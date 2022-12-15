https://crimea.ria.ru/20221215/kak-v-sevastopole-budut-vydelyat-zemlyu-uchastnikam-svo-1125923049.html

Как в Севастополе будут выделять землю участникам СВО

Как в Севастополе будут выделять землю участникам СВО - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Как в Севастополе будут выделять землю участникам СВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев разъяснил порядок постановки на очередь и выделения земель участникам спецоперации. РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T19:20

2022-12-15T19:20

2022-12-15T19:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев разъяснил порядок постановки на очередь и выделения земель участникам спецоперации.Для постановки на очередь нужно иметь подтверждающие личность документы и свидетельство об участии военнослужащего в СВО. С ними необходимо обратиться в МФЦ или департамент по земельным или имущественным отношениям города. Пока – лично, однако уже к концу января власти постараются сделать эту услугу удаленной.При этом губернатор не исключил, что очередникам придется подождать какое-то время выделения участка, поскольку властям нужно будет найти варианты подходящих земель, однако пообещал, что этот процесс постараются сделать максимально быстрым.29 ноября Законодательное собрание Севастополя во втором чтении приняло закон о социальной поддержке участников СВО и членов их семей, который предусматривает, в том числе, бесплатное выделение земли военнослужащим. Аналогичный закон также приняли в Республике Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе участникам СВО выделят землю из фонда комплексного развитияАксенов предложил новую меру поддержки семей участников СВОВ Крыму приняли закон о бесплатном выделении земли участникам СВО

https://crimea.ria.ru/20221203/v-sevastopole-nachnetsya-priem-dokumentov-na-lgoty-dlya-uchastnikov-svo--1125664957.html

севастополь

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севастополь, сво, михаил развожаев, общество, соцзащита, новости крыма