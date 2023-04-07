https://crimea.ria.ru/20230407/uchastniki-svo-v-krymu-poluchili-zemlyu-podrobnosti-1128040831.html

Участники СВО в Крыму получили землю: подробности

Участники СВО в Крыму получили землю: подробности - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Участники СВО в Крыму получили землю: подробности

Министр имущественных и земельных отношений республики Крым Лариса Кулинич рассказала, где и какие земельные участки будут выделяться воинам, принимавшим... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T15:01

2023-04-07T15:01

2023-04-07T14:46

сво

земля в крыму для участников сво

крым

новости крыма

лариса кулинич

минимущества крым

совет министров рк

вооруженные силы россии

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128040711_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_81ade6a3d049e17420777e599519a226.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Министр имущественных и земельных отношений республики Крым Лариса Кулинич рассказала, где и какие земельные участки будут выделяться воинам, принимавшим участие в СВО на Украине."Площадь каждого участка 6 соток, предоставляться они будут учтенным в очереди участникам военной операции, зарегистрированным в Республике Крым по состоянию на 4 февраля 2022 года", - сообщила Кулинич.Очередь формируется автоматически, по времени подачи заявления. Это процесс длительный, подать документы могут как сами участники военных действий, так и члены их семей.Коммуникации будут подведены к земельному массиву за счет средств бюджета республики. По информации министра, уже сформированы участки в Молочненском сельском поселении, и в дальнейшем земля для этой категории граждан будет выделяться в Сакском и Черноморском районах.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Симферополе выдали первые документы на землю участникам СВО и членам их семей. По словам вице-премьера Крыма Анны Анюхиной, для этих целей выделен участок общей площадью 56 га в поселке Лесновка Сакского района.В конце прошлого года президент России Владимир Путин рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным в ходе военных действий на Украине. Госсовет республики принял соответствующий закон 14 декабря 2022 года. В случае гибели героя землю смогут получить члены его семьи.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецоперация ФСБ: в Херсонской области задержаны украинские агентыАрмия России уничтожила одесский отряд морской охраны ВСУ на ХерсонщинеРоссийские войска отразили атаки трех украинских ДРГ и штурмовиков

https://crimea.ria.ru/20230311/zemlya-dlya-uchastnikov-svo-v-sevastopole-skolko-zhelayuschikh-poluchit-uchastok-1127477446.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, земля в крыму для участников сво, крым, новости крыма, лариса кулинич, минимущества крым, совет министров рк, вооруженные силы россии, армия и флот