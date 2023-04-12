https://crimea.ria.ru/20230412/uchastniki-svo-bez-krymskoy-registratsii-smogut-poluchit-besplatnye-uchastki-1128139391.html

Участники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участки

Участники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участки - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Участники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участки

Участники специальной военной операции, которые не имеют крымской регистрации, но постоянно проживали на полуострове по состоянию на 24 февраля 2022 года,... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T16:28

2023-04-12T16:28

2023-04-12T16:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции, которые не имеют крымской регистрации, но постоянно проживали на полуострове по состоянию на 24 февраля 2022 года, смогут бесплатно получить земельные участки на полуострове. Соответствующие поправки в действующий закон утвердил Государственный совет РК на сессии в среду.Как отмечается в пояснительной записке к документу, данные изменения обусловлены поступающими обращениями от участников СВО, которые постоянно проживали или проживают в Крыму, но не имеют постоянной регистрации на территории региона на указанную дату.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 7 апреля власти Крыма выдали первые документы на землю участникам СВО и членам их семей. Участки были выделены в поселке Лесновка Сакского района. На земельном массиве общей площадью 56 гектаров на сегодняшний день сформировано к выдаче 512 земельных участков. К ним подведут всю необходимую инфраструктуру – воду, электричество, дороги.Участки для военнослужащих СВО в КрымуПрезидент России Владимир Путин в конце прошлого года рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги. Согласно закону, для получения участков в Крыму ветераны и инвалиды СВО должны иметь постоянную регистрацию на территории республики по состоянию на 24 февраля 2022 года.Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции 14 декабря. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное бесплатное получение земельных участков. В случае гибели землю могут получить члены их семей.Глава Крыма Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации.Как и кому будут предоставлять землюЗемельные участки для участников специальной военной операции и их семей в Крыму предоставят в Сакском и Черноморском районах республики, сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина. Площадь такого участка будет не менее 6 соток, кроме того, предусмотрят возможность возведения жилого дома. Кроме того, в проекты планировки включат места размещения социальных объектов и мест общего пользования.Земельные участки крымчанам будут распределяться автоматически с учетом времени постановки в очередь. В случае гибели участника СВО право на получение земельного участка переходит его родственникам. Право первой очереди предоставляется супруге, второй – детям, третьей – родителям. Предусмотрено также получение участка опекуном в интересах несовершеннолетнего ребенка участника СВО.Полученную в качестве меры поддержки землю можно будет продать или подарить только после оформления за ней права частной собственности.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО в Крыму получили землю: подробностиПочти 700 земельных участков в Крыму готовы к выдаче участникам СВОЗемля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участок

https://crimea.ria.ru/20230323/zemlyu-uchastnikam-svo-v-krymu-vydadut-v-sakskom-i-chernomorskom-rayonakh-1127736397.html

https://crimea.ria.ru/20230223/v-sevastopole-zemlyu-uchastnikam-svo-nachnut-vydavat-vesnoy-1127158867.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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