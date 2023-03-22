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Шпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму
Шпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Шпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму
Житель Симферополя признан виновным в совершении госизмены и приговорен к 12 годам колонии, приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T11:01
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2023-03-22T12:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Житель Симферополя признан виновным в совершении госизмены и приговорен к 12 годам колонии, приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.За выполнение заданий злоумышленник получил в общей сложности 1,3 тысячи долларов. Силовики задержали его в июне 2021 года. Было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам государственной измены (ст. 275 УК РФ).22 декабря 2022 года Верховный суд Республики Крым признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы на год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима. 21 марта 2023 года Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Верховного суда Республики Крым. Он вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину вынесли приговор за шпионажПередавал координаты ВС РФ: житель Новой Каховки сознался в помощи СБУСевастопольский диверсант оказался полковником украинской разведки — ФСБ
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, безопасность республики крым и севастополя, закон и право, новости, россия, всу (вооруженные силы украины), главное управление разведки украины (гур)
Шпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму
ФСБ: украинский шпион получил 12 лет за "слив" данных о военной авиации в Крыму
11:01 22.03.2023 (обновлено: 12:33 22.03.2023)