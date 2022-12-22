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Крымчанину вынесли приговор за шпионаж - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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Крымчанину вынесли приговор за шпионаж
Крымчанину вынесли приговор за шпионаж - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Крымчанину вынесли приговор за шпионаж
Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 12 годам колонии за шпионаж в пользу иностранного государства. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 12 годам колонии за шпионаж в пользу иностранного государства. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275 УК ("государственная измена"), то есть шпионаж и выдача иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну."В Верховном Суде Крыма закончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого житель республики признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) Уголовного кодекса России. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что уголовное дело рассматривали в закрытом режиме, поскольку материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе арестовали шпионов СБУКиев потребовал отпустить своего шпиона, осужденного в КрымуПередавал координаты ВС РФ: житель Новой Каховки сознался в помощи СБУ
https://crimea.ria.ru/20200730/Voennosluzhaschiy-ChF-arestovan-v-Sevastopole-za-shpionazh-v-polzu-Ukrainy-1118562542.html
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крым, суды крыма, закон и право, происшествия, общество, новости крыма, верховный суд крыма
Крымчанину вынесли приговор за шпионаж

Верховный суд приговорил крымчанина к 12 годам колонии за шпионаж

11:41 22.12.2022 (обновлено: 11:44 22.12.2022)
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 12 годам колонии за шпионаж в пользу иностранного государства. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275 УК ("государственная измена"), то есть шпионаж и выдача иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну.
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"В Верховном Суде Крыма закончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого житель республики признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) Уголовного кодекса России. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что уголовное дело рассматривали в закрытом режиме, поскольку материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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