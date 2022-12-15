Как в Севастополе будут выделять землю участникам СВО
Развожаев разъяснил порядок постановки на очередь и выделения земель участникам СВО
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевРазвожаев разъяснил порядок постановки на очередь и выделения земель участникам СВО
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев разъяснил порядок постановки на очередь и выделения земель участникам спецоперации.
Для постановки на очередь нужно иметь подтверждающие личность документы и свидетельство об участии военнослужащего в СВО. С ними необходимо обратиться в МФЦ или департамент по земельным или имущественным отношениям города. Пока – лично, однако уже к концу января власти постараются сделать эту услугу удаленной.
"Нужно собрать пакет документов, принятый законом города Севастополя, и обратиться для постановки в очередь, после чего будет присвоен порядковый номер. В соответствии с обращениями наших участников и их семей эта очередь будет формироваться и уже по ней будут участки выдаваться. То есть как будет подходить очередь, человека будут приглашать для выбора земли", - рассказал он в ходе прямой линии в четверг.
При этом губернатор не исключил, что очередникам придется подождать какое-то время выделения участка, поскольку властям нужно будет найти варианты подходящих земель, однако пообещал, что этот процесс постараются сделать максимально быстрым.
29 ноября Законодательное собрание Севастополя во втором чтении приняло закон о социальной поддержке участников СВО и членов их семей, который предусматривает, в том числе, бесплатное выделение земли военнослужащим. Аналогичный закон также приняли в Республике Крым.
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