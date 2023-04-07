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Спецоперация ФСБ: в Херсонской области задержаны украинские агенты - РИА Новости Крым, 07.04.2023
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Спецоперация ФСБ: в Херсонской области задержаны украинские агенты
Спецоперация ФСБ: в Херсонской области задержаны украинские агенты - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Спецоперация ФСБ: в Херсонской области задержаны украинские агенты
Агент СБУ и его помощник задержаны за шпионаж в Херсонской области, они собирали данные о дислокации и перемещении российских войск. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T10:15
2023-04-07T10:15
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
шпионаж
новости
херсонская область
новые регионы россии
сбу (служба безопасности украины)
сво
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Агент СБУ и его помощник задержаны за шпионаж в Херсонской области, они собирали данные о дислокации и перемещении российских войск. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.Данные о маршрутах передвижения российских сил и видах используемой в СВО военной техники они передавали сотрудникам Службы безопасности Украины через интернет-мессенджеры. Информацию они подкрепляли привязкой к координатам.В дальнейшем полученные сведения использовалась СБУ для передачи представителям военизированных формирований Украины для нанесения ударов по позициям Вооруженных сил РФ."В отношении задержанных граждан Украины возбуждены уголовные дела по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы", - уточнили в пресс-службе.Ранее в Крыму задержали жителя Симферополя, который с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации в районе Крымского полуострова. Все данные он "сливал" Киеву за деньги. По итогам рассмотрения дела суд признал его виновным в совершении госизмены и приговорил к 12 годам колонии.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионажСотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинского шпионаШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму
https://crimea.ria.ru/20221208/v-sevastopole-arestovali-dvoikh-shpionov-sbu-1125747520.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, новости, херсонская область, новые регионы россии, сбу (служба безопасности украины), сво, украина, россия
Спецоперация ФСБ: в Херсонской области задержаны украинские агенты

ФСБ задержала в Херсонской области агента СБУ и его пособника за шпионаж

10:15 07.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Агент СБУ и его помощник задержаны за шпионаж в Херсонской области, они собирали данные о дислокации и перемещении российских войск. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил РФ на территории Херсонской области", - говорится в сообщении.
Данные о маршрутах передвижения российских сил и видах используемой в СВО военной техники они передавали сотрудникам Службы безопасности Украины через интернет-мессенджеры. Информацию они подкрепляли привязкой к координатам.
В дальнейшем полученные сведения использовалась СБУ для передачи представителям военизированных формирований Украины для нанесения ударов по позициям Вооруженных сил РФ.
"В отношении задержанных граждан Украины возбуждены уголовные дела по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы", - уточнили в пресс-службе.
ФСБ России
8 декабря 2022, 10:31
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Ранее в Крыму задержали жителя Симферополя, который с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации в районе Крымского полуострова. Все данные он "сливал" Киеву за деньги. По итогам рассмотрения дела суд признал его виновным в совершении госизмены и приговорил к 12 годам колонии.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ШпионажНовостиХерсонская областьНовые регионы РоссииСБУ (Служба безопасности Украины)СВОУкраинаРоссия
 
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