интересах несовершеннолетнего ребенка участника СВО.Полученную в качестве меры поддержки землю можно будет продать или подарить только после оформления за ней права частной собственности.Гава Республики Крым Сергей Аксенов поручил начать фактическую выдачу земельных участков в апреле. Соответствующий закон был принят депутатами Госсовета Крыма 14 декабря 2023 года.Кроме того, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Документ содержит рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять землю военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участникам СВО получить землю в Крыму: документы и порядокКак в Севастополе будут выделять землю участникам СВООсобенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля в крыму для участников сво, сво, крым, анна анюхина, общество, армия и флот, новости