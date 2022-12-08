https://crimea.ria.ru/20221208/v-sevastopole-arestovali-dvoikh-shpionov-sbu-1125747520.html

В Севастополе арестовали шпионов СБУ

В Севастополе арестовали шпионов СБУ - РИА Новости Крым, 08.12.2022

В Севастополе арестовали шпионов СБУ

В Севастополе задержаны и арестованы два местных жителя, которые передавали данные о военных объектах РФ Украине. Об этом сообщили в ФСБ России. РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T10:31

2022-12-08T10:31

2022-12-08T11:09

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе задержаны и арестованы два местных жителя, которые передавали данные о военных объектах РФ Украине. Об этом сообщили в ФСБ России.По информации ведомства, будучи сторонником украинской идеологии, один из задержанных был завербован СБУ еще в 2016 году. После начала специальной военной операции он за деньги передавал информацию о расположении российских военных объектов Украине. Это могло быть использовано против безопасности России и нанести ущерб обороноспособности государства, уточнили в ведомстве.Второй задержанный был завербован этим человеком летом по заданию кураторов СБУ. Он, по информации силовиков, собирал и передавал через WhatsApp иностранной спецслужбе данные об объектах ФСБ России.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о государственной измене. Ленинский районный суд Севастополя заключил преступников под стражу на два месяца.Еще по теме: Севастопольский диверсант оказался полковником украинской разведки — ФСБ

https://crimea.ria.ru/20211110/v-krymu-razoblachili-ukrainskogo-shpiona---fsb-1121372970.html

севастополь

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2022

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севастополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), происшествия, специальная военная операция рф на украине, безопасность республики крым и севастополя, закон и право, вербовка крымчан спецслужбами украины