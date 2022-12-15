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Как в Севастополе будут выделять землю участникам СВО - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Как в Севастополе будут выделять землю участникам СВО
Как в Севастополе будут выделять землю участникам СВО - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Как в Севастополе будут выделять землю участникам СВО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев разъяснил порядок постановки на очередь и выделения земель участникам спецоперации. РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T19:20
2022-12-15T19:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев разъяснил порядок постановки на очередь и выделения земель участникам спецоперации.Для постановки на очередь нужно иметь подтверждающие личность документы и свидетельство об участии военнослужащего в СВО. С ними необходимо обратиться в МФЦ или департамент по земельным или имущественным отношениям города. Пока – лично, однако уже к концу января власти постараются сделать эту услугу удаленной.При этом губернатор не исключил, что очередникам придется подождать какое-то время выделения участка, поскольку властям нужно будет найти варианты подходящих земель, однако пообещал, что этот процесс постараются сделать максимально быстрым.29 ноября Законодательное собрание Севастополя во втором чтении приняло закон о социальной поддержке участников СВО и членов их семей, который предусматривает, в том числе, бесплатное выделение земли военнослужащим. Аналогичный закон также приняли в Республике Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе участникам СВО выделят землю из фонда комплексного развитияАксенов предложил новую меру поддержки семей участников СВОВ Крыму приняли закон о бесплатном выделении земли участникам СВО
https://crimea.ria.ru/20221203/v-sevastopole-nachnetsya-priem-dokumentov-na-lgoty-dlya-uchastnikov-svo--1125664957.html
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севастополь, сво, михаил развожаев, общество, соцзащита, новости крыма
Как в Севастополе будут выделять землю участникам СВО

Развожаев разъяснил порядок постановки на очередь и выделения земель участникам СВО

19:20 15.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевРазвожаев разъяснил порядок постановки на очередь и выделения земель участникам СВО
Развожаев разъяснил порядок постановки на очередь и выделения земель участникам СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев разъяснил порядок постановки на очередь и выделения земель участникам спецоперации.
Для постановки на очередь нужно иметь подтверждающие личность документы и свидетельство об участии военнослужащего в СВО. С ними необходимо обратиться в МФЦ или департамент по земельным или имущественным отношениям города. Пока – лично, однако уже к концу января власти постараются сделать эту услугу удаленной.
"Нужно собрать пакет документов, принятый законом города Севастополя, и обратиться для постановки в очередь, после чего будет присвоен порядковый номер. В соответствии с обращениями наших участников и их семей эта очередь будет формироваться и уже по ней будут участки выдаваться. То есть как будет подходить очередь, человека будут приглашать для выбора земли", - рассказал он в ходе прямой линии в четверг.
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине. - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
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При этом губернатор не исключил, что очередникам придется подождать какое-то время выделения участка, поскольку властям нужно будет найти варианты подходящих земель, однако пообещал, что этот процесс постараются сделать максимально быстрым.
29 ноября Законодательное собрание Севастополя во втором чтении приняло закон о социальной поддержке участников СВО и членов их семей, который предусматривает, в том числе, бесплатное выделение земли военнослужащим. Аналогичный закон также приняли в Республике Крым.
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СевастопольСВОМихаил РазвожаевОбществоСоцзащитаНовости Крыма
 
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