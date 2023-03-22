Рейтинг@Mail.ru
Шпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230322/ukrainskiy-shpion-poluchil-12-let-za-sliv-dannykh-o-voennoy-aviatsii-v-krymu-1127691866.html
Шпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму
Шпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Шпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму
Житель Симферополя признан виновным в совершении госизмены и приговорен к 12 годам колонии, приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T11:01
2023-03-22T12:33
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
безопасность республики крым и севастополя
закон и право
новости
россия
всу (вооруженные силы украины)
главное управление разведки украины (гур)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902916_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f14018ad13ee0ccac29e47d02b891cc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Житель Симферополя признан виновным в совершении госизмены и приговорен к 12 годам колонии, приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.За выполнение заданий злоумышленник получил в общей сложности 1,3 тысячи долларов. Силовики задержали его в июне 2021 года. Было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам государственной измены (ст. 275 УК РФ).22 декабря 2022 года Верховный суд Республики Крым признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы на год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима. 21 марта 2023 года Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Верховного суда Республики Крым. Он вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину вынесли приговор за шпионажПередавал координаты ВС РФ: житель Новой Каховки сознался в помощи СБУСевастопольский диверсант оказался полковником украинской разведки — ФСБ
https://crimea.ria.ru/20230316/glava-kryma-aksenov-vystupil-za-vozrozhdenie-smersha-1127573593.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902916_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_db5644a97f551ca327ea7e3e5e242301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, безопасность республики крым и севастополя, закон и право, новости, россия, всу (вооруженные силы украины), главное управление разведки украины (гур)
Шпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму

ФСБ: украинский шпион получил 12 лет за "слив" данных о военной авиации в Крыму

11:01 22.03.2023 (обновлено: 12:33 22.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Житель Симферополя признан виновным в совершении госизмены и приговорен к 12 годам колонии, приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
"В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации в районе Крымского полуострова. Полученные сведения пересылались им представителям украинской разведки по защищенному мессенджеру", - говорится в сообщении.
За выполнение заданий злоумышленник получил в общей сложности 1,3 тысячи долларов. Силовики задержали его в июне 2021 года. Было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам государственной измены (ст. 275 УК РФ).
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
16 марта, 11:02
Глава Крыма Аксенов выступил за возрождение "Смерша"
22 декабря 2022 года Верховный суд Республики Крым признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы на год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима. 21 марта 2023 года Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Верховного суда Республики Крым. Он вступил в законную силу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанину вынесли приговор за шпионаж
Передавал координаты ВС РФ: житель Новой Каховки сознался в помощи СБУ
Севастопольский диверсант оказался полковником украинской разведки — ФСБ
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяЗакон и правоНовостиРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Главное управление разведки Украины (ГУР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19Выманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник
13:13Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "формулу мира" Зеленского – Песков
12:56Вода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФО
12:45Из Краснодара в Крым за два часа: когда достроят новую дорогу
12:35Вернут ли в Крым скифское золото
11:22Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
11:13Часть Крыма в среду без воды из-за ремонтов
11:07Шаг к эскалации - посольство РФ о поставках снарядов с ураном Киеву
11:05Работа паромной переправы и погода: обстановка в Керченском проливе
11:01Шпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму
10:28Хакеры взломали эфир радиостанций в Крыму и Севастополе
10:05Вывод конфликта на другую орбиту: Захарова о поставках оружия с ураном
09:41Ударная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном море
09:26В МИД предупредили о последствиях поставок Киеву оружия с ураном
09:19Британия может начать "войну до последнего европейца" – Володин
08:45Это провокация: Захарова о планах Британии дать Киеву снаряды с ураном
08:45Юбилей драматурга: старейший театр Крыма откроет неделю Островского
08:21Севастополь к лету украсят морскими символами из цветов
08:16Украинские беспилотники пытались атаковать Севастополь
07:39Крымские театры просят раздать Пушкинские карты младшим школьникам
Лента новостейМолния