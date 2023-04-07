https://crimea.ria.ru/20230407/spetsoperatsiya-fsb-v-khersonskoy-oblasti-zaderzhany-ukrainskie-agenty--1128028524.html

Спецоперация ФСБ: в Херсонской области задержаны украинские агенты

Спецоперация ФСБ: в Херсонской области задержаны украинские агенты - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Спецоперация ФСБ: в Херсонской области задержаны украинские агенты

Агент СБУ и его помощник задержаны за шпионаж в Херсонской области, они собирали данные о дислокации и перемещении российских войск. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T10:15

2023-04-07T10:15

2023-04-07T10:15

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

шпионаж

новости

херсонская область

новые регионы россии

сбу (служба безопасности украины)

сво

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Агент СБУ и его помощник задержаны за шпионаж в Херсонской области, они собирали данные о дислокации и перемещении российских войск. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.Данные о маршрутах передвижения российских сил и видах используемой в СВО военной техники они передавали сотрудникам Службы безопасности Украины через интернет-мессенджеры. Информацию они подкрепляли привязкой к координатам.В дальнейшем полученные сведения использовалась СБУ для передачи представителям военизированных формирований Украины для нанесения ударов по позициям Вооруженных сил РФ."В отношении задержанных граждан Украины возбуждены уголовные дела по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы", - уточнили в пресс-службе.Ранее в Крыму задержали жителя Симферополя, который с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации в районе Крымского полуострова. Все данные он "сливал" Киеву за деньги. По итогам рассмотрения дела суд признал его виновным в совершении госизмены и приговорил к 12 годам колонии.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионажСотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинского шпионаШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму

https://crimea.ria.ru/20221208/v-sevastopole-arestovali-dvoikh-shpionov-sbu-1125747520.html

херсонская область

новые регионы россии

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, новости, херсонская область, новые регионы россии, сбу (служба безопасности украины), сво, украина, россия